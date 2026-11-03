Fulvio Grimaldi - Dalla Palestina al Chiapas. IL TEMPO DEL GEOSIONISMO. Il subcomandante Marcos e altre storie

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

di Fulvio Grimaldi per l'AntiDiplomatico

Knesset, se non è zuppa è pan bagnato

Sappiamo che in Israele le elezioni, con i due blocchi sotto la necessaria maggioranza di 61 seggi du 120 non hanno portato a una soluzione, né di continuità, né, tantomeno, di alternativa. Al punto che fanno divertire le elucubrazioni nelle quali alcuni si esercitano su un presunto dopo-Netanyahu. E’ il faticoso e affannato tentativo che tanti ottimisti della volontà fanno nell’attribuire l’isolamento e il discredito di Israele nel mondo al solo regime dell’eterno premier ed eterno capo del Likud.

A rappresentarli tutti, cito l’universalmente venerato senatore democratico statunitense Bernie Sanders, specialista dei biasimi indirizzati al governo di Netanyahu come artificio per assolvere il resto di Israele. Tra questi presunti oppositori radicalmente diversi, i partiti arabi che si presterebbero, in particolare il già esperto di coalizioni Mansour Abbas del partito Ra’am, a tirar su una baracca, garantita democraticamente pluralista. Poi ovviamente, una maggioranza di israeliani che, a dispetto del loro ostinato voto per Netanyahu e affini, ci si illude che non sognerebbero che la fine dei genocidi e i due Stati, o perfino quello binazionale.

Vediamo. L’alternativa Gadi Eisenkot, già capo dell’esercito, detto che perfino Ra’am gli fa ribrezzo (cosa che non gli impedirà di assumerlo in coalizione pur di mettere le natiche sulla poltrona), ha fatto sapere che per lui non c’è partito arabo (ma si può anche togliere il sostantivo) che possa qualificarsi per una partecipazione al un “governo sionista”. Poi ha ricordato la poltrona e la possibilità di fregare i palestinesi sottobraccio a un altro Abu Mazen e ci ha ripensato.

Tra i suoi titoli di merito c’è la “Dottrina Dahiya”, che formulò nell’invasione del Libano del 2006 e che io nei giorni dell’invasione vidi attuata in quel quartiere di Beirut: quando lo andai a filmare non c’era più. Corrispondeva, tale metodo, al principio, pure da lui formulato, secondo cui i villaggi libanesi andavano dichiarati “basi militari”, dunque contro di essi andava applicata una “forza sproporzionata”.

Il Generale Giora Eiland, partner di Eisenkot nella corsa alla Knesset, fu colui che, in occasione della “Granda Marcia del Ritorno” del 2018.2019, allestita dai gazawi sul confine con i territori occupati, si gloria ancora dei 100 cecchini da lui lì piazzati, dei 200 manifestanti palestinesi pacifici e inermi ammazzati e delle migliaia di feriti. Con la solita predilezione per i bambini.

Quanto al moldaviano Avigdor Lieberman, una controfigura pettinata di Ben Gvir, perentorio il suo credo: “Qui non esistono che partiti sionisti” e “Non ci sono persone innocenti nella Striscia di Gaza”.

Mentre Yair Golan, leader dei sedicenti “Democratici di Sinistra”, da anticipatore di quanto poi fu realizzato scientificamente, nel 2023 fece arrivare ai gazawi il messaggio che “Per quanto mi riguarda, dovete tutti morire di fame; cosa perfettamente legittima”. Fu di Golan la trovata, praticata in Cisgiordania e da me filmata a Gaza durante l’invasione Piombo Fuso, di legare un ragazzo palestinese al cofano del blindato che si sarebbe presentato davanti a un’abitazione palestinese. Se quelli poi avessero proprio voluto sparare, è l’ostaggio che avrebbero colpito.

Ci restano i due ex-premier, Cric e Croc della presunta alternativa moderata, Naftali Bennet e Yair Lapid. Il primo, richiesto da un giornalista su quanti palestinesi sarebbero stati uccisi, rispose scioccato: “Ma davvero pensa che vi siano dei civili palestinesi?” Il secondo, prodromo di Smotrich quanto a colonialismo di insediamento, invase Gaza nel 2022 per alcuni giorni e uccise 22 civili palestinesi. Al fanatico successore spianò la strada creando in un solo anno 7.292 nuove colonie, il 26% in più rispetto alla media annuale di Netanyahu dal 2012 al 2020.

Non sparirà dalla scena Bezalel Smotrich, finora ministro delle Finanze, che, subito dopo l’esito del voto, ha invocato la guerra totale contro la Cisgiordania, analoga a quella di Gaza: “Non c’è alternativa a un’operazione comprensiva in Giudea e Samaria, che porti allo smantellamento dell’Autorità Palestinese, alla confisca delle armi e all’eliminazione dei terroristi. Esattamente come a Gaza e in Libano”.

Ne è venuta la punizione collettiva a Hebron in risposta all’attacco ai militari israeliani del 23 ottobre, con due soldati e due militanti palestinesi uccisi, 2000 case palestinesi demolite, saccheggiate, o occupate dai militari, gli abitanti cacciati senza poter ricuperare vestiario e oggetti, gioielli e denaro rubati dai soldati, 250.000 mila studenti privati delle loro 600 scuole. Una replica dei tre campi profughi distrutti in Cisgiordania, con i suoi abitanti preda di pulizia etnica, abbandonati alla mercè dell’odio dei coloni installati nella seconda città della Palestina.

Ho personali ricordi di quell’odio, esteso anche a noi, giornalisti stranieri, percepiti come conniventi con le sacrosante ragioni di chi ha visto la sua comunità millenaria invasa, occupata, offesa, assediata da, allora, 500 fanatici coloni statunitensi. Il mercato arabo medievale desertificato, una mezza dozzina di enormi falansteri alle sue spalle, tutte le vie d’accesso sbarrate agli abitanti con posti di blocco e gruppi di arroganti ceffi con treccine e kippà che, se li incrociavi, ti lanciavano sguardi che dicevano: faremo i conti anche con te.

Un medico palestinese che incontriamo sotto la sua casa, occupata da soldati che lo hanno estromesso insieme alla famiglia e ora ci sbeffeggiano dal terrazzo, ci indica le case di fronte perforate da pallottole. Gli esercizi commerciali sono stati chiusi, le case svuotate. Ragazzi che incontriamo lì sotto ci mostrano i proiettili di fucili d’assalto M16 raccolti nei loro appartamenti.

Questo era parecchi anni fa, ma ad Al-Khal?l, “l’Amico”, nome vero della città, non hanno mai smesso di erigere barricate e a incendiarle contro le incursioni dell’invasore predatore.

Tornando alle elezioni dalle quali nulla di positivo verrà né ai palestinesi, né al mondo, è poi stato il presidente ultrasionista dello Stato sionista, Isaac Herzog, a fare in modo che proceda il rullo compressore del genocidio in Gaza e Cisgiordania e gli stermini allargati a Libano e Siria. Ora, insistentemente contro le esitazioni di Trump, per motivi esistenziali come dicono gli unici detentori di armi atomiche della regione, progettate anche per l’Iran, in modo che si possa continuare ad asfaltare ogni prospettiva di pace e giustizia in Medioriente. Sarebbe la condizione di sopravvivenza per Israele.

Non limitandosi peraltro questa strategia alla regione, ma ponendosi come fattore di disturbo, infiltrazione e destabilizzazione a vasto raggio, in modo da creare un quadro globale favorevole non solo a Israele, ma alla visione delle cose che Israele propone.

Palestina, il polso del mondo

In Palestina viviamo le lotte caratterizzanti della nostra era: lo scontro delle culture, Occidente e Oriente, delle ideologie, dell’imperialismo sionista, del razzismo e dell’apartheid, contro le fondamentali aspirazioni umane di dignità e libertà. La Palestina è il luogo in cui il potere si esprime nelle sue forme totalizzanti e sadiche e si esercita contro civili disarmati. Un Modello.

A dispetto delle immagini agghiaccianti di Gaza, dei suoi bambini trucidati, dei corpicini esanimi in braccio a padri e madri, non lascerà mai più quello snodo, nel groviglio della mia memoria, l’immagine di un colono che, a pietrate, calci e bastonate, si avventa su un casolare palestinese e fa secche le più innocenti delle creature: agnelli e questo cane che muore sussultando.

Dopo 3 anni di genocidio in tutte le sue forme, dalla distruzione, all’assassinio, alla fame, alla negazione di sanità, istruzione, casa, a Gaza siamo alla “tregua”, cioè all’estinzione in forma di stillicidio. La media di cui si accontenta l’IDF è tra la dozzina e la mezza dozzina di assassinati al giorno e una popolazione di oltre 2 milioni di abitanti privata di due terzi di un territorio, 40km x 10, che già registrava la più alta densità demografica del mondo.

In Cisgiordania, con la sottrazione agli aventi diritto delle condizioni più elementari di esistenza – ulivi bruciati e sradicati, acquedotti e reti elettriche tagliati, animali uccisi a bastonate e pietrate, scuole e cliniche rase al suolo, villaggi dati alle fiamme - si sperimentano nuove forme del dominio, del controllo, della sorveglianza, dell’autoritarismo militarizzato.

Queste forme, tradotte in postdemocrazie, vengono poi esportate nei paesi occidentali, come è alla vista, con particolare evidenza, nel nostro paese: autoritarismo , crescente influenza dei metodi del sionismo su quanto rimane delle nostre strutture democratiche, militarizzate da forze di polizia che si ispirano al modello dell’IDF israeliano, o ne sono addirittura addestrate nello spazio in espansione, virtuale e reale, delle tecnologie di sorveglianza e controllo, con l’inquadramento di media, istruzione e istituzioni pubbliche e aggressioni alle libertà personali.

La nostra comprensione della Palestina e della sua Storia, la nostra consapevolezza di ciò che lì accade, la priorità che assegniamo al tema e, specialmente, il linguaggio che adoperiamo per parlarne, tutto questo ci mostra, come se guardassimo in uno specchio, dove ci troviamo e come ci posizioniamo rispetto al potere

Un raggio d’azione transcontinentale

Che Israele, per vie politiche, economiche, diplomatiche, di intelligence e sicurezza, cerchi da sempre di allargare e rafforzare il suo raggio d’azione internazionale, è un dato difficilmente oscurabile. Ne ho avuto e continuo ad averne dimostrazione, oltrechè da noi, oggi in particolare evidenza, in America Latina.

Nel bel mezzo dello scontro tra golpisti e resistenza popolare, in Honduras nel 2009, che portò al rovesciamento del presidente antimperialista, Manuel Zelaya, amico di Cuba e di Chavez e a 13 anni di regime fantoccio protetto dagli USA, incrociai all’aeroporto di Tegucigalpa il capostazione del Mossad in America Latina.

Successore dei mitici agenti israeliani in Colombia, Rafael Eitan e Yairi Klein, addestratori delle unità paramilitari narcos AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), responsabili dello sterminio dei militanti di sinistra dell’Unión Patriótica, si era mosso dalla sede centrale a Bogotà e aveva supervisionato l’attuazione dei piani elaborati con la CIA per il cambio al vertice di un paese che, con Zelaya, aveva preteso di cessare di fare da repubblica delle banane.

Del resto, è lo stesso Netanyahu che si pregia di esercitare influenza determinante su almeno 8 o 9 governi latinoamericani. Commentando la vittoria di Lula in Brasile, lamentò che era stato vanificato il completamento di un cambiamento favorevole nel continente.

Uno dei governi a cui il premier israeliano si riferiva è quello della recente vincitrice delle presidenziali in Perù, Keiko Fujimori, fedelissima di Trump e figlia del dittatore responsabile del massacro dei militanti maoisti di Sendero Luminoso. I due hanno immediatamente stabilito una consonanza strategica. Che si è concretizzata in questi punti, realizzati nei primi due mesi di governo della Fujimori: rottura dei rapporti diplomatici con l’Iran; adozione della definizione di antisemitismo della IHRA (l'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto) che pone sullo stesso piano l’odio degli ebrei e le critiche alle loro istituzioni, come lo Stato d’Israele; astensione nei voti chiave all’ONU sulla Palestina; stretta alleanza in tema di difesa militare, servizi segreti e cibersicurezza.

Chiapas, dallo zapatismo al sionismo

Della conquista sionista dell’America Latina pensavamo di sapere già tutto dopo l’adesione a quella causa, tramite gli Accordi di Abramo, dell’Argentina del “Sega Elettrica”, Xavier Milei, e della Colombia del turbotrumpista De La Espriella. Subìto il contraccolpo della vittoria di Lula in Brasile, che dovrebbe mettere quel paese al sicuro dai tentacoli della piovra sionista, resterebbero il Nicaragua ostinatamente sandinista, a dispetto di ripetute rivoluzioni colorate (con tanto di vescovi impegnati in prima persona), e l’altro gigante latinoamericano, il Messico di Obrador e Sheinbaum, da riportare nella sfera della necropolitica praticata da coloro che si presumono discendenti di re David.

Qui la coppia Lopez Obrador e Claudia Sheinbaum, del partito di sinistra Morena (Movimiento Regeneración Nacional), diventato poi Blocco Juntos Haremos Historia, succedutisi alla presidenza nei due mandati dal 2018 oggi, ha imposto al paese una svolta drastica rispetto sia alla soggezione a Washington, sia alla connivenza tra una serie di presidenti e i potentissimi clan di narcotrafficanti. Al tempo dei presidenti Vicente Fox e Felipe Calderon, mi ritrovai diverse volte in Messico. Interi Stati della Federazione, a partire da quelli confinanti con i complici USA, erano sotto il controllo assoluto dei narcos.

Nello Stato di Chihuahua, a Ciudad Juarez, confinante con El Paso in Texas, la nostra troupe dovette obbedire al coprifuoco proclamato dai clan che, del resto, controllavano tutto, la vita diurna e notturna, il traffico di droga e prostituzione, la fornitura e le condizioni del personale impiegato nelle maquiladoras (le fabbriche dello schiavismo dislocate qui dagli USA), la polizia, la magistratura, i trasporti e, ovviamente, i valichi di frontiera.

Marcos, Casarini e l’EZLN

Tutto questo, seppure non sia stato sradicato del tutto, è stato combattuto con efficacia da Obrador e Sheinbaum Lo Stato ha riconquistato terreno. Ed è a questo punto che, a minarne l’azione, si sono affacciati qui gli strumenti di destabilizzazione già collaudati in altri paesi dello spazio latinoamericano. E’ tornato di interesse il Chiapas. Non più quello del subcomandante Marcos (Rafael Sebastián Guillén Vicente, studente “bianco” dell’Università del Messico), ma pur sempre con una popolazione segnata da radicale indigenismo e, a partire dalla nascita dell’ EZLN, attivo nel contrasto a chiunque, di destra o sinistra, a Città del Messico, perseguisse il consolidamento unitario e sociale del paese di Benito Juarez ed Emiliano Zapata.

Breve riassunto. Nel 1983 nasce L’Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale e occupa militarmente la capitale della regione abitata dai Maya, San Cristobal de las Casas. Parole d’ordine rivoluzionarie, antimperialiste, socialiste, indigeniste, che entusiasmano società occidentali, vittime della restaurazione dopo la sconfitta dei movimenti degli anni 70 e ferme agli slogan che rieccheggiavano da oltre Atlantico.

Da lì alle fine del secolo è tutto un correre in Chiapas, ai caracoles (raggruppamenti territoriali zapatisti) che stavano prendendo vita, a diffondere nel mondo il verbo del subcomandante. Io partecipai a una spedizione organizzata dal gruppo delle “Tute Bianche” di Luca Casarini. Casarini, quello dello scontro con il tetto del mondo annunciato per il G8 di Genova, quello della visita a Belgrado a sostegno del regime change organizzato da George Soros per la NATO contro la Serbia socialista e quello, oggi, capitano di un’imbarcazione che raccoglie profughi, anche trasbordandoli dietro compenso da mercantili danesi.

Il mio incanto per lo zapatismo, e quello di molti altri, si sciupa quando il referente spirituale degli zapatisti, Samuel Ruiz Garcia, vescovo di San Cristobal riceve la nostra comitiva e la invita a recarsi a Taniperla, villaggio dove verrebbero angheriate donne zapatiste. Ci recammo, vedemmo, ci trovammo di fronte a una schiera di macete branditi e ripiegammo, Ma capimmo. Non era una questione di salvare donne zapatiste. Il vescovo cattolico ci aveva spediti lì nella speranza che avremmo potuto intimidire, o almeno infastidire con la nostra leva internazionale, una comunità che era invece evangelica.

Claudia Sheinbaum e Andres Manuel, Lopez Obrador, AMLO.

Siamo all’oggi. Marcos è in pensione. Un paio di volte, nel 2024 e quest’anno, è ricomparso brevemente a San Cristobal, città divenuta una specie di attrattiva per turisti in ghingheri della rivoluzione. Ma prima s’era dato molto da fare attraversando il Messico, coreograficamente a cavallo o in moto, fino a raggiungere il parlamento, nel costante sforzo di mobilitare l’opinione pubblica contro le candidature alla presidenza di Lopez Obrador, sia nel 2006 che nel 2012. Il candidato socialista e antimperialista vinse infine nel 2018, quando Marcos era uscito di scena. Il messaggio ideologico del subcomandante con passamontagna e pipa: “Non votateli, sono tutti uguali”. L’idolo dello zapatismo globale è stato un efficace strumento, sotto copertura indigenista, degli intenti di stabilizzazione filo-USA del Messico

Il Chiapas torna d’attualità. Evangelico-ebraica.

Ex-militare israeliana in scuola del Chiapas

C’è quella che in Israele chiamano una “missione”. Si chiama “Yotam”. Nel giugno scorso gli abitanti dei caracoles maya denunciano alle autorità la presenza di (ex)militari israeliani nelle scuole di San Cristobal, Zinatacan e Chamula.. Sotto il logo “Yolam” su magliette e bagagli c’è una pomposa scritta, “Eroi per la Vita”. Si presentano come volontari e “operatori umanitari” in “missione di pace”, gli viene permesso di entrare nelle aule a “insegnare l’inglese” e a riverniciare le pareti. Il quotidiano La Jornada riprende le proteste delle famiglie per non essere nemmeno state informate e per nulla sapere delle attività svolte, come di non aver dato alcun consenso all’ingresso di questi soldati israeliani.

Viene qualcosa di più di un sospetto che, ancora una volta, la disponibilità, buonafede e anche l’ingenuità degli indigeni, siano stati strumentalizzati per un’infiltrazione di presenze spurie e di argomenti eversivi. C’entra di nuovo la religione, come al tempo del vescovo “zapatista”? C’entra. In Chiapas la popolazione cattolica, prevalente tra gli zapatisti, si è gradualmente ridotta al 53%, mentre gli evangelici, pentecostali e altri, sotto l’impulso di “missionari” USA, come in tutta l’America Latina, sono saliti al 32%. E, data la vicinanza tra cultori cristiani ed ebrei dell’Antico Testamento, sono il terreno su cui Israele semina.

Questi (ex)militari che penetrano nelle comunità a partire dalle scuole e tramite ONG umanitarie, conducono campagne che favoriscono l’emarginazione dei cattolici e l’affermazione tra gli evangelici di una cosi nominata “Chiesa di Dio del Giudaismo”. Questa fusione del giudaismo con certo cristianesimo ha per fondamento l’edificio morale costruito nell’Antico Testamento che induce all’accettazione dogmatica e pratica dei precetti del giudaismo incompatibili con il cattolicesimo.

Nel Messico dei governi che hanno riconosciuto la Palestina e condannato il genocidio si succedono dunque enti e associazioni come “Il Legame Giudìo” , Il Consiglio Sionista del Messico, il Patronato degli amici di Israele, l’Ambasciata Internazionale Cristiana di Gerusalemme, la Giornata Nazionale della Preghiera per il Messico, il Sinodo della Chiesa Presbiteriana in Chiapas.

Dal vicino Guatemala rispondono con la Liga Guatemala-Israel del Congresso; dall’Honduras, con la Parata della Giornata della Bibbia a Tegucigalpa.

Secondo il Pew Research Center, nel 1970 gli evangelici in America Latina erano il 4%, nel 2014 il 19% e oggi raggiungerebbero in molti paesi il 40%. Grazie ad essi, cultori di fedi molto laiche condivise da Trump e dai suoi compari nel governo, gli obiettivi politici, economici e diplomatici di Israele hanno la strada spianata in America Latina. Non è solo tra Chiapas e Città del Messico che soffia un venticello parecchio inquinato.

Se penso al mio viaggio in Chiapas con i casariniani, mi pare di aver già visto qualcosa di simile.

Claudia Sheinbaum, raccolta di firme contro la presenza di militari israeliani.