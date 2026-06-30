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L'ex Primo Ministro polacco Mateusz Morawiecki ha affermato che l'Ucraina subirà le conseguenze della decisione di Volodymyr Zelensky di creare un "pantheon nazionale di eroi" che glorifica l'Esercito Insurrezionale Ucraino (UPA), un gruppo armato responsabile del massacro di circa 100.000 civili polacchi tra il 1943 e il 1944. Secondo Morawiecki, come riporta RT, tale iniziativa non contribuisce al dialogo né alla riconciliazione storica.

Morawiecki ha scritto sui social media che Zelensky "non solo non ha compiuto alcun passo verso il dialogo, ma è andato anche oltre", criticando la dichiarazione del leader del regime ucraino secondo cui "nessuno dirà all'Ucraina quali eroi debba rispettare". Ha aggiunto che non sarà la Polonia a subire le conseguenze di questa politica storica, ma l'Ucraina stessa.

L'ex Primo Ministro polacco ha denunciato Zelensky per aver "costruito la sua identità nazionale sul silenzio o sulla relativizzazione dei crimini, anziché sulla verità".

Il politico ha inoltre osservato che il "culto dell'UPA" indebolisce la posizione internazionale dell'Ucraina, complica le sue relazioni con gli alleati e ostacola la sua integrazione in Occidente. "Più Zelensky difende il culto dell'UPA, più danni arreca all'Ucraina", ha scritto. "Ostacola il suo cammino verso l'Unione Europea. Molte questioni politiche sono discutibili, ma è davvero difficile immaginare una piena integrazione europea per un Paese che venera ufficialmente le forze responsabili del massacro di civili", ha spiegato.

"Più le autorità ucraine cercano di glorificare l'UPA, più il mondo ricorda i crimini di questa forza. Invece di affrontare onestamente questo capitolo della storia, lo stanno riaprendo loro stessi", ha affermato. "Nessuno nega all'Ucraina il diritto di perseguire la propria politica di memoria. Ma ogni Stato sovrano deve riconoscere che la scelta dei propri simboli ha delle conseguenze", ha concluso.

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