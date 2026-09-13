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"Escudo de las Américas" e la nuova morsa imperiale: la tournée di Marco Rubio in Sudamerica

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"Escudo de las Américas" e la nuova morsa imperiale: la tournée di Marco Rubio in Sudamerica

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di Geraldina Colotti


Il 12 settembre 2026, la voce dell'attivismo latinoamericano e della diaspora peruviana ha risuonato alle porte del Colosseo Romano. Il Frente de Peruanos en el Exterior, riunito in un rumoroso flashmob di protesta, non solo ha denunciato l'impunità del regime oligarchico guidato dalla figlia del dittatore e golpista peruviano Alberto Fujimori, ma ha esposto all'Europa il trucco di una frode elettorale perfezionata. L'uso industriale della "fabbrica di bot", articolata da operatori dell'ambiente dell'estrema destra regionale come Fernando Cerimedo, specializzato in infrastrutture di manipolazione digitale e disinformazione per piegare la volontà popolare, rappresenta l'aggiornamento tecnologico del vecchio dominio di classe al servizio delle oligarchie locali.

Dalla capitale d'Italia si è pretesa la libertà del presidente legittimo Pedro Castillo, dei prigionieri di guerra venezuelani Nicolás Maduro e Cilia Flores, e di tutti i prigionieri politici di ieri e di oggi. L'aggressione aperta e il sequestro dei leader venezuelani Nicolás Maduro e Cilia Flores ha portato al suo punto culminante e più estremo la nuova subalternità della regione di fronte all'impero. Questa servitù delle élite locali si andava già verificando in modo accelerato attraverso il consolidamento di regimi apertamente repressivi in Ecuador e in El Salvador, e poi con la truffa elettorale in Honduras — dove si reinstalla già la presenza militare statunitense con il ritorno di basi militari strategiche — e ora con l'allineamento delle cupole reazionarie in Colombia.

Allo stesso modo, al Colosseo, è risuonato con forza lo slogan "No sanzioni, no blocco, no genocidio", per unire le lotte storiche dei popoli del Sud Globale contro le misure coercitive unilaterali, contro il criminale bloqueo a Cuba e contro il genocidio perpetrato in Palestina. Ma, soprattutto, si è alzato un grido unanime di condanna contro la definitiva conversione del Perù in una testa di ponte militare dell'imperialismo statunitense.

Mentre a Roma si svelava la trappola delle istituzioni peruviane, a Lima si era consumato il rito della sottomissione geopolitica. L'ingresso trionfale del segretario di Stato statunitense Marco Rubio alla Casa de Pizarro, fiancheggiato dal primo ministro Luis Galarreta e ricevuto con servilismo da Keiko Fujimori, ha segnato il definitivo disvelamento della politica estera del regime. Il pretesto ideologico è la firma del denominato Escudo de las Américas, una presunta alleanza contro la criminalità transnazionale che, in realtà, è la reintroduzione aggiornata della Dottrina Monroe per il XXI secolo.

La tournée di Marco Rubio tra l'8 e il 10 settembre 2026 per Bogotá, Quito e Lima non costituisce un'iniziativa isolata di cooperazione, bensì una spedizione di pattugliamento imperiale sulla regione andina. In Colombia, attraverso l'allineamento securitario con il governo di Abelardo de la Espriella; in Ecuador, strumentalizzando la lotta contro le bande criminali sotto il mandato di Daniel Noboa per giustificare l'ingerenza diretta delle agenzie di intelligence nordamericane; e in Perù, come pezzo centrale del dispositivo, consolidato con la rottura unilaterale delle relazioni diplomatiche con la Repubblica Islamica dell'Iran per subordinare completamente il paese agli ordini e alle necessità geopolitiche dei blocchi di aggressione occidentale.

Questa strategia di dominio militare si completa direttamente sul terreno con dispiegamenti di forza multinazionali. Un chiaro esempio di questa militarizzazione è la realizzazione delle manovre congiunte Vanguardia Sur 2026 nell'Amazzonia peruviana, dove gli eserciti di Argentina, Cile, Stati Uniti e Perù hanno eseguito addestramenti multinazionali coordinati. Lungi dal rispondere alla difesa della sovranità nazionale, queste manovre garantiscono il controllo geopolitico e la tutela militare del Pentagono sui beni comuni e sulle risorse strategiche del bacino amazzonico.

L'incorporazione del Perù nell'Escudo de las Américas risponde alla reazione isterica di Washington di fronte all'avanzata inarrestabile dell'integrazione eurasiatica nella regione. In un Perù in cui il megaporto di Chancay rappresenta l'asse economico della Via della Seta cinese e della proiezione verso i BRICS, la borghesia compradora peruviana sceglie di legare il paese al carro del capitale finanziario e industriale statunitense in decadenza. 

La consegna di due velivoli King Air 360ER alla Marina di Guerra, i 20 milioni di dollari in finanziamenti militari e l'arrivo della nave ospedale USNS Comfort non rappresentano atti di filantropia, ma la dote del colonialismo contemporaneo: briciole tecnologiche in cambio del controllo territoriale e dell'estrazione prioritaria di litio, rame e minerali critici.
Il regime della dinastia Fujimori richiede la copertura di Washington per compensare la sua assoluta mancanza di legittimità interna. L'intreccio di disinformazione massiva tessuto da figure come Cerimedo mostra come, quando le classi dominanti non possono garantire la riproduzione del proprio potere attraverso il consenso passivo, ricorrano alla combinazione tra la truffa cibernetica e la violenza aperta di Stato.

L'incarcerazione del presidente Pedro Castillo così come il sequestro dei prigionieri di guerra venezuelani Nicolás Maduro e Cilia Flores si iscrivono in questa logica di guerra giudiziaria e militare per decapitare qualsiasi alternativa di democrazia popolare in America Latina.

Di fronte a questo scenario, le manifestazioni di rifiuto popolare a Lima con lo slogan Fuera yanquis e la mobilitazione del Frente de Peruanos en el Exterior a Roma dimostrano che la coscienza anti-imperialista si mantiene ferma. Se, di fronte alla perdita di egemonia globale la reazione imperiale si fa ogni volta più aggressiva, di fronte alla militarizzazione del continente, la classe lavoratrice e la diaspora popolare mantengono una sola rotta: l'organizzazione indipendente, la denuncia della frode di regime e la solidarietà internazionalista contro l'imperialismo e i suoi servitori locali.

Geraldina Colotti

Geraldina Colotti

Giornalista e scrittrice, cura la versione italiana del mensile di politica internazionale Le Monde diplomatique. Esperta di America Latina, scrive per diversi quotidiani e riviste internazionali. È corrispondente per l’Europa di Resumen Latinoamericano e del Cuatro F, la rivista del Partito Socialista Unito del Venezuela (PSUV). Fa parte della segreteria internazionale del Consejo Nacional y Internacional de la comunicación Popular (CONAICOP), delle Brigate Internazionali della Comunicazione Solidale (BRICS-PSUV), della Rete Europea di Solidarietà con la Rivoluzione Bolivariana e della Rete degli Intellettuali in difesa dell’Umanità.

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