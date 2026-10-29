Elezioni Israele, Fania Oz Salzberger al Fatto: "Anche nell'opposizione persiste il razzismo verso i palestinesi"

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Nell'intervista rilasciata oggi a Il Fatto Quotidiano, la scrittrice Fania Oz Salzberger analizza i risultati elettorali in Israele partendo dalla sua esperienza diretta ai seggi, dove ha svolto attività di "presenza protettiva" contro brogli e violenze, specialmente nelle zone controllate dal Likud e dagli ultraortodossi. Nel rammaricarsi per il mancato raggiungimento di una maggioranza netta per l'opposizione, la nota scrittrice accoglie con grande favore l'ottimo risultato delle liste arabe. "Il risultato delle liste arabe li ha resi una presenza innegabile nella politica israeliana e questo avvicina il cambiamento storico di cui abbiamo bisogno", sottolinea.

La scrittrice ritiene poi improbabile un nuovo governo Netanyahu in assenza di tradimenti parlamentari, ma individua un limite strutturale nel "blocco del cambiamento". La resistenza di leader come Eisenkot, Lieberman e Bennett ad allearsi con i partiti arabi ha radici profonde, ben sintetizzate dalle sue parole: "Dobbiamo renderci conto che anche tra gli elettori di Eisenkot, Lieberman e Bennett persiste un razzismo nei confronti dei palestinesi. Dovrà essere sconfitto se vogliamo un cambiamento: dagli ebrei e dagli arabi".

Oz Salzberger esprime, infine, sollievo per il contenimento dell'estremista Ben-Gvir, lanciando però un monito sulle crescenti tensioni in Cisgiordania legate ai coloni: "Sono contenta che quel buffone di Ben-Gvir non abbia niente da festeggiare. Però la situazione ora è anche più pericolosa: questa gente può diventare incontrollabile".