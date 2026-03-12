Droni e missili su Erbil e Baghdad: il Pentagono ammette 140 feriti nel conflitto con l'Iran

Nelle ultime 24 ore, le fazioni della resistenza irachena hanno condotto decine di operazioni contro siti militari statunitensi in Iraq, in rappresaglia per la guerra di Washington e Tel Aviv contro l'Iran.

La Resistenza islamica in Iraq (IRI), una coalizione di diverse fazioni irachene, ha annunciato l'11 marzo che i suoi combattenti "hanno condotto 31 operazioni utilizzando decine di droni e missili contro le basi di occupazione in Iraq e nella regione" nell'arco di 24 ore.

"Ciò porta il numero totale di operazioni negli ultimi 12 giorni a 291, che hanno causato la morte di 13 americani e il ferimento di decine di loro, tra cui feriti gravi", si legge nella dichiarazione.

La coalizione è stata formata dopo l'inizio del genocidio di Gaza e comprende diversi gruppi di resistenza sostenuti dall'Iran, come Kataib Hezbollah e Saraya Awliya al-Dam.

Questi gruppi sono rappresentati anche nel governo iracheno e costituiscono una parte significativa delle Unità di mobilitazione popolare (PMU), formate nel 2014 per combattere l'ISIS e che ora costituiscono una parte importante delle istituzioni militari irachene.

In una dichiarazione separata, Saraya Awliya al-Dam ha annunciato di aver condotto altre quattro operazioni contro le basi statunitensi in Iraq e all'estero.

Il Washington Post , citando un funzionario della sicurezza anonimo e un avviso interno del Dipartimento di Stato americano, conferma che martedì un drone ha colpito un'importante struttura diplomatica statunitense in Iraq.

Le operazioni di resistenza irachena a sostegno della Repubblica islamica hanno provocato attacchi mortali da parte di Stati Uniti e Israele contro le PMU in Iraq.

Mercoledì almeno 10 attacchi aerei hanno colpito le postazioni delle PMU nel governatorato di Wasit, nell'Iraq orientale.

Come parte della rappresaglia di Teheran alla brutale guerra scatenata contro di essa alla fine del mese scorso, le basi militari statunitensi in Iraq e nel Golfo sono state bombardate da droni e missili balistici. Anche i siti israeliani rimangono sotto attacco.

I radar chiave in Giordania e nel Golfo, utilizzati per tracciare i missili balistici, sono stati colpiti direttamente. Ciò ha reso gli attacchi missilistici balistici contro Israele molto più difficili da intercettare.

Teheran e i suoi alleati stanno prendendo di mira anche la città di Erbil, nella regione del Kurdistan iracheno, sede di numerose basi statunitensi, del quartier generale del Mossad e di siti collegati a gruppi separatisti anti-iraniani.

Finora Washington ha ammesso la morte di otto soldati in seguito alle operazioni dell'Asse della Resistenza.

Secondo un' esclusiva della Reuters pubblicato martedì, 150 soldati statunitensi sono rimasti feriti nelle operazioni di rappresaglia dell'Iran dall'inizio della guerra.

Dopo la pubblicazione del rapporto, il Pentagono ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che circa 140 soldati sono rimasti feriti, aggiungendo che la maggior parte di loro ha riportato ferite lievi.

