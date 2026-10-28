Elezione in Israele: il blocco Likud in testa con 56 seggi ma senza maggioranza
Secondo quanto riportato dal Times of Israel, il blocco del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si apprestava a conquistare 57 seggi nella Knesset, composta da 120 membri, quattro in meno rispetto alla maggioranza necessaria per governare, mentre lo spoglio dei voti proseguiva mercoledì.
Con il 41,9% delle schede scrutinate, il blocco di opposizione guidato da Gadi Eisenkot si sarebbe aggiudicato 47 seggi, mentre i partiti a maggioranza araba Lista Unita e Ra'am avrebbero dovuto conquistare i restanti 16, secondo quanto riportato dal quotidiano, citando la Commissione Elettorale Centrale.
Nessuno dei due principali blocchi politici avrebbe dovuto ottenere i 61 seggi necessari per la maggioranza parlamentare.
I partiti arabi potrebbero svolgere un ruolo decisivo nella formazione del governo, poiché i loro 16 seggi complessivi darebbero al blocco di Eisenkot una maggioranza di 63 seggi qualora decidessero di sostenerlo.
Tra i singoli partiti, il Likud di Netanyahu era in testa con 28 seggi previsti, seguito da Yashar di Eisenkot con 21.
La Lista Unita, a maggioranza araba, avrebbe dovuto conquistare 12 seggi, seguita dal partito Insieme con 11.
Sia United Torah Judaism che Yisrael Beiteinu avrebbero dovuto ottenere otto seggi.
Si prevedeva che i Democratici, l'alleanza Sionismo Religioso-Zehut, Otzma Yehudit e Shas avrebbero ottenuto sette seggi ciascuno, mentre Ra'am ne avrebbe conquistati quattro.
Le cifre rimangono provvisorie e potrebbero subire variazioni con il proseguimento dello spoglio.
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