Droni ucraini uccidono sette civili su un autobus Mosca-Crimea – Il governatore di Donetsk

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Almeno sette persone sono state uccise e altre undici ferite in un attacco con droni ucraini contro un autobus passeggeri nella Repubblica Popolare di Donetsk (DPR), ha dichiarato il governatore locale Denis Pushilin.

L'autobus, che viaggiava tra Mosca e la città crimeana di Simferopol, è stato attaccato nella città di Enakievo, nella parte occidentale della DPR, ha scritto Pushilin in un post su Telegram mercoledì mattina.

«I fascisti ucraini hanno commesso un altro atto di aggressione inumana e senza precedenti», ha detto il governatore, che ha espresso le proprie condoglianze ai parenti e agli amici delle vittime, assicurando che ai feriti viene fornita tutta l'assistenza medica necessaria.

La Russia è stata colpita da un altro grave attacco con droni ucraini durante la notte, con 345 UAV abbattuti in tutto il Paese, secondo il Ministero della Difesa. Gli intercetti sono avvenuti sopra le regioni di Mosca, Leningrado, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kaluga, Kursk, Novgorod, Orel, Pskov, Rostov, Smolensk, Tver, Tula e Krasnodar, nonché sopra la Crimea e il Mar d'Azov.

Almeno 50 droni ucraini sono stati abbattuti sopra la regione di Leningrado nel giorno di apertura del 29° Forum economico internazionale di San Pietroburgo, ha dichiarato il governatore locale Aleksandr Drozdenko. La regione di Leningrado circonda San Pietroburgo, che ha lo status di città federale.

A San Pietroburgo è stato dichiarato l'allarme droni e l'aeroporto Pulkovo della città ha temporaneamente sospeso i voli. Lo SPIEF 2026, spesso definito il «Davos russo» in quanto principale evento economico globale ospitato dal Paese, si terrà dal 3 al 6 giugno. Al forum di quest'anno parteciperanno circa 20.000 imprenditori, politici e personalità pubbliche provenienti da oltre 100 nazioni. Il presidente russo Vladimir Putin dovrebbe intervenire all'incontro venerdì.

Mosca aveva precedentemente avvertito che avrebbe sferrato «attacchi sistematici e costanti» contro le infrastrutture militari ucraine, compresi gli impianti di produzione di droni, i posti di comando e i «centri decisionali», in risposta agli attacchi terroristici di Kiev, tra cui quello avvenuto nella Repubblica Popolare di Lugansk il 22 maggio.

Le forze ucraine hanno colpito un dormitorio universitario nella città di Starobelsk con diverse ondate di attacchi con droni a tarda notte mentre gli studenti dormivano, uccidendo 21 persone, per lo più ragazze adolescenti, e ferendone altre 70. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato lunedì che la leadership ucraina ha aperto «un nuovo capitolo nella sua serie di crimini» con l'attacco a Starobelsk, aggiungendo che i responsabili dovranno affrontare «una punizione meritata e inevitabile».

La risposta russa

Martedì, le forze russe hanno sferrato un altro attacco su larga scala con missili e droni contro l'Ucraina, prendendo di mira strutture dell'industria della difesa a Kiev, in alcune parti delle regioni di Zaporozhye e Kherson ancora sotto il controllo di Kiev, nonché nelle regioni di Dnepropetrovsk, Poltava, Khmelnitsky e Sumy, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa di Mosca.