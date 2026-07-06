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Erede del Sangue dell'Indipendenza: la figura di Khamenei nella visione di un marxista

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Erede del Sangue dell'Indipendenza: la figura di Khamenei nella visione di un marxista

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di Meysam Taheri – Jonoube Jahani (Global South)

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

 

Forse, dal punto di vista di un marxista, si possono tracciare confini e opporsi a molte delle decisioni, approcci e obiettivi politici dell'Ayatollah Khamenei; Soprattutto perché, nei più di quarant'anni di storia del nostro Paese, i comunisti hanno sempre pagato un prezzo elevato nella ricerca della giustizia e della resistenza. Tuttavia, la sua fedele e intransigente adesione al principio del patriottismo, la sua ostinata resistenza all'imperialismo e la sua difesa incondizionata della causa palestinese non sono principi su cui una persona onorevole possa rimanere in silenzio il giorno del suo addio e della sua sepoltura.

Il tramonto di un portabandiera non segna la fine di una linea politica, ma l’inizio del giudizio della storia. Per un analista anti-imperialista che volge lo sguardo verso gli orizzonti dell’Oriente e verso la rivolta contro il dominio, dire addio a un leader che ha trascorso la propria vita sul fronte della battaglia contro l’egemonia occidentale non è un evento che si possa facilmente ignorare. Domani, il suolo iraniano aprirà le braccia per scortare il corpo dell'Ayatollah Seyyed Ali Khamenei alla sua tomba eterna in mezzo a una tempesta di folle e alla presenza di alti inviati del fronte anti-unilateralismo, inclusi alleati strategici dell'Est. Questo sfogo senza precedenti è un tributo a una figura che definì l'indipendenza non come uno slogan politico, ma come uno spirito soffiato nel corpo di questo confine e paesaggio; un leader che, nella tempesta del terrorismo internazionale organizzato, sacrificò la propria vita per proteggere la sovranità nazionale e tracciò le linee della lotta contro il colonialismo oltre i confini teorici tradizionali.

Molti insistevano sulla convinzione stereotipata che l'orizzonte di un leader religioso rimanesse confinato entro i confini della Sharia, ma la sua scuola di pensiero e i suoi discorsi rivoluzionari erano una linea di invalidità a questa ipotesi. L'Ayatollah Khamenei pose la dottrina di un "Iran forte e indipendente" al vertice dei suoi ideali; un ideale che non si opponeva alle credenze dottrinali, ma piuttosto in linea con l'antica identità e l'originalità iraniana. Ha ripetutamente sottolineato che il patriottismo e l'adesione ai valori sono due facce della stessa medaglia, e che difendere l'integrità territoriale è la prima assunzione stabile nella continuazione della vita di una nazione. Nel suo carattere, l'ostilità delle potenze arroganti del mondo non era rivolta a un sistema politico specifico, ma all'essenza di un Iran potente, progressista e indipendente; Una fiducia storica su cui scendere a compromessi non sarebbe altro che una discesa nell'abisso dell'umiliazione nazionale.

Prima di attaccare con armi pesanti, l'imperialismo moderno prende di mira l'identità delle nazioni attraverso l'influenza, l'umiliazione identitaria e la recisione dei legami linguistici. L'Ayatollah Khamenei, con una profonda comprensione di questo incubo epistemologico, spiegò la conservazione della lingua persiana come uno dei baluardi più vitali della difesa nazionale. Considerava l'orgoglio per questa antica eredità più di una semplice solidarietà etnica, un simbolo di autorità e un fattore di convergenza per tutti gli abitanti di questo vasto altopiano. La sua visione civilizzazionale delineava un orizzonte in cui l'Iran avrebbe raggiunto un posto tale nella produzione scientifica che i seguaci della conoscenza di tutto il mondo si sarebbero considerati bisognosi di imparare questa nobile lingua; uno sforzo nato da un approccio rivoluzionario per rompere il monopolio linguistico e culturale dell'Occidente.

Sullo scacchiere internazionale insanguinato, la sua posizione ferma e intransigente nel sostenere la sovranità del popolo palestinese oppresso e nel contrastare l’occupazione è stata registrata come un capitolo brillante della storia contemporanea. Egli vedeva la via verso la liberazione non nei corridoi oscuri della diplomazia della resa, ma nella perseveranza che scaturiva dalla volontà delle masse, e su questa via ha accettato con fermezza i costi più pesanti e le sanzioni oppressive. Questa fermezza, al di là di un impegno religioso, era una difesa dei fondamenti del diritto internazionale e una negazione della logica del bullismo; un legame profondo tra la dignità storica dell’Iran e la fedeltà ai principi umani, che dimostrava come la sicurezza nazionale e l’onore non possano essere raggiunti rimanendo semplici spettatori.

Il prezzo dell’indipendenza: perché è stato oggetto di un attentato vendicativo?

La risposta a questa domanda va ricercata nella strana parola “intransigenza”. In un’epoca in cui gli ingranaggi del capitalismo globale e i centri di potere delle principali borse occidentali miravano a divorare la ricchezza delle nazioni del Terzo Mondo, l’esistenza di un leader che guidava la struttura di governo dell’Iran indipendentemente dalla volontà e dagli interessi dei cartelli internazionali era considerata un ostacolo di primo piano. Il suo martirio per mano del terrorismo di Stato è una chiara prova dell’efficacia del suo modello di resistenza; la dimostrazione che egli non ha mai permesso che il destino di questa terra fosse consegnato alle capitali coloniali.

Nella storia contemporanea, al di là della sua carica ufficiale, l’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei si è affermato come un grande stratega nazionale che, in un’epoca di dubbi e incertezze, ha mantenuto aperta la strada del Paese verso l’autosufficienza e l’autorevolezza. Il magnifico addio tributatogli dalle masse fedeli e la profonda risonanza internazionale di tale addio dimostrano che l’ideale di proteggere un Iran potente è intrecciato al sangue dei suoi sostenitori ed è invincibile. Ha stravolto il corso della storia con la sua resistenza all’unilateralismo e ha reso immortale il proprio nome negli annali della storia come il grande custode dell’identità, della lingua e dell’indipendenza di questa terra e di questa regione.

L’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, il glorioso leader martire dell’Iran e il politico senza pari nella storia contemporanea di questa terra, riposerà domani nell’abbraccio della sua patria e accanto ai suoi discendenti martiri avvolti in sudari rosati, affinché il suo nome e il suo pensiero siano immortalati e rimangano per sempre nella storia di questa terra.

- Global South Magazine - Exploring Global South Issues - Year 20

 

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