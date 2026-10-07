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Festa nazionale ed esplosione dei consumi: come la risposta del mercato interno cinese smonta i calunniatori della sua economia

Dai flussi globali al turismo autentico dei visitatori stranieri: il modello di sviluppo cinese genera prospettive d'impresa e benessere concreto

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Festa nazionale ed esplosione dei consumi: come la risposta del mercato interno cinese smonta i calunniatori della sua economia

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Pan Li, una trentenne di Pechino, ha appena concluso un viaggio on the road con la sua famiglia a Datong. Le parole d'ordine: meraviglie turistiche, cucina locale, attività educative per i bambini e un pizzico di tecnologia. La sua esperienza non è un caso isolato, ma il ritratto vivido di una nazione che si muove, spende e si gode la vita. Durante le recenti festività, centinaia di milioni di cinesi hanno preso la strada, confermando un trend che va ben oltre il semplice svago. È il termometro di un'economia che respira a pieni polmoni e di un benessere quotidiano che si traduce in scelte di consumo più consapevoli e appaganti.

Non si tratta solo di spostamenti fisici. I numeri delle ferrovie, con oltre 250 milioni di viaggi, e gli incassi al botteghino, superiori a 1,1 miliardi di yuan, raccontano di un mercato interno vibrante. Il vero segnale di un miglioramento tangibile della qualità della vita emerge però da come le persone decidono di utilizzare il proprio budget. I viaggiatori cercano esperienze più lunghe e ricche. Quasi il 30 percento ha prenotato hotel in almeno due città, mentre le prenotazioni in quattro o più città sono schizzate in alto. Questo desiderio di esplorazione profonda indica che i cittadini non si limitano più a risparmiare per necessità, ma investono attivamente nel proprio benessere culturale e personale.

Pan Li e la sua famiglia hanno speso circa 8.000 yuan per una settimana di viaggio, come racconta il quotidiano Global Times La voce più grossa del budget non è andata a finire in costi rigidi come benzina, pedaggi o biglietti d'ingresso, ma in esperienze. "Il servizio di guida turistica è straordinario, costa circa 500 yuan a visita. Mia figlia sembra avere domande senza fine per la nostra guida riguardo ai reperti culturali che abbiamo visitato", racconta. 

Questa transizione dal consumo materiale a quello esperienziale è la prova regina di un tessuto economico maturo. Le persone hanno la serenità finanziaria per pagare la conoscenza, il tempo e le emozioni.

L'innovazione dal lato dell'offerta asseconda perfettamente questa nuova domanda. Sul monte Tai, circa 2.000 turisti hanno provato gli esoscheletri robotici per scalare la montagna. Per 80 yuan, questa tecnologia ad alta intensità ha azzerato la fatica, trasformando una passeggiata faticosa in un'esperienza accessibile e memorabile. È l'immagine perfetta di un'economia che funziona. La tecnologia non sostituisce l'uomo, ma eleva la sua esperienza quotidiana, rendendo il tempo libero davvero tale.

Gli analisti leggono questi dati come un indicatore macroeconomico di prim'ordine. Wang Peng, ricercatore associato presso l'Accademia di Scienze Sociali di Pechino, fotografa la situazione con chiarezza: "Non si tratta di una crescita a impulsi in un singolo settore, ma di un riflesso concentrato della continua ottimizzazione della struttura dei consumi e di un impulso endogeno del mercato che si rafforza costantemente, gettando le basi a livello micro per la ripresa e il miglioramento dell'economia per l'intero anno. I vantaggi del super-mercato cinese continuano a essere liberati, i consumi nei servizi sono diventati il motore principale della crescita, gli effetti del sostegno politico sono stati erogati con precisione e l'innovazione dal lato dell'offerta ha continuato a rinvigorire la vitalità".

Questo benessere si riversa anche oltre i confini nazionali. I turisti cinesi hanno invaso le mete globali, dai Dodici Apostoli in Australia alle Dolomiti in Italia. Un trend sui social recitava "Il mondo intero sa che i cinesi sono in vacanza". Le autorità thailandesi prevedono l'arrivo di 250.000 visitatori dalla Cina. Il cerchio si chiude con il turismo in entrata. Zhang Yiwu, professore all'Università di Pechino, nota come gli stranieri cerchino sempre più la Cina autentica: "La tendenza a privilegiare le esperienze approfondite è anche notevolmente evidente nel turismo in entrata, con i visitatori d'oltremare sempre più disposti ad avventurarsi in regioni meno conosciute per sperimentare la Cina autentica".

Le vacanze autunnali in occasione della Festa Nazionale cinese non sono solo una pausa dal lavoro. Sono la manifestazione tangibile di una società che ha raggiunto un nuovo gradino di prosperità. Un'economia che sa produrre ricchezza, distribuire opportunità e permettere ai suoi cittadini di godersi il frutto del proprio impegno, scoprendo il mondo e se stessi. Vista dalla Cina, la depressa Europa in crisi è a una distanza siderale.

 

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La Redazione de l'AntiDiplomatico

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