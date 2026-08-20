Ex consigliere di Fauci si dichiara colpevole di aver tentato di occultare documenti relativi al Covid

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di Benjamin Mueller*

Il dottor David Morens, ex consulente del dottor Anthony S. Fauci presso gli Istituti Nazionali di Sanità, martedì si è dichiarato colpevole di aver cospirato per nascondere documenti federali relativi alle origini dell’epidemia di coronavirus in Cina.

La dichiarazione di colpevolezza arriva mentre il dottor Fauci deve affrontare crescenti pressioni da parte dei legislatori repubblicani a seguito delle accuse secondo cui avrebbe cercato di insabbiare le informazioni relative alla fuga del Covid da un laboratorio in Cina.

Il dottor Fauci, da lungo tempo direttore dell’Istituto Nazionale di Allergie e Malattie Infettive (NIAID), aveva dichiarato nel 2024 davanti a una commissione della Camera dei Rappresentanti che la condotta del dottor Morens era stata «sbagliata e inappropriata» e che non era a conoscenza del fatto che scienziati governativi avessero cercato di occultare e-mail ufficiali.

Dichiarandosi colpevole presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti a Greenbelt, nel Maryland, il dottor Morens ha ammesso di aver collaborato con scienziati esterni al governo federale per proteggere i loro finanziamenti federali destinati alla ricerca sui virus, tra le accuse secondo cui gli scienziati avrebbero condotto esperimenti pericolosi con collaboratori a Wuhan, in Cina, dove è iniziata la pandemia di Covid.

Una descrizione dei fatti, accettata dal dottor Morens nell’ambito di un patteggiamento, afferma che egli aveva trasferito le discussioni relative a tali esperimenti su un account di posta elettronica personale per impedire che fossero rese pubbliche. Egli ha dichiarato di aver cercato di proteggere gli scienziati da accuse infondate legate alle ipotesi di una fuga dal laboratorio.

Timothy Belevetz, avvocato del dottor Morens, ha dichiarato in un comunicato: «Dichiarandosi colpevole oggi, il dottor Morens si è assunto la responsabilità di ciò che ha fatto e continuerà a farlo». Un giudice federale ha fissato la sentenza per novembre. Il dottor Morens rischia un massimo di cinque anni di carcere.

In alcune e-mail del 2020 e del 2021, rese pubbliche da una commissione della Camera dei Rappresentanti, il dottor Morens descriveva piani per eludere le leggi federali sulla conservazione dei documenti, anche imparando come «far sparire le e-mail».

In molte di quelle e-mail, il dottor Morens si consultava con Peter Daszak, all’epoca presidente di EcoHealth Alliance, un’organizzazione di ricerca senza scopo di lucro che ha perso i finanziamenti del N.I.H. a causa delle collaborazioni con un laboratorio di virologia cinese che, secondo quanto suggerito dall’amministrazione Trump, avrebbe condotto ricerche che potrebbero aver portato alla pandemia.

In cambio dell’aiuto fornito al dottor Daszak, il dottor Morens ha dichiarato di aver ricevuto omaggi illegali, tra cui due bottiglie di vino e la promessa di una futura cena in un ristorante «stellato Michelin».

Il dottor Morens ha ammesso di aver collaborato con il dottor Daszak e un altro scienziato per preparare informazioni da trasmettere al dottor Fauci, che nella dichiarazione dei fatti è indicato come un funzionario anonimo del NIAID. La dichiarazione non accusa il dottor Fauci di aver commesso alcun illecito.

In una testimonianza al Congresso nel 2024, il dottor Fauci ha dichiarato ai legislatori di non essere a conoscenza del fatto che scienziati governativi alle sue dipendenze svolgessero attività ufficiali tramite account di posta elettronica personali o fornissero assistenza inappropriata a beneficiari di finanziamenti federali.

«Credo che quanto avete visto nel caso del dottor Morens sia stato un caso anomalo e un’eccezione», ha affermato all’epoca il dottor Fauci.

Il dottor Fauci si è rifiutato di rispondere alle domande il mese scorso davanti a una commissione del Senato, che in seguito ha votato seguendo le linee di partito per dichiararlo colpevole di oltraggio al Congresso. Ha ricevuto una grazia preventiva dal presidente Joseph R. Biden Jr., che copriva la sua condotta ufficiale dal 2014 al 2025.

La dichiarazione di colpevolezza del dottor Morens ha fatto seguito a uno sforzo pluriennale da parte dei legislatori repubblicani volto a collegare il dottor Morens, il dottor Fauci e la principale agenzia di ricerca medica del Paese agli inizi della pandemia di coronavirus.

L’indagine sul dottor Morens non ha finora prodotto alcuna prova diretta che scienziati o funzionari sanitari fossero coinvolti in ricerche che abbiano dato origine o diffuso l’epidemia di coronavirus.

La questione delle origini del coronavirus ha diviso gli organismi di intelligence americani. L’FBI, la CIA e il Dipartimento dell’Energia hanno sostenuto l’ipotesi che una fuga da un laboratorio possa aver causato la pandemia. Altri cinque organismi di intelligence hanno ritenuto più probabile che il coronavirus avesse un’origine non di laboratorio, il che significa che si sia diffuso tra gli animali in natura, per poi trasmettersi alle persone in un mercato di animali selvatici o in un altro luogo.

Negli ultimi anni, alcuni articoli scientifici hanno esaminato i luoghi in cui vivevano e lavoravano i primi pazienti affetti da Covid, nonché gli indizi genetici provenienti da un mercato illegale di animali selvatici a Wuhan. Hanno scoperto che tali dettagli indicavano che il virus si fosse trasmesso dagli animali alle persone proprio nel mercato di Wuhan.

Fonte originale: https://www.nytimes.com/2026/08/19/science/david-morens-covid-fauci.html

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)