Effetto Jan Fada: 30 milioni di iraniani pronti al sacrificio contro l'aggressione USA-Israele

In Iran, finora oltre 30 milioni di volontari si sono registrati per combattere contro gli Stati Uniti e Israele in difesa del Paese.

La campagna denominata Jan Fada (Anima che si sacrifica) sta riscuotendo un grande successo tra il popolo iraniano, che non ha mostrato timore ed è disposto a combattere in difesa della sovranità e dell'integrità territoriale del proprio Paese, secondo quanto riportato sul sito web dell'evento.

Alla fine dello scorso marzo è stata lanciata la cosiddetta campagna Jan Fada per dichiarare la disponibilità del popolo iraniano a svolgere un ruolo attivo nella lotta contro il nemico sionista-americano e nella difesa dell'Iran islamico.

Finora, numerose autorità iraniane, tra cui il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, il presidente del Parlamento Mohammad Baqer Ghalibaf e altri funzionari iraniani, si sono registrate per la suddetta campagna.

In oltre un mese, gli iraniani, sia militari che civili, pur sacrificando molto, comprese le proprie vite, hanno dimostrato la loro determinazione nel difendere il Paese.

Il 28 febbraio, Stati Uniti e Israele hanno imposto una guerra illegale e immotivata contro la Repubblica islamica dell'Iran.

Dall'inizio delle ostilità, le forze armate iraniane hanno risposto all'aggressione israelo-americana attaccando tutte le basi militari statunitensi nella regione e in profondità nel territorio occupato da Israele con raffiche di missili e droni.

Dall'inizio della guerra imposta, tutti gli iraniani, di ogni ceto sociale, hanno organizzato manifestazioni di massa nelle piazze principali delle città di tutto il paese, ogni notte, per esprimere il loro sostegno alla nazione e alle forze armate.