Droni su Mosca nel giorno del voto: due morti. Il sindaco: «Attacco senza precedenti»

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Due civili hanno perso la vita e numerosi altri, inclusi due bambini, sono rimasti feriti nella regione di Mosca nel corso di un imponente raid condotto con droni ucraini. Secondo le autorità locali, l'offensiva mirava deliberatamente a compromettere lo svolgimento delle elezioni parlamentari russe.

In una nota diramata domenica, il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, ha reso noto che dalla giornata precedente sono stati intercettati e respinti oltre 1.600 velivoli senza pilota (UAV). Di questi, ben 450 sarebbero stati abbattuti mentre si avvicinavano allo spazio aereo della capitale. «L’attacco, di portata senza precedenti, era chiaramente pianificato per ostacolare le elezioni. Il nemico ha fallito», ha dichiarato il primo cittadino.

Diversi droni sono riusciti a raggiungere il perimetro della raffineria di petrolio di Mosca, causando danni a un impianto non specificato. Un ulteriore velivolo ha colpito un edificio residenziale, sebbene Sobyanin abbia confermato l'assenza di vittime all'interno dei confini della capitale.

Le conseguenze dell’attacco si sono rivelate tuttavia ben più drammatiche nell'area suburbana. Nelle prime ore della giornata, il governatore della regione di Mosca, Andrey Vorobyov, ha riferito di gravi danni nel distretto di Ramenskoye, a sud-est della capitale. Nel villaggio di Sofyino, l'impatto di un drone su un complesso residenziale ha causato la morte di una donna di 44 anni e il ferimento di altre cinque persone, tra cui due minori.

Nella vicina città di Ramenskoye, si è resa necessaria l'evacuazione di circa 400 residenti – tra cui 70 bambini – da un grattacielo di 21 piani, dopo che i detriti di un drone precipitato hanno innescato un incendio sul tetto della struttura; i danni si estendono anche a venti veicoli posteggiati nell'area.

Un'ulteriore vittima si è registrata nel distretto di Orekhovo-Zuyevo, dove un’abitazione privata è stata completamente distrutta dalle fiamme sprigionatesi durante il raid. Stando alle dichiarazioni del governatore, a perdere la vita è stato un uomo anziano che si trovava all’interno dello stabile.

Nel resto della regione moscovita, un incendio ha devastato un complesso di magazzini a Sofyino, mentre un altro drone ha colpito un condominio a Kotelniki, innescando roghi che hanno coinvolto tre piani dell'edificio. Le autorità sono attualmente al lavoro per verificare l'eventuale presenza di feriti. Abitazioni private hanno subito danni anche nelle località di Kolomna e Yegoryevsk, mentre incendi sono divampati in complessi residenziali nei distretti di Leninsky, Lyubertsy e Lytkarino. Ad Istra si segnalano danni a un edificio residenziale e a uno stabilimento industriale, senza che vi sia, al momento, notizia di vittime.

Questa massiccia offensiva ha investito Mosca e i territori limitrofi a poche ore dall’apertura dei seggi per la terza e ultima giornata delle elezioni parlamentari russe. Nonostante i raid, tutti i 1.443 seggi elettorali della capitale hanno aperto regolarmente e in orario, come confermato all’agenzia TASS dal vicepresidente della Commissione elettorale di Mosca, Dmitry Reut.

A livello politico, Mosca accusa Kiev di minare gli sforzi diplomatici, pur continuando a invocare pubblicamente la ripresa dei negoziati. Lo scorso venerdì, il presidente russo Vladimir Putin aveva sostenuto che la leadership ucraina "parla di pace" ma agisce costantemente per ostacolare il dialogo.

All’inizio di questo mese, lo stesso Putin aveva ordinato attacchi di rappresaglia su vasta scala contro le infrastrutture energetiche ucraine, in risposta a precedenti incursioni sul territorio della Federazione. Mentre il Cremlino condanna gli attacchi ai civili definendoli atti di terrorismo, ribadisce altresì che le forze armate russe continuano a prendere di mira esclusivamente obiettivi militari e legati alla difesa.