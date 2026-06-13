“Finanziano la guerra”: l’Onu accusa il Lussemburgo per la vendita delle obbligazioni israeliane

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Secondo quanto scritto da Sebastian Shehadi di Middle East Eye, il 1° settembre 2025 una decisione amministrativa passata quasi inosservata, presa dall'autorità di vigilanza finanziaria di uno dei paesi più piccoli d'Europa, ha scatenato una tempesta legale tuttora in corso.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) del Lussemburgo ha infatti approvato il prospetto informativo del programma di obbligazioni israeliane destinate alla diaspora, consentendo la vendita dei cosiddetti "Israel Bonds" agli investitori al dettaglio in tutta l'Unione Europea.

Queste obbligazioni sono state esplicitamente commercializzate con lo slogan "Sostieni Israele. Israele è in guerra". L'approvazione da parte del Lussemburgo è giunta in un contesto di crescente indignazione internazionale e di accuse di genocidio rivolte a Israele per le sue azioni a Gaza.

Per anni, il programma di emissione di queste obbligazioni era rimasto ancorato all'Irlanda, sotto la regolamentazione della banca centrale locale. Tuttavia, la costante opposizione del parlamento e della società civile a Dublino — che collegava la vendita dei titoli al finanziamento delle operazioni militari a Gaza — ha esercitato una pressione tale da indurre l'emittente, la Development Corporation for Israel (DCI) con sede negli Stati Uniti, a richiedere il trasferimento della sede.

Ai sensi della normativa UE, un emittente può richiedere che la "competenza di approvazione" di uno specifico prospetto informativo venga delegata all'autorità di regolamentazione di un altro Stato membro. Il Lussemburgo ha acconsentito a riceverla, ponendo la CSSF come ente regolatore.

Ciò che è accaduto in seguito è stato altamente anomalo, viste le controversie politiche che circondavano queste obbligazioni: la CSSF non ha consultato il Ministero degli Affari Esteri ed Europei del Lussemburgo prima di approvare il documento.

Le dure critiche delle Nazioni Unite e della società civile

Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, non ha risparmiato critiche all'accordo quando, il mese scorso, è intervenuta a una conferenza in Lussemburgo organizzata da Amnesty International per esaminare la responsabilità legale del Paese nei confronti di Israele.

"La vendita di queste obbligazioni è illegale secondo il diritto internazionale perché i proventi vengono destinati direttamente al finanziamento del genocidio", ha affermato Albanese. "Il diritto internazionale esige che tutti gli operatori finanziari si astengano dal collegarsi direttamente a crimini contro i diritti umani. E coloro che hanno autorizzato la vendita di obbligazioni sono implicati. Vendere queste obbligazioni è moralmente e legalmente sbagliato."

I governi emettono obbligazioni per raccogliere fondi destinati alla spesa pubblica o per ripagare i debiti. Per Israele, la vendita di questi titoli è stata cruciale per finanziare le guerre a Gaza, in Libano e in Iran.

Obbligazioni commercializzate per scopi bellici

Per comprendere perché giuristi e parlamentari stiano ora definendo l'approvazione del Lussemburgo una potenziale violazione del diritto internazionale, è utile capire cosa siano effettivamente gli Israel Bonds della DCI.

A differenza dei titoli di Stato israeliani standard venduti agli investitori istituzionali (come riportato da Middle East Eye), gli Israel Bonds vengono commercializzati direttamente presso investitori al dettaglio, organizzazioni religiose e fondi municipali, spesso attraverso reti della diaspora e appelli alla solidarietà.

Il materiale promozionale della DCI all'epoca dell'approvazione in Lussemburgo non lasciava dubbi sul suo scopo: sostenere il bilancio di guerra di Israele. Secondo il sito web e la pagina Instagram di DCI, dal 7 ottobre 2023 le obbligazioni israeliane hanno raccolto 7,7 miliardi di dollari per il governo israeliano.

I proventi derivanti da queste emissioni confluiscono nelle casse israeliane come finanziamenti generali senza vincoli, in un momento in cui la spesa militare del Paese è balzata da circa il 20% a oltre il 30% della spesa pubblica totale.

Un rapporto dettagliato pubblicato il mese scorso, redatto da un team di giuristi, economisti e specialisti in regolamentazione finanziaria e presentato alla conferenza di Amnesty International in Lussemburgo, illustra i rischi che le obbligazioni israeliane comportano per il Granducato e per gli investitori.

Secondo il rapporto, la strategia di marketing di DCI sfrutta il sentimento politico ed emotivo, oscurando numerose problematiche finanziarie e legali. Nonostante i documenti finanziari ufficiali di Israele depositati negli Stati Uniti segnalino una grave contrazione economica, la DCI assicura agli acquirenti un'economia "resiliente" pronta a superare le prestazioni delle altre nazioni sviluppate.

Il rapporto definisce questo fenomeno un "premio patriottico": l'idea che gli acquirenti, motivati ??dalla solidarietà piuttosto che da calcoli finanziari, accettino rendimenti ben al di sotto di quanto il rischio effettivamente giustifichi.

Un investitore che prestasse denaro all'Ucraina per un anno, ad esempio, richiederebbe un rendimento di circa il 25%; per la Russia, circa il 15%. In breve, prestare denaro a paesi in guerra di solito si traduce in alti rendimenti per gli investitori. Ma le obbligazioni israeliane rendono circa il 4%, nonostante il Paese sia in guerra e registri un deficit di quasi il 7% del PIL.

Secondo gli autori, questo divario non viene colmato da solidi principi economici, bensì dal sentiment di mercato, e i piccoli investitori si assumono rischi di cui non sono mai stati adeguatamente informati.

Il Lussemburgo sta ignorando il diritto internazionale?

Il quadro giuridico del rapporto si basa su tre provvedimenti provvisori emessi dalla Corte Internazionale di Giustizia (CIG) nel 2024, ognuno dei quali conferma la plausibilità che Israele stia commettendo un genocidio, sebbene il procedimento principale sia ancora in corso. Cita inoltre il parere consultivo della CIG del luglio 2024, che ha imposto a tutti gli Stati l'obbligo di non assistenza e di non cooperazione nei confronti dell'occupazione illegale da parte di Israele.

"La negoziazione di obbligazioni israeliane sui mercati dell'UE costituisce innegabilmente una grave violazione del diritto internazionale", ha dichiarato a MEE Shahd Hammouri di Law for Palestine, uno dei relatori principali della conferenza. "Questo atto non può essere giustificato facendo riferimento a considerazioni finanziarie o burocratiche."

Hammouri si è spinta oltre, sostenendo che l'autorità di vigilanza finanziaria del Lussemburgo possedeva gli strumenti necessari per rifiutare la richiesta, ma ha scelto di non utilizzarli:

"Il Lussemburgo aveva la facoltà discrezionale, ai sensi del regolamento sui prospetti, di rifiutare l'approvazione ogniqualvolta sussistessero rischi sistematici per l'interesse pubblico, la pace e il mantenimento di un regime illegittimo. Non esercitare tale facoltà in presenza di un grave rischio di complicità costituisce una chiara violazione dei propri doveri."

L'aspetto più rilevante, secondo Hammouri, è la possibilità che ne derivi una responsabilità penale personale: "Agevolando la gestione dei proventi fungibili derivanti dalle obbligazioni israeliane, il Lussemburgo si rende complice di atti di genocidio... e coloro che hanno preso la decisione di approvare il prospetto informativo sono a tutti gli effetti penalmente responsabili".

I paralleli storici con l'Apartheid

Il rapporto traccia un esplicito parallelo storico con il passato del Lussemburgo. Tra il 1967 e il 1975, la Kredietbank Luxembourg concesse prestiti per circa 625 milioni di dollari al Sudafrica dell'apartheid, mentre i titoli di debito del regime venivano quotati alla Borsa del Lussemburgo.

La risposta internazionale culminò infine nel Comprehensive Anti-Apartheid Act statunitense del 1986, che proibiva esplicitamente l'acquisto di titoli di debito pubblico sudafricani. "Il quadro normativo odierno è sostanzialmente più solido", osserva il rapporto, "essendo ancorato a sentenze vincolanti della Corte Internazionale di Giustizia piuttosto che a pressioni politiche".

La contraddizione è accentuata dal fatto che il Lussemburgo ha riconosciuto formalmente lo Stato di Palestina il 22 settembre 2025, appena tre settimane dopo l'approvazione del prospetto obbligazionario da parte della CSSF.

'L'inazione non è un'opzione'

La conferenza di Amnesty International in Lussemburgo, tenutasi il 18 maggio 2026, ha riunito oltre 200 persone, tra cui Albanese, l'economista politico Shir Hever, la senatrice irlandese Alice-Mary Higgins e diversi parlamentari lussemburghesi. L'incontro ha generato cinque richieste di intervento concrete, da attuare entro sei-dodici mesi.

La scadenza più urgente è quella di settembre 2026, data in cui i prospetti obbligazionari vengono rinnovati su base annuale. La senatrice Higgins, tra i politici che contribuirono a forzare il trasferimento iniziale dei titoli fuori dall'Irlanda, ha chiarito che né Dublino né il Lussemburgo dovrebbero agevolare il prossimo rinnovo: "Queste autorità dispongono di strumenti che dovrebbero utilizzare per garantire che queste obbligazioni non vengano rinnovate a settembre". Se ciò accadesse e nessun altro Paese dell'UE accettasse di approvare i titoli, questi non potrebbero più essere venduti nel blocco comunitario.

Higgins ha inoltre criticato apertamente la tendenza dei governi a trincerarsi dietro l'indipendenza dei propri organi di regolamentazione: "Il governo vorrebbe negare ogni responsabilità affermando che l'indipendenza dell'autorità competente significa 'non possiamo fare nulla'. Questa non è una posizione accettabile".

Franz Fayot, deputato lussemburghese del partito di centrosinistra LSAP, ha dichiarato alla conferenza che il suo team ha pubblicato due pareri legali — uno redatto da studiosi dell'Università del Lussemburgo e l'altro dall'Università di Utrecht nei Paesi Bassi — ed entrambi concludono che le violazioni del diritto internazionale da parte di Israele sono fuori discussione e che l'inazione del Lussemburgo non è un'opzione.

"È inoltre affermato in modo molto chiaro che il Lussemburgo ha ancora oggi la possibilità di agire economicamente attraverso le sanzioni, ma anche di intervenire tramite il suo settore finanziario. Questa è la grande leva di cui disponiamo", ha spiegato Fayot, promettendo un dibattito parlamentare organizzato insieme ai Verdi e al partito Déi Lénk (Sinistra) per presentare proposte di legge concrete.

Elusione politica e cavilli tecnici

Il governo di coalizione di centro-destra del Lussemburgo ha finora risposto alle pressioni con una strategia elusiva. Interrogati in parlamento alla fine di maggio 2026, i ministri si sono rifiutati di chiarire se l'approvazione della CSSF del settembre 2025 comportasse responsabilità internazionali per lo Stato, invocando la totale indipendenza dell'organismo di vigilanza.

La stessa linea è stata mantenuta di fronte alle proteste di piazza. Quando gli attivisti della neonata campagna Stop Israel Bonds hanno manifestato davanti al Ministero delle Finanze, l'ufficio del ministro Gilles Roth si è limitato a rilasciare una nota dichiarando che "la CSSF è l'autorità competente". Una posizione speculare a quella fornita ai giornalisti nel febbraio 2026.

La CSSF, dal canto suo, ha sempre sostenuto che il proprio ruolo sia puramente tecnico e limitato a verificare la completezza, la coerenza e la comprensibilità delle informazioni contenute nel prospetto degli Israel Bonds, specificando che l'approvazione non costituisce un giudizio sulla solvibilità dell'emittente o sul merito finanziario dell'operazione.

I critici considerano questa difesa insostenibile. Parlando con MEE, Anas Obeidat, attivista residente in Lussemburgo e coautore del rapporto, lo ha affermato senza mezzi termini:

"Nascondersi dietro cavilli tecnici non esonera dalle responsabilità. I meccanismi di distanziamento legale e finanziario non possono essere usati come scudo per sottrarsi alle proprie responsabilità per ciò che sta accadendo nei Territori Palestinesi Occupati e per il ruolo del Lussemburgo nel facilitare il finanziamento dei crimini di guerra".

Il paradosso della capitale europea dell'ESG

C'è un'ulteriore dimensione che sta mettendo in forte imbarazzo il settore finanziario del Granducato. Il Lussemburgo ha investito massicciamente per posizionarsi come il polo di riferimento europeo per la finanza sostenibile e gli investimenti ESG (ambientali, sociali e di governance).

Il Fondo pensionistico statale norvegese, la cui lista di esclusione fa da bussola per la comunità ESG globale, ha già disinvestito dalle società legate all'occupazione illegale, seguito da diverse altre istituzioni finanziarie europee. Al contrario, il fondo pensionistico pubblico del Lussemburgo (Fonds de Compensation) continua a investire in diverse società incluse nel database delle Nazioni Unite che elenca le imprese a sostegno degli insediamenti israeliani.

"Il Lussemburgo è il più grande polo ESG d'Europa", si legge nel rapporto, e l'approvazione del prospetto degli Israel Bonds "mette a dura prova, sia a livello reputazionale che politico, questa posizione".

Secondo Shahd Hammouri, un cambio di rotta sarebbe epocale: "Un movimento politico in Lussemburgo che regoli il settore finanziario in modo da rendere impossibile trarre profitto da gravi violazioni in contesti di guerra sarebbe rivoluzionario per l'economia globale".

Scadenza imminente: cosa succederà a settembre?

Secondo alcune fonti, in Lussemburgo si sta preparando una causa contro la CSSF basata sulla presunta mancata protezione degli investitori da rischi non adeguatamente segnalati nel prospetto, ricalcando l'azione legale intentata a Dublino contro la Banca Centrale d'Irlanda prima del trasferimento dei titoli.

La campagna "Stop Israel Bonds", lanciata durante la conferenza di maggio, sta coordinando le pressioni della società civile tra Lussemburgo, Irlanda e l'intera Unione Europea. L'obiettivo esplicito è impedire che, in caso di mancato rinnovo in Lussemburgo, i titoli vengano semplicemente trasferiti in Germania o in un altro Paese compiacente.

La scadenza di settembre 2026 è ormai vicina. Resta da vedere se il governo del Lussemburgo continuerà a dichiararsi impotente o se il parlamento, la società civile e il peso del diritto internazionale imporranno una decisione diversa prima del rinnovo del prospetto informativo.

Come dichiarato a MEE da Martina Patone, coautrice del rapporto: "Quanto scritto in questo documento non è sconosciuto ai governi europei. Mantenerlo nero su bianco servirà a ricordare alle generazioni future ciò che è stato fatto e a smascherare, nel presente, coloro che hanno scelto di non agire".