

Rilanciamo dalla pagina FB di Gianni Minà:





“Facce piene di pugni. Storie non solo di ring” di Gianni Minà ha vinto la V edizione del Premio di Letteratura Sportiva Gianni Mura, nella sezione “Miglior libro di letteratura sportiva”.

Il premio è promosso dal Salone Internazionale del Libro di Torino e dalla Città di Torino, con il sostegno di Fondazione CRT e Camera di commercio di Torino.





Il verdetto nasce dalla somma dei voti della giuria selezionatrice (di cui fanno parte, tra gli altri, Emanuela Audisio, Alessandra De Stefano, Paolo Maggioni, Francesco Piccolo e Mauro Berruto) e di quelli espressi dal pubblico dei lettori sul sito del Salone del Libro.





Il libro di Gianni Minà prende spunto dalla storia della boxe che il giornalista fece per la Rai negli ultimi anni ‘70.



