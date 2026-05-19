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Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa per la firma del Memorandum tra Istituto Italiano OBOR e BPAFFC

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Firmato il Memorandum quinquennale tra Istituto Italiano OBOR e Beijing People’s Association for Friendship with Foreign Countries

Roma – L’Istituto Italiano OBOR e la Beijing People’s Association for Friendship with Foreign Countries (BPAFFC), l’associazione di Pechino per l’amicizia e la cooperazione con l’estero, hanno firmato un Memorandum of Understanding di durata quinquennale per il periodo 2026-2030. La firma è intervenuta nel quadro della visita in Italia della delegazione BPAFFC guidata dal Segretario Generale Dai Jianjun e si inserisce nell’avvio del XV Piano Quinquennale cinese, il nuovo ciclo di programmazione 2026-2030.

L’intesa definisce sei aree prioritarie di lavoro: scambi civili; cooperazione economica e commerciale; scambi culturali; giovani; cooperazione tra territori; dialogo regolare. Nella comunicazione ufficiale cinese relativa alla missione, le parti hanno inoltre registrato un primo consenso sulla partecipazione a Pechino, il prossimo anno, alla China International Fair for Trade in Services (CIFTIS).

La firma si colloca in una fase di rafforzamento del dialogo tra realtà territoriali italiane e cinesi. La missione della delegazione BPAFFC in Italia si è svolta contestualmente al Quarto Dialogo sulla cooperazione tra città amiche Cina-Italia, ospitato a Roma, contesto nel quale le fonti ufficiali cinesi hanno richiamato l’esigenza di intensificare il confronto tra territori, promuovere cooperazione concreta e sviluppare relazioni tra città capaci di produrre benefici reciproci. In questo quadro, il Memorandum rafforza il profilo dell’Istituto Italiano OBOR come piattaforma di raccordo in Italia per programmi di scambio, relazioni operative e iniziative di cooperazione con Pechino.

Il Presidente dell’Istituto Italiano OBOR, Michele De Gasperis, ha dichiarato: “Questa firma apre una piattaforma di lavoro stabile tra l’Italia e Pechino per l’intero quinquennio 2026-2030. Il nostro compito sarà trasformare il dialogo in iniziative concrete per il nostro Paese, mettendo in relazione imprese, territori, università, operatori culturali e istituzioni locali in un quadro ordinato, credibile e continuativo.”

Il Segretario Generale della BPAFFC, Dai Jianjun, ha dichiarato: “Guardando ai prossimi cinque anni, intendiamo approfondire la cooperazione in sei direzioni: scambi civili, cooperazione concreta, scambi culturali, amicizia tra i giovani, cooperazione tra territori e dialogo regolare, per rafforzare l’amicizia tra i popoli. È stato inoltre raggiunto un primo consenso sulla partecipazione a Pechino, il prossimo anno, alla China International Fair for Trade in Services.”

Boilerplate

L’Istituto Italiano OBOR è il soggetto firmatario, per la parte italiana, del Memorandum quinquennale sottoscritto con la Beijing People’s Association for Friendship with Foreign Countries per il periodo 2026-2030. Nel quadro dell’intesa, opera come piattaforma di collegamento per attività di scambio e cooperazione tra interlocutori italiani e controparti di Pechino.

Contatti stampa

info@oborit.org