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Elezioni USA, Pino Arlacchi: "Portare gli Stati Uniti a esempio è da squilibrati"

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Elezioni USA, Pino Arlacchi: "Portare gli Stati Uniti a esempio è da squilibrati"

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di Pino Arlacchi | Il Fatto Quotidiano | 13 novembre 2026

La chiacchiera politica e mediatica italiana ha superato se stessa nel presentare la vittoria dei democratici americani come un trionfo capace di indicare a noi poveri europei la strada da imboccare. Con l’editoriale di qualche giorno fa Marco Travaglio ha inferto ai soliti beoti una sacrosanta rasoiata, cui vorrei aggiungere un paio di considerazioni.

La prima riguarda la differenza reale tra Democratici e Repubblicani, che è minima non solo sui fondamentali del sistema ma anche sulle tematiche immediate. Travaglio ricordava i soldi dei finanziatori, affluiti anche ai candidati democratici, e forse in misura maggiore. È la conferma della natura plutocratica di una democrazia rimasta allo stato primitivo, senza alcun controllo sul lobbismo e sui conflitti di interesse. Una “democrazia” che consente a un truffatore patentato di diventare presidente e di arricchirsi ancora, insieme a parenti e sodali e nell’indifferenza generale, non è un governo del popolo.
E non mi si venga a dire che in queste elezioni le idee hanno battuto i soldi, perché i programmi dei vincitori non erano affatto pacifisti, egualitari o specialmente progressisti sui diritti delle minoranze e delle donne. I candidati democratici si sono schierati contro la guerra all’Iran perché ha fatto salire il prezzo della benzina. Hanno attaccato Trump perché ha servito l’oligarchia in modo più sfacciato di tutti i suoi predecessori, che pure l’hanno servita, tranne Carter, Franklin Roosevelt e qualcuno di quelli assassinati.

Contro la guerra in quanto tale non è venuta una parola dai candidati democratici, neppure da quelli marchiati come socialisti solo perché propongono un abbozzo del welfare state che esiste da noi da quasi un secolo. Non una parola sul Pentagono, che da solo assorbe circa metà della spesa che il Congresso vota ogni anno, né sugli interessi di un debito gonfiato dalle guerre, che ormai costano più della stessa difesa.

Un debito che ha superato i 39 mila miliardi di dollari, cresce di circa 5 miliardi al giorno, e che sta portando il Paese verso la bancarotta e verso la soluzione classica degli imperi in affanno, dalla Spagna di Filippo II in poi: congelarlo spostandone la scadenza di un secolo. Ci ha già pensato uno dei principali consiglieri economici di Trump, Stephen Miran, che propone di costringere i creditori stranieri a scambiare i loro titoli del Tesoro con obbligazioni a cento anni senza interessi.

Nessuna rottura, dunque, con una tradizione bellicista che lo stesso Carter ha riconosciuto senza giri di parole. Nell’aprile 2019 Trump gli telefonò, preoccupato che la Cina stesse superando gli Stati Uniti. Il giorno dopo, raccontando la conversazione ai fedeli della sua chiesa in Georgia, Carter definì il proprio Paese la nazione più guerrafondaia della storia del mondo, in pace soltanto per 16 anni su 242. La Cina invece non aveva fatto guerre e aveva investito in ferrovie ad alta velocità quello che l’America sprecava in armi. In un incontro all’ONU di Vienna, 20 anni prima, Carter mi aveva descritto, in privato e usando le stesse identiche parole, questa costante della politica estera americana.

Parliamo di una tradizione aggressiva equamente bipartisan, perché i Democratici sono stati imperialisti quanto i Repubblicani, e talvolta di più. Sono stati presidenti democratici a sganciare le due bombe atomiche, a portare il Paese in Corea, a trascinarlo nel Vietnam, a bombardare la Serbia e la Libia. Obama, premio Nobel per la pace, ha ordinato in otto anni 563 attacchi su Pakistan, Somalia e Yemen, contro i 57 di Bush. E nel solo ultimo anno del suo mandato gli Stati Uniti hanno sganciato più di 26 mila bombe su sette Paesi.

I candidati giovani e di sinistra non si sono sgolati sulla violenza cronica che nasce dalla diffusione incontrollata delle armi da fuoco, e sul degrado psicofisico della popolazione americana. Droga, alcol, obesità, suicidi e mancanza di assistenza medica hanno fatto per anni diminuire la speranza di vita, caso unico fra i Paesi ricchi in tempo di pace. Ancora oggi un americano campa in media quasi quattro anni meno di un europeo, di un canadese o di un giapponese.
E quasi nulla è stato detto sulle cause strutturali di una indigenza dilagante, alimentata dall’impoverimento del ceto medio. Più di un americano su tre non è in grado di far fronte a una spesa imprevista di 400 dollari senza indebitarsi o vendere qualcosa. Il rovescio di questa povertà è un’oscena concentrazione della ricchezza. Secondo la Federal Reserve, a metà del 2026 l’1% delle famiglie più ricche possedeva il 32,5% del patrimonio nazionale, un record assoluto, mentre la metà più povera ne deteneva il 2,3%. Quando la Fed ha cominciato a misurarla, nel 1989, la quota dell’1% superava di poco il 20%. Da allora si sono alternati alla Casa Bianca tre presidenti repubblicani e tre democratici, e nessuno ha mai contrastato seriamente la tendenza.

E dobbiamo ancora sopportare qualche squilibrato che parla di America di nuovo grande e di esempio da seguire.
 

Pino Arlacchi

Pino Arlacchi

Ex vice-segretario dell'Onu. Il suo ultimo libro è "Contro la paura" (Chiarelettere, 2020)

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