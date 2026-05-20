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Financial Times: Tra Gaza, Libano e Siria Israele ha conquistato 1.000 km quadrati di nuovi territori

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Financial Times: Tra Gaza, Libano e Siria Israele ha conquistato 1.000 km quadrati di nuovi territori

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Dal 7 ottobre 2023, l'esercito israeliano ha "conquistato" 1.000 chilometri quadrati di territorio nella regione; lo ha scritto il Financial Times (FT) in un articolo pubblicato il 19 maggio, sottolineando la "nuova e più aggressiva dottrina militare" di Tel Aviv successiva al fatidico attacco di Hamas. 

Secondo il Financial Times, le posizioni stabilite dalle forze israeliane nella Striscia di Gaza, in Libano e in Siria dall'Operazione Al-Aqsa Flood "equivalgono a circa il cinque percento dei confini di Israele del 1949". 

L'articolo prosegue spiegando che più della metà dei 1.000 chilometri quadrati si trova nel Libano meridionale, dove le truppe israeliane sono avanzate di circa una dozzina di chilometri e hanno stabilito la cosiddetta "linea di difesa avanzata", che dovrebbe fungere da zona cuscinetto. 

Il Financial Times osserva che Israele ha "preso il controllo" di queste aree, omettendo di menzionare che i combattenti della resistenza di Hezbollah rimangono fortemente presenti nelle decine di villaggi occupati dall'esercito israeliano dall'inizio dell'ultima guerra, all'inizio di marzo di quest'anno, infliggendo pesanti perdite alle truppe.

L'obiettivo dichiarato pubblicamente da Israele è quello di radere al suolo tutti i villaggi di confine del Libano meridionale e respingere Hezbollah. L'obiettivo iniziale di Tel Aviv era quello di conquistare il territorio fino al fiume Litani, ma in seguito i funzionari hanno fatto marcia indietro a favore di una zona di sicurezza più limitata. 

Ciononostante, oltre un milione di persone sono state sfollate e i movimenti di coloni religiosi che dominano l'attuale governo israeliano stanno fortemente promuovendo la creazione di insediamenti ebraici illegali nel Libano meridionale. Interi villaggi di confine libanesi, per un totale di decine di migliaia di case, sono già stati rasi al suolo.

"Non ce ne andiamo", ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a proposito del Libano alcune settimane fa.

Le truppe israeliane hanno inoltre effettuato importanti annessioni territoriali a Gaza e in Siria dopo il genocidio seguito agli eventi del 7 ottobre. 

A Gaza, due milioni di palestinesi sfollati interni sono attualmente ammassati nel 40% del territorio prebellico della Striscia, un'area che ha subito cambiamenti demografici senza precedenti a causa di due anni di bombardamenti e pulizia etnica. 

Dopo l'accordo dell'ottobre 2025, le forze israeliane si sono ritirate lungo quella che hanno chiamato la "Linea Gialla". Questa linea avrebbe dovuto fungere da perimetro di ritiro iniziale nell'ambito dell'accordo, ma da allora è stata illegalmente ampliata e trasformata in una zona militare con nuovi avamposti permanenti eretti sopra case e infrastrutture civili distrutte.

Di conseguenza, l'esercito israeliano ora controlla il 60% della Striscia di Gaza, come spiegato dal Financial Times nel suo report.

In Siria, una realtà simile si è imposta. Il Financial Times ha affermato di aver "calcolato la presenza militare israeliana in corso mappando le basi confermate nell'area", aggiungendo che tale presenza "copre circa 233 chilometri quadrati, dalle strategiche alture del Monte Hermon a nord fino a una base dell'esercito siriano abbandonata a Maariyah, a oltre 70 chilometri a sud".

L'esercito israeliano ha occupato vaste aree della Siria meridionale nel momento stesso in cui il governo dell'ex presidente Bashar al-Assad è crollato nel dicembre 2024. Da allora ha stabilito avamposti permanenti e ha preso il controllo di vitali fonti idriche, circondando di fatto la capitale siriana . 

L'occupazione continua ad espandersi, con le forze israeliane che conducono incursioni costanti e frequenti attacchi. Tel Aviv si è rifiutata di ritirarsi, nonostante il nuovo governo di Damasco, guidato da estremisti, abbia promesso di non rappresentare una minaccia. I negoziati tra Damasco e Tel Aviv non hanno prodotto alcun risultato, così come è accaduto di recente con il governo libanese.

Un diplomatico arabo che ha preferito rimanere anonimo ha dichiarato al Financial Times che le azioni di Israele rappresentano una cultura espansionistica.

«Certo, [la spinta a stabilire insediamenti a Gaza, in Libano e in Siria] è una posizione estrema e minoritaria. Ma ciò che Israele sta facendo ora in Cisgiordania – 20 anni fa lo avremmo considerato una posizione estrema e minoritaria. Questo dimostra la traiettoria di questa società», ha affermato il diplomatico. 

Il Financial Times scrive che "Netanyahu ha forgiato una nuova dottrina militare più aggressiva in seguito al peggior fallimento in materia di sicurezza [di Israele]".

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

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