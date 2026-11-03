Ex capo esercito israeliano: "Le nostre bombe hanno ucciso gli ostaggi"

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L'ex capo di Stato Maggiore israeliano ha ammesso che i raid aerei di Israele hanno ucciso diversi prigionieri detenuti dalle fazioni palestinesi a Gaza.

Intervenendo domenica a una conferenza organizzata dal gruppo Shurat Hadin a New York, Herzi Halevi ha affermato che la "pressione" militare su Gaza ha favorito il rilascio di parte dei prigionieri, ma ha al contempo riconosciuto la responsabilità delle forze armate in merito a diversi decessi: "Le nostre bombe hanno ucciso degli ostaggi. Non sapevamo che fossero lì", ha dichiarato.

Durante l'attacco condotto da Hamas nel sud di Israele il 7 ottobre 2023, 251 persone vennero prese in ostaggio. La maggior parte fu in seguito liberata attraverso scambi di prigionieri, mentre circa 87 morirono durante la prigionia a Gaza o vi furono condotte dopo il decesso.

In passato, le autorità israeliane si erano rifiutate di commentare le accuse relative ai prigionieri uccisi nei raid, imputandone la responsabilità ad Hamas.

Nell'ottobre del 2025, tuttavia, il quotidiano israeliano Maariv aveva rivelato, citando fonti ufficiali, che numerosi ostaggi erano stati uccisi dai bombardamenti israeliani, specialmente nelle prime fasi del conflitto. Il 7 ottobre 2023, l'esercito israeliano ha inoltre attivato la Direttiva Annibale, una controversa procedura volta a impedire la cattura di soldati israeliani anche a costo della loro vita. Secondo i media locali, il protocollo è stato applicato lungo il confine tra Gaza e Israele nelle prime ore dell'offensiva.

Halevi, dimessosi dal comando militare lo scorso anno, ha ammesso che l'attacco del 7 ottobre "è stato un fallimento che si sarebbe potuto evitare", respingendo tuttavia le teorie di un presunto tradimento interno: "Favorire Hamas non avrebbe richiesto la complicità di un singolo individuo, ma di una rete ben più ampia. A distanza di tre anni, non è emersa alcuna prova in merito", ha concluso.

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