Elezioni in Bulgaria: Iotova vince il ballottaggio e dice no alle armi a Kiev
La presidente ad interim bulgara Iliana Iotova, registra un vantaggio a doppia cifra sul candidato filo-occidentale Andrey Gyurov al ballottaggio delle elezioni presidenziali.
Iotova, critica nei confronti degli aiuti militari all'Ucraina, ha ottenuto il 57,66% dei voti contro il 39,38% di Gyurov, secondo i dati diffusi lunedì mattina dalla commissione elettorale dopo lo spoglio del 99,68% delle schede.
Iotova ha ringraziato gli elettori, il primo ministro bulgaro Rumen Radev e il suo partito Bulgaria Progressista per il sostegno ricevuto.
"Il loro voto è molto importante, perché ascolteremo quanto ci hanno indicato", ha affermato Iotova, secondo quanto riferito dall'agenzia BTA.
"Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a Bulgaria Progressista. Signor Radev, senza di lei non ce l'avremmo fatta", ha aggiunto.
Radev, insediatosi a maggio, ha bloccato la fornitura di armi a Kiev e ha ritirato la Bulgaria dalla cosiddetta "coalizione dei volenterosi". Anche Iotova ha ribadito che l'assistenza militare non favorisce la fine del conflitto. "Riversare ancora più denaro in Ucraina e fornire armi nuove e più sofisticate non farà altro che causare ulteriore distruzione e molte vittime da entrambe le parti", ha dichiarato durante un dibattito televisivo la scorsa settimana, come riportato da Euronews.