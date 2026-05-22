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Entra in scena la nuova "nazione indispensabile" per il Pianeta Multipolare (di Pepe Escobar)

Le Nuove Vie della Seta/BRI e le loro derivazioni, come la Rotta Marittima del Nord/Via della Seta Artica, sono ancora vive e vegete

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Entra in scena la nuova "nazione indispensabile" per il Pianeta Multipolare (di Pepe Escobar)

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di Pepe Escobar Strategic Culture

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

 

SHANGHAI – Eccoci qui. Il partenariato strategico tra Russia e Cina, i leader nel processo di integrazione eurasiatica, i leader degli organismi multipolari BRICS e la SCO hanno formalmente approvato e rafforzato la spinta verso la multipolarità e un nuovo sistema di relazioni internazionali attraverso una dichiarazione strategica congiunta firmata, sigillata e consegnata durante la visita del Presidente Putin in Cina questo mercoledì.

Questo è un evento che passerà alla storia – e non solo in un senso. Ho avuto il privilegio di seguire le attività a Pechino per tutta la giornata presso l'Aurora College, una delle migliori scuole private e università di Shanghai, tra una favolosa congregazione di insegnanti e studenti.

Abbiamo quindi avuto molto tempo per discutere le implicazioni di come le Prime Due potenze eurasiatiche – e potenze globali – stiano stabilendo le linee di un nuovo futuro geopolitico per la maggior parte dell'umanità. Le eccezioni saranno eccezionalisti, recalcitranti e vassalli dipendenti dal suicidio politico seriale.

Tutti noi ricordiamo la visita del presidente Xi in Russia nel 2023, quando, lasciando il Cremlino, fianco a fianco con Putin, espresse in modo molto conciso ciò che già stava perfezionando da tempo: " In questo momento stiamo assistendo a cambiamenti che non vedevamo da 100 anni." E poi Xi e Putin hanno concordato che ora, "siamo noi a guidare questi cambiamenti insieme".

Il risultato concreto è la dichiarazione congiunta di Pechino, dal tono decisamente incisivo, redatta da inconfondibili “civiltà dalla storia millenaria".

Vediamo alcuni dei punti salienti. La dichiarazione non usa mezzi termini né concetti quando si tratta di offrire un'alternativa seria all'attuale – in declino – momento storico unilaterale.

Policentrismo: " I tentativi di alcuni Stati di gestire da soli gli affari mondiali, di imporre i propri interessi al resto del mondo e di limitare lo sviluppo sovrano di altri Paesi in uno spirito tipico dell'era coloniale sono falliti." Russia-Cina si concentrerà sull'instaurazione di uno "stato di policentrismo a lungo termine".

La "legge della giungla": "Le norme fondamentali universalmente riconosciute del diritto internazionale e delle relazioni internazionali vengono regolarmente violate [...] C'è il rischio di frammentazione all'interno della comunità internazionale e di un ritorno alla 'legge della giungla'."

Una nuova architettura di sicurezza: "È necessario prestare la dovuta attenzione alle preoccupazioni razionali di tutti i Paesi nel campo della sicurezza, concentrarsi sulla cooperazione in materia di sicurezza, rifiutare la confrontazione tra blocchi e le strategie a somma zero, opporsi all'espansione di alleanze militari, guerre ibride e guerre per procura, e promuovere la creazione di una strategia aggiornata,  un'architettura di sicurezza globale e regionale equilibrata, efficace e sostenibile [...] È inaccettabile costringere gli Stati sovrani ad abbandonare la loro neutralità."

Questo è esattamente ciò che Mosca ha proposto a Washington e alla NATO nel dicembre 2021: l'indivisibilità della sicurezza. La risposta non risposta ha scatenato l'OMS in Ucraina due mesi dopo, quando è diventato evidente a Mosca che il piano della NATO era una guerra lampo nel Donbass.

Egemonia: "L'egemonia nel mondo è inaccettabile e dovrebbe essere proibita. Nessuno Stato o gruppo di Stati dovrebbe controllare gli affari internazionali, determinare il destino di altri Paesi o monopolizzare le opportunità di sviluppo."

Governance globale: questo è il concetto a cui il presidente Xi tiene particolarmente, illustrato in modo esauriente in occasione del vertice dell'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai (SCO) tenutosi lo scorso anno a Tianjin: "Nella governance globale, che costituisce uno strumento fondamentale per razionalizzare il sistema delle relazioni internazionali, è necessario attenersi ai principi dell'uguaglianza sovrana, dello Stato di diritto internazionale, del multilateralismo, dell'approccio incentrato sull'uomo e dell'orientamento ai risultati."

Le Nazioni Unite: è necessario “rafforzare il ruolo del multilateralismo quale strumento principale per affrontare le sfide globali, complesse e sfaccettate, e impedire l’indebolimento delle Nazioni Unite”. Questo dovrebbe portare alla "riforma delle Nazioni Unite". Eppure tutti sanno che questo sicuramente non accadrà sotto l'attuale amministrazione alla Casa Bianca.

Punto 4 della dichiarazione: la diversità delle civiltà e dei valori a livello globale. Forse è proprio questo il nocciolo della questione, che seppellisce inesorabilmente ogni pretesa eccezionalista: "Il sistema spirituale e morale di una civiltà non può essere considerato eccezionale o superiore agli altri. Tutti i Paesi dovrebbero sostenere una visione delle civiltà basata sull'uguaglianza, lo scambio reciproco di esperienze e il dialogo, e dovrebbero rafforzare il rispetto reciproco, la comprensione, la fiducia e gli scambi tra diverse nazionalità e civiltà, promuovere la comprensione e l'amicizia reciproca tra i popoli di tutti i Paesi e proteggere la diversità di culture e civiltà."

 

Entra in scena la nuova "nazione indispensabile"

La dichiarazione Russia-Cina, nel modo più conciso possibile, offre quella che è la speranza tanto necessaria per l'umanità di addentrarsi nella matrice di un passato civilizzazionale come mezzo per forgiare un futuro propizio e più egualitario.

Si tratta senza dubbio di un mini-manifesto umanista che va ben oltre la creazione di una nuova architettura di sicurezza e l'introduzione di cambiamenti fondamentali nell'attuale sistema delle relazioni internazionali. La sua credibilità è sostenuta dal sostegno di due Grandi Potenze che sono anch'esse Stati della civiltà, pienamente sovrani e pienamente indipendenti.

Ho chiamato questo processo per un bel po' di tempo "Il Secolo Eurasiatico". È proprio questo che celebrava questo fatidico 20 maggio 2026 a Pechino, nell'ambito di una visita ufficiale del presidente Putin in Cina.

Il respiro, la portata e l'ambizione della dichiarazione congiunta mettano chiaramente in ombra altri aspetti del percorso di Putin a Pechino, anche se sono già di per sé piuttosto rilevanti.

A partire dal sigillo della nuova "nazione indispensabile". Escono di scena gli Eccezionalisti; entra in scena la Cina. Il vecchio ordine viene sfrattato – in tempo reale. E sì, si tratta del cambiamento più significativo nell'assetto delle Grandi Potenze dalla fine della Guerra Fredda – reso completo dall'Impero del Caos che ha condannato la Russia a morte puntando al suo “isolamento” e al collasso economico, ma che è stato inesorabilmente superato in astuzia dal partenariato strategico tra Russia e Cina.

Il Trattato di Buona Vicinata 25 anni tra Russia e Cina è stato massicciamente ampliato – prevedendo corridoi energetici strategici (il gasdotto Power of Siberia 2), un coordinamento militare molto stretto e un quadro civilizzativo/ideologico condiviso.

Naturalmente non ci saranno fughe di notizie sostanziali su cosa hanno parlato Xi e Putin durante la loro informale sessione di tè durata due ore. La guerra per procura in Ucraina e la guerra illegale contro l'Iran dovevano essere al centro delle discussioni, incluso il fatto che Putin abbia forse informato Xi sulle possibili prossime mosse della Russia in uno scontro sempre più diretto e tossico con la NATO, e che entrambi valutano le tecnicalità del sostegno russo-cinese all'Iran.

Quindi, in poche parole, le Nuove Vie della Seta/BRI e le sue derivazioni come la Rotta del Mare del Nord/la Via della Seta Artica rimangono vive e vegete; e la de-dollarizzazione dell'economia globale – riflesso del bilancio commerciale tra Russia e Cina, ora avanzando esclusivamente su yuan e rubli – è più che viva e vegeta.

Per quanto riguarda i BRICS, destabilizzati dagli Stati Uniti dall'interno tramite India ed Emirati Arabi Uniti, potrebbero infine risorgere dal suo coma; questo processo dovrà essere guidato da Lavrov e Wang Yi. E il focus deve cambiare: I paesi BRICS devono sviluppare una sorta di coerenza strategica all'interno della Maggioranza Globale affinché la transizione verso un ordine multipolare possa davvero funzionare.

Poi c'è il futuro brillante del Power of Siberia 2. La Cina, infine, potrebbe persino dimenticare l'ossessione per la "fuga da Malacca", in vigore dai primi anni 2000, e tornare sotto i riflettori con il finto blocco americano dello Stretto di Hormuz e dei porti iraniani.

La leadership a Pechino è sempre stata pienamente consapevole che bloccare lo Stretto di Malacca è essenziale nella strategia americana di contenere e soffocare la Cina. Il Power of Siberia 2 offre una soluzione completamente al di fuori dell'Impero talassocratico della Pirateria, pompando gas direttamente in Cina dalla penisola di Yamal attraverso i monti dell'Altai e le steppe mongole.

C'è stato un tocco delizioso nella Grande Sala del Popolo, in mezzo a tanto dramma: una mostra congiunta TASS-Xinhua, "L'Amicizia Indissolubile delle Grandi Nazioni, la Partnership Strategica delle Grandi Potenze", con 26 foto che documentano l'amicizia Putin-Xi nel corso degli anni, in diversi vertici G20, BRICS e OCS, al forum One Belt, One Road, al Giorno della Vittoria a Mosca,  e alle Olimpiadi di Pechino.

Putin e Xi hanno visitato l'expo con due guide turistiche piuttosto speciali: il CEO di TASS Andrey Kondrashov e il CEO di Xinhua Fu Hua.

Combinato con la cerimonia del tè, chiamiamolo il legame profondo, umano, troppo umano, il contatto persona a persona, indispensabile per percorrere la lunga e tortuosa strada verso un futuro geopolitico di equanimità e rispetto reciproco.

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