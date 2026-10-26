Due morti e diversi feriti in un attacco ucraino nel sud della Russia

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Un nuovo attacco condotto dalle forze ucraine contro il territorio della Federazione Russa ha provocato due morti e 17 feriti, tra cui un bambino, nella provincia di Voronež. A darne notizia lunedì mattina è stato il governatore locale Alexander Gusev.

Il bilancio più grave riguarda un convoglio passeggeri in transito fuori dalla città di Voronez, investito dai detriti di un drone precipitato sul treno. L'impatto ha causato un elevato numero di feriti tra i passeggeri, due dei quali versano in gravi condizioni. I servizi di emergenza sono intervenuti tempestivamente per prestare soccorso ed evacuare l'area.

L'attacco aereo, condotto a sventagliata sul tessuto urbano e industriale, ha provocato focolai d'incendio in diverse strutture produttive (senza causare conseguenze critiche per gli impianti), oltre a danneggiare un centro direzionale nel cuore della città, un edificio residenziale, due complessi turistico-ricettivi, uno stadio scolastico e un'area adibita a garage. Danni generalizzati alle facciate e alle vetrate delle abitazioni si registrano in quasi tutti i quartieri del capoluogo.

Sul piano militare, il governatore Gusev ha riferito che i sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto complessivamente 113 velivoli a pilotaggio remoto (UAV) nello spazio aereo sopra l'area metropolitana e i distretti della regione. Oltre 70 droni sono stati abbattuti direttamente sopra la città di Voronež nel corso delle operazioni difensive notturne e delle prime ore del mattino.

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