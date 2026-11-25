Nel dibattito contemporaneo sull’intelligenza artificiale, tornano di straordinaria attualità alcune delle riflessioni sviluppate da Fidel Castro nel corso di decenni. Per il leader della Rivoluzione cubana, il progresso tecnologico non poteva essere separato dalla sovranità dei popoli, dall’accesso universale alla conoscenza e dalla giustizia sociale. Una visione che oggi offre strumenti per interrogare le trasformazioni prodotte dall’intelligenza artificiale e, soprattutto, i rapporti di potere che ne governano lo sviluppo. Già negli anni Settanta Fidel sosteneva che nessuna trasformazione sociale potesse realizzarsi pienamente senza una rivoluzione tecnica.



Da questa convinzione nacquero iniziative per portare l’informatica nelle scuole, formare specialisti e sottrarre il sapere scientifico al monopolio di ristrette élite. Un percorso che, nonostante le difficoltà economiche e il blocco statunitense, ha contribuito a costruire un'esperienza tecnologica nazionale. La questione oggi si ripropone su scala globale. Poche grandi imprese concentrano il controllo dei modelli di intelligenza artificiale, dei semiconduttori e delle infrastrutture necessarie al loro funzionamento. Il rischio è che i paesi del Sud globale rimangano semplici consumatori di tecnologie sviluppate altrove, senza poter decidere come utilizzarle e per quali finalità. È proprio contro questa dipendenza che si misura la sfida della sovranità tecnologica.



Non si tratta soltanto di avere accesso a un'applicazione, ma di partecipare alla produzione del sapere, formare competenze e sviluppare strumenti capaci di rispondere alle esigenze delle proprie società. Esperienze come Latam-GPT, il modello linguistico latinoamericano presentato nel febbraio 2026, e le iniziative avviate a Cuba dimostrano che esistono tentativi concreti di costruire alternative attraverso la cooperazione. Ma la questione riguarda anche il lavoro e la distribuzione della ricchezza. L'intelligenza artificiale può aumentare enormemente la produttività, ma non esiste alcuna garanzia che i benefici siano redistribuiti. Come ricordava Fidel, il progresso scientifico dovrebbe migliorare le condizioni di vita delle persone, non trasformarsi in uno strumento di disoccupazione ed esclusione. La vera domanda, dunque, è chi si approprierà dei guadagni generati dall'automazione. Un altro terreno decisivo è quello dell'informazione. Se ieri il potere era concentrato nelle mani di poche agenzie capaci di controllare la circolazione delle notizie, oggi i grandi sistemi di intelligenza artificiale rischiano di estendere quel monopolio alla produzione stessa delle risposte. Gli algoritmi selezionano fonti, organizzano contenuti e condizionano ciò che milioni di persone conoscono del mondo. La lezione di Fidel conserva quindi tutta la sua attualità: la tecnologia non è mai neutrale e deve essere giudicata sulla base degli interessi che serve.



In un mondo attraversato da profonde disuguaglianze, l'innovazione non può essere confusa automaticamente con il progresso umano. La dignità delle persone, l'accesso alla conoscenza e il controllo democratico delle nuove tecnologie devono rimanere al centro della trasformazione digitale. In definitiva, la sfida dell'intelligenza artificiale non consiste soltanto nel costruire macchine sempre più potenti, ma nel decidere quale società vogliamo realizzare attraverso di esse. Una domanda che Fidel aveva posto molto prima dell'arrivo dell'intelligenza artificiale generativa e che oggi torna a interrogare il mondo.

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