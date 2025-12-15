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Due secoli e mezzo di cultura sfrattati: l'Antico Caffè Greco chiede allo Stato di far valere il vincolo

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Due secoli e mezzo di cultura sfrattati: l'Antico Caffè Greco chiede allo Stato di far valere il vincolo

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Chiuso, sfrattato, svuotato della sua sede storica. E nel frattempo le istituzioni tacciono. L’Antico Caffè Greco, che da oltre due secoli e mezzo è un simbolo della vita culturale romana, frequentato da artisti e scrittori di tutto il mondo, vive uno dei momenti più difficili della sua storia. La società titolare della licenza di esercizio, con i suoi arredi e le sue attrezzature, denuncia quella che definisce una vera e propria sopraffazione priva qualsivoglia legittimità.

 

Un locale vincolato, ma chiuso

Il Caffè è stato fatto chiudere dopo lo sfratto per finita locazione dai locali di Via dei Condotti. Eppure l’attività è tutelata da vincolo ministeriale espresso con ben cinque Decreti ministeriali, il primo del 1953, che ne riconosce l’interesse storico e culturale. L’ultimo decreto, emesso nel 2025 ribadisce in forma inequivocabile, qualora ce ne fosse bisogno, che la tutela, già posta sin dal 1953, fu motivata dall’essere il Caffè Greco un Cenacolo Culturale, creatosi a motivo della: “...ininterrotta consuetudine da parte di artisti di ogni paese di frequentare le sue ospitali e raccolte salette, avendo rappresentato in Roma per circa 200 anni (ndr oggi 266) un centro di vita artistica universalmente noto”. Il vincolo riguarda l’azienda nel suo insieme, cioè la licenza storica, già intestata a Federico Gubinelli, gli arredi e le attrezzature, e non solo le mura che la ospitano. Secondo l'azienda e i suoi legali, uno sfratto che ne comporta la chiusura e smembra l’unitarietà svuota di significato quella tutela. Il timore è che dietro l'esecuzione si nasconda un disegno più ampio. L’azienda riferisce che è addirittura documentata l’intenzione, da parte della proprietà delle mura, di impossessarsi dei beni che costituiscono il patrimonio mobiliare storico del Caffè.

Il silenzio delle istituzioni

Per questo l’Antico Caffè Greco ha inviato diffide al Ministero della Cultura, alla Regione Lazio e a Roma Capitale, chiedendo i provvedimenti necessari a proteggere l’azienda storica e la licenza. A marzo e a luglio 2026 non è arrivata alcuna risposta. Da qui il ricorso al Tar Lazio contro il silenzio, davanti al quale gli avvocati Giuliano Lemme, Antonella Anselmo e Pierpaolo Carbone sostengono le ragioni dell’azienda. Una prima risposta, però, è arrivata. Con una nota del 24 settembre 2026, Roma Capitale ha prorogato di altri 180 giorni l'efficacia della licenza commerciale. È una boccata d’ossigeno, ma non risolve il problema, perché resta aperto il nodo della continuità: il locale è chiuso e nessuna soluzione alternativa è stata indicata. Il Ministero, intanto, continua a tacere.

 

Le prossime tappe, in parole semplici

Le prossime settimane saranno decisive, con più fronti giudiziari aperti in parallelo. Il 6 ottobre era fissata davanti al Tar Lazio l’udienza sull’istanza cautelare, cioè sulla richiesta di una misura urgente per proteggere la licenza storica. Dopo la proroga ottenuta dal Comune, l’azienda ha rinunciato alla richiesta, che sarà cancellata dal ruolo. Il ricorso sul silenzio delle istituzioni, invece, va avanti: se ne discuterà il 3 novembre, quando si capirà finalmente perché il Ministero non abbia risposto.

Oggi, 7 ottobre, davanti al Tribunale civile di Roma, sezione esecuzioni mobiliari, si tiene l’udienza sull’opposizione all’esecuzione promossa dall’Antico Caffè Greco contro l’Ospedale Israelitico. Questa volta si entra nel merito: la giudice Messina dovrà valutare le ragioni con cui l’azienda contesta un’esecuzione di sfratto dell’azienda storica tutelata, eseguita senza alcuna autorizzazione o prescrizione del Ministero. Il 30 ottobre, innanzi al Tribunale Civile di Roma, risulta fissata la data dell’udienza per l’accertamento tecnico preventivo sull'immobile di Via dei Condotti, chiesto dall’azienda. Si tratta di una verifica tecnica, per fotografare lo stato dei luoghi, la loro adeguatezza e sicurezza, e, soprattutto per verificare lo stato di conservazione dei beni culturali ancora presenti di proprietà Antico Caffè Greco. 

Un bene che appartiene a tutti

Dietro le carte bollate c'è una questione che va oltre il singolo contenzioso. I vincoli, allo stato attuale, impediscono di fatto all’azienda tutelata – e sfrattata - di continuare l’attività in altri locali. Dunque, lo sfratto eseguito dal proprietario privato delle mura, ha fatto venir meno l’unitarietà del bene culturale. Il  silenzio delle Istituzioni che non hanno impedito lo smembramento né hanno indicato soluzioni alternative, ha determinato la chiusura dell’Antico Caffè Greco e la sua sottrazione al pubblico. Se un'azienda che lo Stato ha riconosciuto di interesse culturale può essere chiusa, senza che nessuno intervenga, a rischiare non è solo un'impresa privata. Rischia un pezzo dell'identità di Roma. L'Antico Caffè Greco chiede che il vincolo sia applicato per quello che dovrebbe garantire: la continuità di un luogo che è patrimonio di tutti.

Luca Busca

Luca Busca

Ho fatto il giornalista, il produttore di concerti, il direttore di produzione in tv, il sommelier, il fotografo, il docente, il negoziante e l’imprenditore. Non per talento: semplicemente non ho mai imparato a dire di no a una cosa interessante. Ho scavato buche a “La Talpa” e poi mi sono convertito al fotovoltaico, passando dal buio alla luce senza nemmeno accorgermene. Ho scritto un saggio di filosofia politica e ho lavorato nei reality show senza mai capire quale dei due mondi sia più ermetico. Non ho ancora trovato la mia vocazione: continuo a cercarla, e nel farlo mi diverto parecchio.

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