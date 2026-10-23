Ecuador, arrestata Luisa González: la repressione di Noboa e il silenzio dell’Europa

L’ex candidata presidenziale e dirigente di ‘Revolución Ciudadana’, Luisa González, è stata arrestata il 22 ottobre in Ecuador nell’ambito dell’inchiesta denominata «Caso Laberinto», relativa a presunti finanziamenti elettorali del 2023. González respinge le accuse e denuncia la deriva autoritaria del governo di Daniel Noboa, le violazioni dei diritti dei prigionieri politici e la persecuzione delle opposizioni.



La dirigente ha lanciato un appello all’unità delle forze progressiste per difendere la democrazia, mentre il suo movimento è stato sospeso per nove mesi, con conseguenze sulla sua partecipazione alle elezioni locali. Colpisce, in questo contesto, la scarsa attenzione riservata alla vicenda nel dibattito politico e mediatico europeo.



Mentre le istituzioni dell’UE e i grandi media si mostrano spesso pronti a richiamare la difesa della democrazia e dello Stato di diritto in altri contesti internazionali, la repressione denunciata dagli oppositori di Noboa non sembra ricevere la stessa visibilità.



Un doppio standard che solleva una domanda scomoda: la difesa dei diritti democratici è davvero un principio universale oppure dipende dalla collocazione geopolitica dei governi coinvolti?



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