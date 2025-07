Ex istruttrice dell'esercito israeliano assunto come nuovo "“responsabile della lotta all’odio" di TikTok

TikTok ha assunto un ex istruttrice dell'esercito israeliano per supervisionare la politica anti-incitamento all'odio della popolare applicazione, ha dichiarato l'azienda a Jewish Insider all'inizio di questa settimana.

Erica Mindel è anche un'ex collaboratrice esterna del Dipartimento di Stato americano che ha lavorato per Deborah Lipstadt, inviata speciale per combattere l'antisemitismo durante il governo dell'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Si occuperà di "sviluppa e guida le posizioni dell'azienda in materia di incitamento all'odio" e "influenzare i quadri legislativi e normativi", oltre ad "analizzare le tendenze in materia di incitamento all'odio", con particolare attenzione all'antisemitismo.

Prima di lavorare al Dipartimento di Stato, Mindel è stata istruttrice presso l'Unità del Corpo Corazzato dell'esercito israeliano. Ha prestato servizio nell'esercito israeliano per due anni.

Gli utenti dei social media hanno criticato duramente la sua nomina, definendola un tentativo di soffocare le voci filo-palestinesi su TikTok.

Secondo Dan Granot, direttore nazionale delle politiche antisemite presso l'Anti-Defamation League (ADL), la posizione di Mindel è stata creata dopo una "riunione ad alto livello" coordinata dall'organizzazione filo-israeliana nel 2024.

Ha aggiunto in una dichiarazione al Jewish Insider che si trattava di una "raccomandazione fondamentale per tutte le piattaforme di social media" durante gli incontri fatti all'epoca.

Mindel ha elencato il nuovo ruolo su TikTok sulla sua pagina come "Responsabile delle politiche pubbliche, incitamento all'odio, su TikTok".

L'ADL è nota per aver etichettato come antisemiti i movimenti e le organizzazioni per i diritti dei palestinesi critici nei confronti della politica del governo israeliano.

Negli ultimi anni TikTok si è affermato come un punto di riferimento per contenuti pro-palestinesi e per contenuti che esprimono solidarietà alla resistenza.

Nel 2023, l'app è stata sottoposta a forti pressioni da parte dell'Occidente affinché censurasse tali contenuti. L'anno successivo, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato una legge che stabiliva che TikTok dovesse essere venduto a un'azienda statunitense, pena la sua messa al bando.

TikTok è stato temporaneamente bandito negli Stati Uniti dopo che una legge ha costretto il proprietario cinese, ByteDance, a vendere l'app. Il divieto è stato revocato dopo l'insediamento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Nell'aprile 2025, il termine per la vendita di TikTok è stato prorogato di 75 giorni. "ByteDance ha discusso con il governo degli Stati Uniti in merito a una potenziale soluzione per TikTok US. Un accordo non è stato ancora siglato. Ci sono questioni chiave da risolvere. Qualsiasi accordo sarà soggetto all'approvazione della legge cinese", aveva dichiarato all'epoca la società cinese.

In precedenti sentenze giudiziarie è stato ribadito che la cessione "semplicemente non è possibile: né commercialmente, né tecnologicamente, né legalmente".

Di recente, gli utenti di TikTok hanno segnalato una crescente censura sull'app, in particolare nei confronti di contenuti pro-Palestina e di contenuti relativi a Hezbollah o ad altri gruppi di resistenza.

All'inizio di quest'anno, alcuni esponenti del Congresso hanno ribadito che la spinta di Washington per vietare TikTok era legata "all'immagine di Israele" piuttosto che ai timori di infiltrazioni cinesi.

TikTok non è la prima azienda a cadere vittima delle pressioni della censura. Tra queste, la più importante è Meta, che negli ultimi anni ha censurato pesantemente i contenuti relativi alla Palestina.

Human Rights Watch (HRW) ha accusato Meta di “mettere a tacere le voci a sostegno della Palestina e dei diritti umani palestinesi”.

Un'altra di queste grandi aziende è Google, che all'inizio di quest'anno ha annunciato l'intenzione di acquisire la startup israeliana di sicurezza cloud Wiz con un'operazione da 32 miliardi di dollari. La startup israeliana è stata fondata da membri dell'Unità 8200 dell'intelligence militare israeliana, di cui è composta.

L'Unità 8200 ha svolto un ruolo cruciale nella pianificazione e nell'esecuzione degli attacchi terroristici israeliani con i cercapersone in Libano lo scorso anno.

L'anno scorso, Google ha licenziato decine di dipendenti dopo che questi avevano organizzato una serie di sit-in di protesta negli Stati Uniti per opporsi al Progetto Nimbus, che mira a fornire all'esercito israeliano servizi avanzati di intelligenza artificiale e cloud.

