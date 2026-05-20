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Frattura MAGA. Massie perde a Kentucky: "Ho avuto difficoltà a trovare il mio avversario a Tel Aviv per ammettere la sconfitta" (VIDEO)

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Frattura MAGA. Massie perde a Kentucky: "Ho avuto difficoltà a trovare il mio avversario a Tel Aviv per ammettere la sconfitta" (VIDEO)

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Nelle primarie repubblicane del Kentucky del 19 maggio 2026, l’ottavo mandato di Thomas Massie è arrivato al capolinea: il deputato simbolo del primo MAGA è stato sconfitto da Ed Gallrein, ex Navy Seal schierato apertamente dalla coalizione trumpiana. La sfida, costata decine di milioni di dollari e al centro di un’offensiva mediatica e finanziaria guidata da Trump in persona, segna la rottura MAGA.

Massie, noto per le sue posizioni critiche verso la politica estera militare e per essersi spesso dissociato dalla linea dominante, è stato penalizzato da un’ampia mozione di sfiducia interna al GOP e da un’ampia mobilitazione di gruppi pro?Israele. "Sarei uscito prima ma dovevo chiamare il mio avversario per ammettere la sconfitta e ci è voluto un po' di tempo per rintracciarlo a Tel Aviv", ha dichiarato Massie ai suoi sostenitori.  "Benvenuti alle primarie più costos di sempre nei 250 anni di storia di questo paese. Non solo le più costose, sono durate più della guerra in Vietnam. Sono iniziate nove mesi fa e loro… non avevano neanche un candidato, hanno deciso che volevano farmi fuori...", ha rincarato Massie.

 

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