Federal Reserve: I dazi di Trump hanno causato aumento dei prezzi e perdita dei posti di lavoro

La Fed è diventata l'ultimo organo a sottolineare le conseguenze dannose dei dazi punitivi "senza precedenti" scatenate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla Cina e altri partner commerciali - tra cui Canada, Messico e UE - all'inizio del 2018. In uno studio recentemente pubblicato, gli economisti della Fed Aaron Flaaen e Justin Pierce hanno affermato che gli effetti negativi della misura hanno superato i benefici, almeno a breve termine."Scopriamo che gli aumenti tariffari attuati nel 2018 sono associati a riduzioni relative dell'occupazione manifatturiera e aumenti relativi dei prezzi alla produzione", si legge nel documento.Secondo il rapporto della Fed, le industrie statunitensi che lavorano con alluminio e acciaio hanno dovuto affrontare il più grande aumento dei prezzi, poiché i nuovi prelievi all'importazione rappresentavano il 17,6 percento dei costi per i produttori di fogli di alluminio e l'8,4 percento dei costi per i prodotti siderurgici fabbricati con acciaio acquistato.Alcuni produttori americani avrebbero potuto beneficiare della ridotta concorrenza nel mercato interno, ma le tariffe tit-to-tat hanno abbassato la loro competitività all'estero.Ciò ha interessato una vasta gamma di settori, secondo lo studio, tra cui supporti magnetici e ottici, articoli in pelle, fogli di alluminio, ferro e acciaio, veicoli a motore, elettrodomestici, apparecchiature audio, video e computer.Mentre alcune industrie sono riuscite a godere di un certo grado di protezione delle importazioni grazie ai dazi, questo è stato compensato da "maggiori trascinamenti" dall'aumento dei costi di input e delle misure di ritorsione, secondo il documento.Gli economisti affermano che gli effetti a lungo termine possono essere diversi, in quanto le società statunitensi possono adattare le loro catene di approvvigionamento per evitare prelievi all'importazione statunitensi, ma potrebbero anche scegliere di trasferirsi al di fuori degli Stati Uniti, come affermato da alcuni studi precedenti."I nostri risultati suggeriscono che l'uso tradizionale della politica commerciale come strumento per la protezione e la promozione della produzione interna è complicato dalla presenza di catene di approvvigionamento globalmente interconnesse", conclude il rapporto.Washington e Pechino stanno attualmente cercando di finalizzare la prima fase del loro accordo commerciale, con entrambe le parti che stanno attualmente lavorando al testo e alle altre procedure necessarie per apporre l'accordo. Le due maggiori economie del mondo hanno imposto dazi sui beni di miliardi di dollari l'una dell'altra, con un nuovo round di tariffe evitato dalla recente svolta.Nel frattempo, un'altra guerra commerciale degli Stati Uniti con l'Unione Europea sta ancora imperversando. Dopo che l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha stabilito che l'UE ha pagato sussidi finanziari impropri al produttore di aeroplani Airbus, ostacolando così le vendite del rivale statunitense Boeing, l'amministrazione Trump ha imposto tariffe punitive sulle merci dell'UE. Gli Stati Uniti hanno imposto dazi record su aerei Airbus e prodotti agricoli come vino francese, formaggio italiano e whisky scozzese e hanno recentemente minacciato l'UE con nuovi aumenti.