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di Michele Blanco

L’elaborazione politica di Jean-Luc Mélenchon si inserisce nel solco della critica strutturale all’ideologia neoliberale affermatosi nel mondo a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso. La sua traiettoria intellettuale e politica — segnata dalla scissione dal Partito Socialista francese nel 2008 e dalla successiva fondazione prima del Parti de Gauche e poi del movimento La France insoumise (LFI) — nasce dalla constatazione che la socialdemocrazia europea avesse progressivamente interiorizzato i dogmi dell'economia di mercato deregolamentata, delle privatizzazioni e del rigore di bilancio, abbandonando la propria funzione storica di emancipazione del lavoro e della lotta a favore dei diritti sociali.

Nel lessico teorico di Mélenchon, esplicitato anche in opere saggistiche come L'Ère du peuple (2014), il neoliberismo non rappresenta soltanto una dottrina economica tecnica, bensì un progetto di ristrutturazione complessiva della società che subordina la sovranità democratica e i diritti sociali alle esigenze della finanza globale. Questa trasformazione ha prodotto una grave frattura tra una ristretta oligarchia finanziaria e la maggioranza della popolazione ("il popolo"), rendendo il superamento del modello neoliberale la premessa indispensabile per ripristinare il patto repubblicano francese, fondato sull'uguaglianza sostanziale e sulla solidarietà nazionale.

Sul piano macroeconomico, l'edizione aggiornata del programma L'Avenir en commun presentata nel novembre 2026 rovescia radicalmente l'impostazione basata sull'offerta — che privilegia la compressione del costo del lavoro, la flessibilità occupazionale e la competitività delle imprese — per adottare un paradigma neo-keynesiano centrato sul sostegno alla domanda interna e sulla redistribuzione primaria e secondaria della ricchezza. Secondo l'analisi degli economisti che collaborano con il movimento, l'aumento delle disuguaglianze non costituisce soltanto un problema etico, ma un freno strutturale alla crescita economica, poiché concentra quote crescenti di reddito nelle mani di fasce ad alta propensione al risparmio finanziario e a bassa propensione al consumo.

Le misure cardine proposte rispondono quindi a una duplice logica razionale di equità sociale ed efficacia macroeconomica. Sul versante salariale e previdenziale, l'innalzamento del salario minimo interprofessionale (SMIC) a 1.700 euro netti, l'indicizzazione automatica degli stipendi all'inflazione, l'istituzione di una garanzia di autonomia per i giovani e il ripristino dell'età pensionabile a 60 anni mirano a restituire potere d'acquisto e dignità alle classi lavoratrici e popolari.

Sul versante tributario, la riforma prevede una profonda riconfigurazione della progressività fiscale attraverso l'introduzione di un'imposta sul reddito articolata su quattordici scaglioni, il ripristino dell'imposta di solidarietà sul patrimonio (ISF) rafforzata da una componente climatica, l'adozione di un'imposta sui grandi patrimoni (ispirata alla cosiddetta tassa Zucman) e l'abolizione della tassazione agevolata sulle rendite finanziarie. A ciò si affianca un processo di demercificazione dei beni essenziali attraverso il potenziamento dei servizi pubblici — quali sanità, istruzione, ricerca e trasporti — e l'introduzione di soglie di gratuità per i beni primari come acqua ed energia elettrica, sottraendo così i bisogni fondamentali alle dinamiche speculative del mercato.

Un elemento distintivo del pensiero di Mélenchon rispetto alla sinistra tradizionale del Novecento risiede nell'integrazione strutturale tra giustizia sociale e questione ambientale, sintetizzata nella dottrina dell'ecosocialismo. Nella visione di La France insoumise, la crisi ecologica e climatica è il risultato diretto di un sistema produttivo capitalista orientato all'accumulazione illimitata, all'obsolescenza programmata e al profitto di breve periodo, che tratta sia il lavoro umano sia le risorse naturali come merci esauribili.

Per contrastare questa deriva, il programma propone la pianificazione ecologica, regolata dal principio costituzionale della Règle verte (Regola Verde), secondo cui l'attività economica non deve prelevare dalla biosfera più risorse di quanto essa sia in grado di rigenerare. Sul piano della politica industriale, ciò implica il ritorno allo Stato stratega attraverso la nazionalizzazione dei settori chiave — in particolare la produzione e distribuzione di energia, le infrastrutture di trasporto e la gestione delle risorse idriche — al fine di orientare gli investimenti verso la transizione energetica senza subire i vincoli della redditività finanziaria immediata. Parallelamente, questa impostazione comporta l'abbandono del libero scambio indiscriminato e dei trattati commerciali internazionali a favore di un protezionismo solidale ed ecologico, concepito per impedire il dumping sociale e ambientale e favorire la rilocalizzazione delle filiere produttive strategiche.

Nella dottrina di Mélenchon, l'attuazione di un programma anti-neoliberista richiede necessariamente il recupero della sovranità politica ed economica, intesa non in senso nazionalistico, bensì come condizione materiale per l'esercizio della democrazia. L'attuale architettura istituzionale dell'Unione Europea — fondata su trattati che costituzionalizzano la concorrenza libera e non falsata, l'indipendenza della Banca Centrale Europea e rigidi vincoli di deficit — viene identificata come il principale ostacolo giuridico all'implementazione delle politiche redistributive.

Piuttosto che teorizzare l'uscita unilaterale dall'eurozona, la strategia elaborata da LFI prevede il ricorso a una moratoria e alla disobbedienza mirata verso le norme e le direttive europee che entrano in conflitto diretto con il mandato democratico ottenuto alle urne, accompagnate dalla proposta di congelare la quota di debito pubblico detenuta dalla BCE per finanziare la transizione ecologica.

Contestualmente, sul piano istituzionale interno, il movimento individua nell'assetto della Quinta Repubblica francese una "monarchia presidenziale" che concentra eccessivi poteri nell'esecutivo a discapito del Parlamento e della partecipazione popolare. La convocazione di un'Assemblea Costituente per la fondazione della Sesta Repubblica mira pertanto a riequilibrare i poteri in senso parlamentare e a introdurre strumenti di democrazia diretta, quali il Referendum di Iniziativa Cittadina (RIC), il sistema elettorale proporzionale e il diritto di revoca degli eletti in corso di mandato.

È proprio intorno alla coerenza di questo impianto di rottura che si articola il confronto con le altre componenti della sinistra francese in vista delle elezioni presidenziali del 2027. Secondo i sostenitori di Mélenchon e gli analisti vicini alla sinistra radicale, la forza della piattaforma di La France insoumise risiede nella sua capacità di offrire una risposta sistemica e non meramente correttiva alle crisi del capitalismo contemporaneo. Dal loro punto di vista, mentre l'area socialdemocratica — incarnata dal Partito Socialista e dalla candidatura di Raphaël Glucksmann — propone un approccio riformista ed europeista che accetta i vincoli dei trattati comunitari e la compatibilità con l'economia di mercato, LFI sostiene che senza mettere in discussione le regole macroeconomiche europee e la distribuzione primaria della ricchezza qualsiasi riforma sociale sia destinata a scontrarsi con i limiti di bilancio.

Questa capacità di polarizzazione programmatica e di mobilitazione popolare ha permesso a Mélenchon di esercitare una forte attrazione gravitazionale sulle altre forze della sinistra: nel corso dell'autunno 2026, movimenti come Génération·s hanno votato a larga maggioranza (84,6%) a favore della sua candidatura, mentre la segretaria degli Ecologisti (Les Écologistes), Marine Tondelier, ha aperto alla possibilità di costruire una coalizione attorno al leader insoumis riconoscendo la centralità della sua dinamica elettorale.

D'altra parte, nel dibattito politologico ed economico emergono con chiarezza anche le obiezioni avanzate dalle altre culture della sinistra e dagli osservatori indipendenti nei confronti dell'impostazione mélenchoniana. L'area socialdemocratica ed europeista guidata da Raphaël Glucksmann, così come settori del mondo ecologista legati a figure come Yannick Jadot, critica la strategia di rottura istituzionale ed europea di LFI, sostenendo che una politica di disobbedienza unilateralmente applicata ai trattati isolerebbe la Francia dai partner continentali e indebolirebbe la costruzione di una sovranità sociale ed ecologica su scala europea. Sul piano strettamente economico, inoltre, diversi istituti di ricerca — tra cui l'Institut Montaigne — rilevano l'entità dell'incremento della spesa pubblica previsto dal programma di LFI, avvertendo sul rischio di tensioni sui mercati finanziari e di un aumento del debito sovrano qualora il moltiplicatore keynesiano risultasse inferiore alle stime programmatiche.

La competizione verso il 2027 riflette dunque una frattura teorica e strategica profonda all'interno della sinistra francese: da un lato la visione di Mélenchon, che individua nella rottura anti-neoliberista e nella sovranità popolare l'unica via per attuare una reale giustizia sociale; dall'altro l'approccio riformista ed europeista, che ritiene indispensabile coniugare la protezione sociale con la stabilità macroeconomica e l'integrazione comunitaria.