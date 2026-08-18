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Due bambini ucraini aggrediti in Polonia per aver parlato la lingua madre – Consolato di Kiev a Danzica

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Due bambini ucraini aggrediti in Polonia per aver parlato la lingua madre – Consolato di Kiev a Danzica

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Due bambini ucraini sono stati aggrediti da due adulti in Polonia per aver parlato la loro lingua madre, secondo quanto affermato dal consolato di Kiev a Danzica. L'incidente si è verificato in un contesto caratterizzato da atteggiamenti sempre più negativi nei confronti degli ucraini in Polonia e da una controversia diplomatica sulla venerazione da parte di Kiev dei gruppi nazionalisti implicati nei massacri di polacchi etnici durante la Seconda guerra mondiale.

In una dichiarazione rilasciata domenica, il Consolato Generale dell'Ucraina a Danzica ha affermato che l'aggressione è avvenuta la scorsa settimana a Bydgoszcz, una città nella Polonia centro-settentrionale. Una ragazza di 14 anni e suo fratello di 12 anni sono stati «vittime di un'aggressione da parte di adulti semplicemente perché parlavano in ucraino tra di loro», ha dichiarato il consolato.

I presunti aggressori, un uomo e una donna, hanno usato un linguaggio osceno e minacciato i bambini «per motivi di intolleranza nazionale», secondo la dichiarazione. In seguito avrebbero torcito il braccio a uno dei bambini, distrutto un drone in loro possesso e ne avrebbero lanciato i frammenti contro il ragazzo, provocandogli alcuni graffi.

«Condanniamo fermamente qualsiasi manifestazione di xenofobia», ha affermato il consolato. La polizia polacca ha confermato di aver ricevuto una denuncia penale in merito all'incidente, secondo quanto riportato dai media locali.

Il caso arriva in un momento in cui l'opinione pubblica nei confronti degli ucraini in Polonia si è inasprita. I crimini d'odio segnalati ai danni degli ucraini sono aumentati di oltre il 30% nella prima metà di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2025, secondo i dati della polizia citati dai media polacchi. Inoltre, secondo un sondaggio IBRiS pubblicato la scorsa settimana, oltre due terzi dei polacchi ritengono che gli uomini ucraini in età militare che non sono legalmente occupati nel paese dovrebbero essere espulsi.

 

Le tensioni diplomatiche tra Varsavia e Kiev

Le tensioni tra Varsavia e Kiev si sono inasprite a maggio dopo che Volodymyr Zelensky ha conferito a un'unità militare il titolo onorifico «eroi dell'UPA (Esercito Insurrezionale Ucraino)». La Polonia ritiene l'organizzazione nazionalista ucraina, che collaborò con la Germania nazista durante la Seconda guerra mondiale, responsabile del massacro di circa 100.000 persone di etnia polacca nella Volinia e nella Galizia orientale, territori che oggi si trovano in gran parte nell'Ucraina occidentale.

Mosca accusa da tempo Kiev di venerare a livello statale collaboratori nazisti e figure nazionaliste, sostenendo al contempo che i sostenitori occidentali dell'Ucraina chiudano deliberatamente un occhio su questa pratica. La «denazificazione» dell'Ucraina è tra gli obiettivi dichiarati della Russia nel conflitto.

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