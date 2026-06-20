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Fauci ha mentito sotto giuramento nell'inchiesta COVID 19 – Direttrice uscente dei servizi segreti USA

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Fauci ha mentito sotto giuramento nell'inchiesta COVID 19 – Direttrice uscente dei servizi segreti USA

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Falsa testimonianza davanti al Congresso. Anthony Fauci avrebbe sfruttato la sua posizione di principale consulente sul Covid-19 sotto due amministrazioni statunitensi per distogliere l'attenzione dalla cosiddetta teoria della fuga dal laboratorio e proteggersi da eventuali responsabilità. Ad affermarlo pubblicamente è Tulsi Gabbard, direttrice uscente dell'Intelligence Nazionale degli Stati Uniti. 

Le accuse derivano dal mandato di Fauci come direttore dell'Istituto Nazionale di Allergie e Malattie Infettive e dal finanziamento da parte dell'agenzia della ricerca sul «guadagno di funzione», compresi gli studi condotti presso l'Istituto di Virologia di Wuhan. La teoria della fuga dal laboratorio sostiene che un coronavirus proveniente dai pipistrelli, modificato per infettare gli esseri umani, sia sfuggito dalla struttura cinese e abbia scatenato la pandemia. Un'altra spiegazione è che il SARS-CoV-2 sia emerso naturalmente, diffondendosi forse attraverso un mercato di animali vivi a Wuhan.

Venerdì, il suo ultimo giorno in carica, Gabbard ha reso pubbliche centinaia di pagine di documenti relativi alle indagini sulle origini della malattia e a quella che lei ha descritto come l'influenza di Fauci sulla comunità di intelligence statunitense. Alcuni di questi materiali non sono riservati ed erano già accessibili al pubblico prima della pubblicazione.

Fauci era «il consulente dietro le quinte» che, insieme ai «cosiddetti esperti da lui selezionati con cura», ha spinto la comunità dell'intelligence a sostenere la teoria di un'origine animale naturale, ha affermato Gabbard. Ha sostenuto che il suo obiettivo fosse quello di evitare un'indagine approfondita sulla «pericolosa ricerca sul coronavirus con guadagno di funzione, legata alle grandi aziende farmaceutiche e alla loro ricerca di vaccini universali del valore di trilioni di dollari». In qualità di una delle voci pubbliche più autorevoli sul Covid-19, Fauci avrebbe «diffuso pubblicamente menzogne, disinformazione e censura utilizzando ogni piattaforma a sua disposizione», ha aggiunto.

 

 

La presunta falsa testimonianza

Secondo Gabbard, la presunta falsa testimonianza avrebbe avuto luogo nel luglio 2024, quando Fauci «negò di essere a conoscenza o di aver partecipato a discussioni con funzionari dei servizi segreti riguardo alla ricerca virale» relativa al Covid-19. Fauci disse ai legislatori di essere stato «informato» dalle agenzie di intelligence sulla pandemia, ma affermò che le sue «discussioni» si limitavano a casi distinti riguardanti il possibile uso di armi biologiche da parte di terroristi.

Gabbard ha inoltre accusato Fauci di «creare un clima di intimidazione» nei confronti dei sostenitori della teoria della fuga dal laboratorio e degli informatori che hanno contattato il suo ufficio. Ha descritto tali tattiche come «tratte direttamente dal manuale dello Stato profondo» e ha definito Fauci un «leader politicizzato ed egoista».

Il contesto politico e i laboratori biologici in Ucraina

La pandemia è iniziata durante il primo mandato di Donald Trump, mentre la campagna di vaccinazione è stata condotta sotto la presidenza di Joe Biden. I critici repubblicani hanno accusato l'amministrazione Biden di aver soffocato il dibattito sul Covid-19 e di aver esercitato pressioni sui media nel tentativo di favorire l'adesione alle politiche volte a contenere la malattia. Lo stesso Fauci è diventato una figura politicamente polarizzante, con i media di orientamento democratico che lo presentavano come contrappeso a Trump.

La scorsa settimana, l'Ufficio del Direttore dell'Intelligence Nazionale ha reso pubblici documenti relativi a laboratori biologici finanziati dagli Stati Uniti operanti in Ucraina, alcuni dei quali erano coinvolti nella ricerca sul «guadagno di funzione», secondo quanto affermato da Gabbard. La Russia e altri paesi hanno già accusato in passato Washington di finanziare di fatto la ricerca sulle armi biologiche con il pretesto della prevenzione delle epidemie, sostenendo che l'uso di strutture estere consenta agli Stati Uniti di aggirare le restrizioni interne sulla militarizzazione dei virus.

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