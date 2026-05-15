Droni ucraini provocano il caos nella Nato: cade il governo in Lettonia, ecco cosa è successo

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Il recente incidente che ha coinvolto droni ucraini in Lettonia ha gettato nel caos il governo del paese. Prima si è dimesso il ministro della Difesa , e ora anche il primo ministro ha lasciato l'incarico, lasciando al presidente il compito di nominare un nuovo capo del governo in piena crisi politica.

'Fuoco amico'

Il 7 maggio, due droni ucraini sono entrati nello spazio aereo russo e hanno colpito depositi di petrolio in territorio russo. Diversi altri droni sono stati avvistati e rilevati dalla difesa aerea russa, ma non hanno causato danni.

Lo stesso giorno, la Russia ha abbattuto uno dei droni appartenenti allo stesso gruppo sopra la provincia russa di Pskov. L'analisi forense del relitto lo ha identificato come un drone ad ala fissa Antonov An-196 Liuty di fabbricazione ucraina.

Conflitti interni

La prima ministra lettone Evika Silina ha chiesto le dimissioni del ministro della Difesa Andris Spruds, sostenendo che la risposta antiaerea non era stata dispiegata con sufficiente rapidità.

Tuttavia, il colonnello dell'esercito Raivis Melnis, nominato da Silina nuovo capo del Ministero della Difesa, non ottenne l'appoggio dei socialdemocratici.

"Vedendo una candidata solida e professionale per la carica di ministro della Difesa, i ciarlatani della politica hanno optato non per una soluzione, ma per una crisi", ha denunciato il primo ministro su X , annunciando le sue dimissioni questo giovedì.

La prima ministra si è lamentata del fatto che "interessi di parte ristretti abbiano prevalso sulla responsabilità" dopo che il partito dei Progressisti, suo partner nella coalizione di sinistra, ha ritirato il proprio sostegno al governo, lasciandola senza maggioranza. Senza la maggioranza in Parlamento, Silina si è trovata ad affrontare la minaccia di un voto di sfiducia.

I progressisti, dal canto loro, l'hanno accusata di non aver informato la coalizione della sua intenzione di licenziare Spruds e di aver screditato le Forze Armate con la sua mossa unilaterale, politicizzando una questione militare.

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