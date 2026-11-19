Mentre a Shenzhen l'attenzione internazionale è concentrata sul vertice APEC e sullo storico incontro trilaterale tra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin, in Europa prevale un silenzio carico di preoccupazione. Le principali questioni che determineranno il futuro degli equilibri internazionali vengono discusse senza la partecipazione europea. E a Bruxelles cresce il timore di essere definitivamente relegati ai margini. Secondo indiscrezioni raccolte da Axios, durante un incontro a Dublino i leader europei hanno espresso preoccupazione per le possibili conseguenze del vertice. A inquietare soprattutto è la prospettiva che Washington, Mosca e Pechino possano discutere anche di una nuova architettura di sicurezza europea, senza consultare i diretti interessati. Il paradosso è che questa esclusione è il frutto amaro delle scelte compiute dalle stesse classi dirigenti europee, che negli ultimi anni hanno contribuito a deteriorare i rapporti con tutte e tre le grandi potenze.



Il confronto avviato ad Abu Dhabi tra Russia, Stati Uniti e Ucraina aveva già evidenziato quanto il conflitto ucraino sia ormai parte di una questione più ampia: la costruzione di un nuovo sistema di sicurezza internazionale. Come osserva l'economista e analista russo Prokhor Tebin, il successo europeo dopo la fine della Guerra fredda poggiava su tre pilastri: la Russia come mercato e fornitore di energia a basso costo, gli Stati Uniti come garante della sicurezza e la Cina come mercato di sbocco e fonte di beni di consumo convenienti. Oggi tutti e tre questi pilastri sono venuti meno. I rapporti con Mosca sono stati compromessi dalle sanzioni e dalla rottura energetica, Washington pretende che gli europei sostengano una quota crescente dei costi militari, mentre Pechino avanza sul terreno commerciale e tecnologico.



Il deficit commerciale europeo con la Cina si avvicina ormai a un miliardo di euro al giorno, con un ulteriore incremento del 10% dall'inizio dell'anno. Nel frattempo, la rinuncia alle forniture energetiche russe pesa sulla competitività dell'industria del continente. Per il politologo svedese Greg Simons, l'Unione Europea rischia così di diventare irrilevante sul piano politico, militare ed economico, mentre deindustrializzazione, inflazione e difficoltà del mercato del lavoro aggravano la crisi.



Il vertice di Shenzhen mette dunque in evidenza una realtà sempre più difficile da nascondere: mentre le grandi potenze discutono il nuovo ordine multipolare, l'Europa, prigioniera delle proprie scelte politiche e della subordinazione atlantica, si ritrova adesso relegata nel ruolo di spettatrice davanti a un mondo che cambia a velocità vorticosa.



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