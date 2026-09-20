Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. In primo piano
  • RUSSIA

Droni su Mosca nel giorno del voto: due morti. Il sindaco: «Attacco senza precedenti»

1419
Droni su Mosca nel giorno del voto: due morti. Il sindaco: «Attacco senza precedenti»

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Due civili hanno perso la vita e numerosi altri, inclusi due bambini, sono rimasti feriti nella regione di Mosca nel corso di un imponente raid condotto con droni ucraini. Secondo le autorità locali, l'offensiva mirava deliberatamente a compromettere lo svolgimento delle elezioni parlamentari russe.

In una nota diramata domenica, il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, ha reso noto che dalla giornata precedente sono stati intercettati e respinti oltre 1.600 velivoli senza pilota (UAV). Di questi, ben 450 sarebbero stati abbattuti mentre si avvicinavano allo spazio aereo della capitale. «L’attacco, di portata senza precedenti, era chiaramente pianificato per ostacolare le elezioni. Il nemico ha fallito», ha dichiarato il primo cittadino.

Diversi droni sono riusciti a raggiungere il perimetro della raffineria di petrolio di Mosca, causando danni a un impianto non specificato. Un ulteriore velivolo ha colpito un edificio residenziale, sebbene Sobyanin abbia confermato l'assenza di vittime all'interno dei confini della capitale.

Le conseguenze dell’attacco si sono rivelate tuttavia ben più drammatiche nell'area suburbana. Nelle prime ore della giornata, il governatore della regione di Mosca, Andrey Vorobyov, ha riferito di gravi danni nel distretto di Ramenskoye, a sud-est della capitale. Nel villaggio di Sofyino, l'impatto di un drone su un complesso residenziale ha causato la morte di una donna di 44 anni e il ferimento di altre cinque persone, tra cui due minori.

Nella vicina città di Ramenskoye, si è resa necessaria l'evacuazione di circa 400 residenti – tra cui 70 bambini – da un grattacielo di 21 piani, dopo che i detriti di un drone precipitato hanno innescato un incendio sul tetto della struttura; i danni si estendono anche a venti veicoli posteggiati nell'area.

Un'ulteriore vittima si è registrata nel distretto di Orekhovo-Zuyevo, dove un’abitazione privata è stata completamente distrutta dalle fiamme sprigionatesi durante il raid. Stando alle dichiarazioni del governatore, a perdere la vita è stato un uomo anziano che si trovava all’interno dello stabile.

Nel resto della regione moscovita, un incendio ha devastato un complesso di magazzini a Sofyino, mentre un altro drone ha colpito un condominio a Kotelniki, innescando roghi che hanno coinvolto tre piani dell'edificio. Le autorità sono attualmente al lavoro per verificare l'eventuale presenza di feriti. Abitazioni private hanno subito danni anche nelle località di Kolomna e Yegoryevsk, mentre incendi sono divampati in complessi residenziali nei distretti di Leninsky, Lyubertsy e Lytkarino. Ad Istra si segnalano danni a un edificio residenziale e a uno stabilimento industriale, senza che vi sia, al momento, notizia di vittime.

Questa massiccia offensiva ha investito Mosca e i territori limitrofi a poche ore dall’apertura dei seggi per la terza e ultima giornata delle elezioni parlamentari russe. Nonostante i raid, tutti i 1.443 seggi elettorali della capitale hanno aperto regolarmente e in orario, come confermato all’agenzia TASS dal vicepresidente della Commissione elettorale di Mosca, Dmitry Reut.

A livello politico, Mosca accusa Kiev di minare gli sforzi diplomatici, pur continuando a invocare pubblicamente la ripresa dei negoziati. Lo scorso venerdì, il presidente russo Vladimir Putin aveva sostenuto che la leadership ucraina "parla di pace" ma agisce costantemente per ostacolare il dialogo.

All’inizio di questo mese, lo stesso Putin aveva ordinato attacchi di rappresaglia su vasta scala contro le infrastrutture energetiche ucraine, in risposta a precedenti incursioni sul territorio della Federazione. Mentre il Cremlino condanna gli attacchi ai civili definendoli atti di terrorismo, ribadisce altresì che le forze armate russe continuano a prendere di mira esclusivamente obiettivi militari e legati alla difesa.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da In primo piano

Perché dovete vedere Palestine 36, e non applaudire NAZA

Perché dovete vedere Palestine 36, e non applaudire NAZA

19 Settembre 2026 16:00
Dalla carneficina ucraina al "cuscinetto baltico": svelate le tre fasi per trascinare l'Europa nella guerra totale

Dalla carneficina ucraina al "cuscinetto baltico": svelate le tre fasi per trascinare l'Europa nella guerra totale

19 Settembre 2026 13:00
La Cina risponde agli USA: Pechino guida la rivoluzione economica globale e ridicolizza dazi e sanzioni

La Cina risponde agli USA: Pechino guida la rivoluzione economica globale e ridicolizza dazi e sanzioni

18 Settembre 2026 16:24
Petraeus ammette la verità: "L'Ucraina combatte per la NATO", mentre l'UE finanzia il regime di Kiev

Petraeus ammette la verità: "L'Ucraina combatte per la NATO", mentre l'UE finanzia il regime di Kiev

18 Settembre 2026 15:36
Palestina, Preti Contro Il Genocidio: mobilitazione a Roma il 22 settembre

Palestina, Preti Contro Il Genocidio: mobilitazione a Roma il 22 settembre

18 Settembre 2026 10:45
"Tre Hiroshime su Gaza": il maxi-regalo di Trump a Israele da 2,8 miliardi

"Tre Hiroshime su Gaza": il maxi-regalo di Trump a Israele da 2,8 miliardi

18 Settembre 2026 08:00
La sfida "matematica" di Teheran che mette la Fed alle strette

La sfida "matematica" di Teheran che mette la Fed alle strette

18 Settembre 2026 08:00
Dai paradisi fiscali ai palazzi a Dresda: la farsa degli aiuti all'Ucraina che arricchisce i soci di Zelensky

Dai paradisi fiscali ai palazzi a Dresda: la farsa degli aiuti all'Ucraina che arricchisce i soci di Zelensky

17 Settembre 2026 17:37
RUSSIA

“Conseguenze catastrofiche”. Mosca e Pechino reagiscono al dispiegamento di armi USA nello spazio

23195
RUSSIA

La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

21149
ITALIA

Fiumicino, via lo scudo anti-droni israeliano: il Consiglio di Stato annulla l'appalto ad ADR

13571
EUROPA

Il grande bluff dei missili europei

11457
ITALIA

Virginia Libero, una storia triste (e penosa)

10637
RUSSIA

Dai russi che "combattono a cavallo" ai missili finiti: il kit per sbugiardare la propaganda della NATO

10437
EUROPA

L'ultima "perla" di Crosetto a Varsavia

10309
RUSSIA

Lo scudo dei Brics alla Russia e il suicidio logistico della NATO

9868
ASIA

Disfatta saudita sul Mar Rosso: lo Yemen riconquista la costa e impone le sue condizioni

RUSSIA

Dichiarazioni del Cremlino sugli asset di Nestlé in Russia e sull'accordo per gli aeromobili

MEDITERRANEO

Blocco di Hormuz e Bab al-Mandab: USA e Israele coordinano la sicurezza

ASIA

USA-Houthi, summit a sorpresa in Oman: cosa sta succedendo nel Mar Rosso

MEDITERRANEO

I segreti dei servizi israeliani: come funziona la macchina d'intelligence

ASIA

"Impossibili da difendere": The Hill svela la vulnerabilità delle 11 basi USA sotto i raid iraniani

RUSSIA

Avanzo di bilancio, PIL in crescita e salari a +6,5%: Putin presenta i conti della stabilità russa

RUSSIA

Il "boomerang" delle sanzioni di Trump: la legge contro Russia e Cina fa esplodere benzina e diesel... in patria

"Un solo filo unisce guerra, turistificazione e manipolazione di masse" | Sara Reginella di Giulia Bertotto "Un solo filo unisce guerra, turistificazione e manipolazione di masse" | Sara Reginella

"Un solo filo unisce guerra, turistificazione e manipolazione di masse" | Sara Reginella

  • 12 Settembre 2026 21:00
Xinjiang, una terra complessa e multiculturale Xinjiang, una terra complessa e multiculturale

Xinjiang, una terra complessa e multiculturale

  • 18 Settembre 2026 13:00
Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi di Loretta Napoleoni Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

  • 07 Settembre 2026 20:00
Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino di Fabrizio Verde Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino

Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino

  • 11 Settembre 2026 17:23
L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia di Giuseppe Masala L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia

L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia

  • 08 Settembre 2026 12:00
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Lo spirito di Yan’an e il turismo rosso: un viaggio tra generazioni   Una finestra aperta Lo spirito di Yan’an e il turismo rosso: un viaggio tra generazioni

Lo spirito di Yan’an e il turismo rosso: un viaggio tra generazioni

  • 17 Settembre 2026 13:00
Oltre 200 milioni di spostamenti effettuati con mezzi di trasporto ecologici ogni giorno in Cina Oltre 200 milioni di spostamenti effettuati con mezzi di trasporto ecologici ogni giorno in Cina

Oltre 200 milioni di spostamenti effettuati con mezzi di trasporto ecologici ogni giorno in Cina

  • 18 Settembre 2026 16:30
Siete proprio sicuri di vivere in democrazia? di Fabio Massimo Paernti Siete proprio sicuri di vivere in democrazia?

Siete proprio sicuri di vivere in democrazia?

  • 16 Settembre 2026 16:09
Una falsa false-flag? di Francesco Santoianni Una falsa false-flag?

Una falsa false-flag?

  • 04 Settembre 2026 15:00
La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca di Alessandro Bartoloni La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

  • 17 Settembre 2026 15:39
Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli di Raffaella Milandri Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

  • 10 Settembre 2026 09:30
Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

  • 25 Agosto 2026 14:00
Virginia Libero, una storia triste (e penosa) di Paolo Desogus Virginia Libero, una storia triste (e penosa)

Virginia Libero, una storia triste (e penosa)

  • 18 Settembre 2026 07:00
Carlos, storia di un rivoluzionario scomodo di Geraldina Colotti Carlos, storia di un rivoluzionario scomodo

Carlos, storia di un rivoluzionario scomodo

  • 16 Settembre 2026 15:19
Fulvio Grimaldi - YEMEN: CAMBIA IL MONDO Piccoli e poveri danno scacco matto ai ricchi e potenti Fulvio Grimaldi - YEMEN: CAMBIA IL MONDO Piccoli e poveri danno scacco matto ai ricchi e potenti

Fulvio Grimaldi - YEMEN: CAMBIA IL MONDO Piccoli e poveri danno scacco matto ai ricchi e potenti

  • 15 Settembre 2026 09:30
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il voto su AfD e le vecchie beghine di Alessandro Mariani Il voto su AfD e le vecchie beghine

Il voto su AfD e le vecchie beghine

  • 11 Settembre 2026 21:00
Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra di Marinella Mondaini Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra

Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra

  • 18 Settembre 2026 08:00
Chi sono i veri nemici dell'Europa di Giuseppe Giannini Chi sono i veri nemici dell'Europa

Chi sono i veri nemici dell'Europa

  • 18 Settembre 2026 14:30
Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia di Antonio Di Siena Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

  • 06 Settembre 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
La (vera) assicurazione di Giorgia Meloni di Giorgio Cremaschi La (vera) assicurazione di Giorgia Meloni

La (vera) assicurazione di Giorgia Meloni

  • 18 Settembre 2026 08:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti