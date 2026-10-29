"Emendamento Gasparri". Così il governo Meloni vuole aggirare il Parlamento per la vendite delle armi all'estero

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Su Il Fatto Quotidiano di oggi in un documentato articolo firmato da Lorenzo Giarelli e Giacomo Salvini e intitolato «Vendite d’armi all’estero: la corsia rapida per aggirare il Parlamento», si analizza un emendamento al disegno di legge sulla Difesa che punta a semplificare le procedure per la cessione all’estero di armamenti considerati obsoleti. La proposta, riconducibile al relatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, prevede la possibilità di ricorrere a una procedura accelerata per la vendita o la cessione di questi materiali ai Paesi con cui l’Italia abbia già un’intesa tecnico-militare. In presenza di una convenienza economica, l’operazione potrebbe essere autorizzata attraverso un decreto ministeriale, senza la necessità di stipulare un più ampio accordo di cooperazione.

Intervistato dal Fatto, Francesco Vignarca della Rete Italiana Pace e Disarmo, spiega come un’intesa tecnico-militare richiede tempi e procedure più limitati rispetto a un accordo di cooperazione, che può necessitare di anni per essere ratificato. Il cambiamento consentirebbe quindi di accelerare le cessioni, riducendo i passaggi politici e parlamentari che accompagnano attualmente questo tipo di operazioni. Secondo la ricostruzione de Il Fatto Quotidiano, il punto critico riguarda proprio il ruolo del Parlamento. La procedura vigente permette infatti alle commissioni competenti di discutere preventivamente le ragioni politiche degli accordi con i Paesi destinatari, prima che vengano definiti gli aspetti tecnici delle cessioni. Con la modifica proposta, questo confronto potrebbe essere evitato per le operazioni interessate dalla nuova disciplina.

Il caso dei rapporti militari con l’Egitto e le intese con Paesi del Medio Oriente, proseguono i due giornalisti, sono particolarmente scottanti, sottolineando come il dibattito parlamentare rappresenti un’occasione per rendere pubbliche le posizioni del Governo e dei partiti sulle relazioni internazionali dell’Italia. La norma potrebbe inoltre riguardare altri Paesi con cui esistono intese tecnico-militari, compresa, in linea teorica, l’Ucraina.

Accelerare le procedure di cessione degli armamenti potrebbe ridurre gli spazi di trasparenza e di confronto parlamentare su decisioni che incidono direttamente sulla politica estera e sulle relazioni militari dell’Italia. In risposta alla proposta, il Movimento 5 Stelle ha presentato un sub-emendamento per introdurre il parere vincolante delle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato sulle cessioni e sulle relative intese.