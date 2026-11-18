La visita di Donald Trump nelle Filippine, in occasione del vertice dell'ASEAN, è stata accompagnata da una forte mobilitazione popolare e da una pesante risposta delle forze di sicurezza. Le autorità hanno arrestato quasi 300 persone mentre migliaia di manifestanti sono scesi nelle strade di Manila per contestare la presenza del presidente statunitense. Gli organizzatori prevedevano la partecipazione di circa 10.000 persone alle proteste, dirette verso il centro congressi internazionale dove si svolge il summit. La polizia ha però bloccato i cortei, mentre imponenti misure di sicurezza hanno comportato la chiusura di vaste aree della capitale.



«Trump fuori» è stato lo slogan scandito ripetutamente dai manifestanti. Già lunedì le proteste erano sfociate in scontri con gli agenti, dopo che i dimostranti avevano bruciato alcuni fantocci raffiguranti il presidente USA. Cartelli e striscioni lo definivano il «terrorista numero uno» al mondo. Renato Reyes, leader della mobilitazione, ha denunciato gli arresti, sostenendo che lunedì si sia registrato il numero più elevato di fermi in una singola giornata dall'insediamento di Ferdinand Marcos Jr. nel 2022. Reyes ha inoltre contestato la scelta del governo filippino di riservare un'accoglienza ufficiale a Trump, criticandone le politiche internazionali e soprattutto la guerra contro l'Iran, che a suo giudizio ha devastato l'economia mondiale e spinto i prezzi del petrolio nelle Filippine a livelli record.



«Trump dovrà pagare per i suoi crimini e rispondere delle proprie responsabilità non soltanto davanti al popolo statunitense, ma ai popoli del mondo», ha dichiarato il dirigente della protesta. Le Filippine rappresentano la prima tappa della missione asiatica di tre giorni del presidente statunitense, che prevede incontri con i leader di Australia, Giappone e India, prima del trasferimento in Cina per i colloqui con Xi Jinping e Vladimir Putin. Trump ha inoltre ventilato la possibilità di un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un.



La contestazione di Manila mostra come la presenza diplomatica statunitense nella regione sia tutt'altro che accolta unanimemente: mentre Washington cerca di consolidare la propria influenza in Asia, nelle strade emergono le conseguenze economiche e politiche delle sue scelte internazionali.





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