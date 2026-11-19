di Fulvio Grimaldi per l'AntiDiplomatico

Coloro che si erano preparati a tirare un grande sospiro di sollievo per aver creduto che i terrificanti guai incombenti, dai residui più zotici della fauna guerrafondaia ancora attribuiti ai russi (o, a ripiego, all’Iran), fossero invece solo innocuo malfunzionamento dei nostri sistemi digitali obsoleti, farebbero bene a rimandarlo, quel sospiro.

D’accordo, siamo passati dal terrore ( bunker subito e kit salvavita con radio, aspirine, coltellino, banconote, torce e farina di polenta, niente preservativi) alla risata liberatoria. Le firme Mikhail Andropov, o Stato Maschile, o Misogistan, seppure avvallate da degli spiaggiati del neofascismo malriuscito come Crosetto o Tavjani, Sallusti, o Cerno, a ricuperare un minimo di neuroni risultavano trovatine da burloni dell’avanspettacolo. Tanto più che all’orizzonte che, a forza di incendi di frigoriferi e bombe sotto i banchi, si era temuto annerito definitivamente, apparivano le luci di un accordo USA-Russia. Veniva addirittura annunciata una grande pacificazione tipo Yalta, garantita dalla nuova “architettura di sicurezza” per tutti.

E tutti ci siamo rilassati. Le bombe non c’erano, la rete del volo civile negli USA verrà aggiornata, in poche ore Microsoft ci aveva ridato gmail e anche Zelensky girava a vuoto tra europadrini del tutto spiazzati dal trio che tiene il mestolo in mano e prometteva di sistemare tutte cose a Shenzhen. Uno spiraglio ce lo aprivano addirittura, a casa nostra, coloro che, impegnati fino a ieri a spostare su cannoni e missili le tasse (di chi le pagava) per salute, istruzione, pensioni, salari e tutto il resto, si facevano indurre dai loro stessi ministri ad addirittura rivedere un tantino quegli affidamenti.

Ragazzi, occhio. Dall’intervista fattami da Francesco Fatone (https://www.youtube.com/watch?v=vu_LI96c2Qo) esce un quadretto meno confortante. Sembra allontanarsi l’apocalisse delle bombe Quella delle guerre ibride, senza sangue e macerie, ci impressiona relativamente, ma “s’avanza uno strano soldato”. Che non è quello di Dario Fo che salva i compagni, ma uno che sotto le stellette sul bavero porta la canotta nera e in parlamento celebra il fondatore di una compagnia di ventura che ha fatto da manovalanza alla fascistizzazione tramite stragi. E a livello mondiale fa riferimento a uno che, sì, pare andare a braccetto con Putin e Xi, ma a casa sua comanda incontrastato, se ne fotte del Parlamento e manda trucidi sgherri a rastrellare innocenti, studenti e facce brune.

Se vogliamo parlare di guerra, possiamo benissimo partire da quanto sopra, più il capolavoro legislativo di un esecutivo razzista, dunque sionista, dunque fascista. Dopo la celebrazione di Rauti (utile per neutralizzare le “trame nere” che bravi magistrati vanno evidenziando), un suo naturale completamento: la legge che protegge da chi lo disapprova lo Stato, anzi il governo, oggi più fascistizzato - e dunque sanguinario - del mondo. Chi osa criticarlo anche solo sollevando le sopracciglia. Tra Washington, Bruxelles ,Roma e Tel Aviv il cerchio si chiude davvero.

Guerra fuori e guerra dentro

Qui, tocca capirlo, di guerra sociale, si tratta, di guerra a noi tutti che ci volevamo liberi, democratici, costituzionali, rispettati. Perché se una museruola del genere vale per Israele, nessuno potrà impedire che valga per tutto. Per cui si insinua il sospetto che tutto quello sbattere di sciabole e battere di tamburi di guerra contro russi, o chicchessia fuori da qui, serva essenzialmente a depistare, con la guerra in vista, dalla guerra in atto, quella di classe di lorsignori.

Prima che la Nuova Polizia, quella con sul fez la stella di David, mi venga a prendere espellendomi dalle mie faccende, mi preme di accostare alla gestione melonista dei critici della gestione sionista delle cose, quanto ci ha riferito chi di questa gestione ha subito gli effetti. Abbiamo sentito dei ragazzi che davano una mano ai palestinesi per le olive, aggrediti, insultati, fermati, schiaffati su camionette e cacciati dal paese, dei medici respinti alla frontiera (quelli da fuori, chè quelli palestinesi vengono fatti a pezzi, o spariscono), dei giornalisti a cui si nega il visto. Senza neanche parlare di quanto è stato riservato agli umanitari della Flotilla. Nel solo 2025, a 150 cittadini perbene è stato negato l’ingresso in Israele e 48 sono stati espulsi. E il governo italiano a tutela dei suoi cittadini? Tira più un pelo di fascismo comune, che cento leggi e la costituzione.

Ed ecco che il tentacolo della piovra totalitaria,parte dalla sua comfort zone in Medioriente e, lubrificato dalla nuova legge, arriva a casa nostra. Basta una Picierno di seconda mano: cacciati dal Cinema Barberini il Festiva del Cinema Russo e, con coloro che lo volevano allestire, anche quelli che volevano assistervi, cartoni animati compresi.

Tutto questo mica solo adesso. Giugno 1967. Guerra dei Sei Giorni appena terminata. Ero lì per Paese Sera. Un pullmino con capogita un capitano dell’IDF, ci porta a visitare Gaza “liberata”. E ad assistere alle sue beffe nei confronti di corpi in disfacimento di soldati egiziani lungo la strada e a quelle indirizzate agli amministratori palestinesi della città, riuniti nel municipio. Dissi al capitano che non era il caso. Rientrati a Tel Aviv, quello mi prende per il collo e abbaia: “Tu non sei amico di Israele”. Reagisco: “No, non sono neanche amico tuo”. Parapiglia e la mattina dopo, mia espulsione da Israele. Un veto durato poi vent’anni. E’ toccato a migliaia cui era sembrato che la stella di David, più che illuminare, era un buco nel firmamento.

La comfort zone del fascismo

Chiudiamo questo capitoletto andando a pungere il famoso sospiro di sollievo che è venuto spontaneo al vedere che le bombe a scuola, o in volo, erano farlocche e che altri collassi venivano attribuiti a mancati restauri, o aggiornamenti. Perché se è vero questo, è anche vero che, seppure farlocche le minacce e non lacerata dai russi la rete di Google, l’utilizzo di questi eventi, voluti o capitati, è invece segnato da una lucida volontà e indirizzata a fini precisi. Che sono quelli della destabilizzazione psicologica e morale delle società che, in preda a smarrimento e timori, si fanno mandare in una precisa direzione. Esattamente come il gregge di pecore si sposta di qua e di là a seguito delle sollecitazioni del cane pastore (o del fischio del pastore). Che ti impone il bavaglio sulla critica ai farabutti, o un centesimo Pacchetto Sicurezza, un monte di miliardi alle armi, e magari, domani, una guerra.

Ed eccoci tornati a bomba. Nel senso letterale della parola. Un po’ come succede a volte in Campania: si lavorano i fuochi d’artificio, ma poi può capitare il botto vero. Un incidente, ecco. Ma c’è chi dai fuochi d’artificio, quelli della propaganda sul nemico, al botto ci arriva sua sponte et pro domo sua.

Ci pensa la RAND Corporation

La RAND Corporation è un Think Tank, pensatoio in italiano, fondato in USA nel 1946, subito dopo la seconda guerra mondiale. Oggi i suoi portavoce hanno dichiarato: che non si tratta più della questione se la guerra sia possibile, ma piuttosto se siamo pronti ad affrontare questa sfida, anche nelle diverse forme di un’escalation nucleare (sic).

Lo scopo per il quale i fondatori hanno messo in piedi questo mostro era quello di “connettere meglio la pianificazione militare con le decisioni relative a ricerca e sviluppo”. . E a questo compito ha corrisposto, preannunciando e pianificando parecchie delle guerre dell’Occidente.

Se il Forum Mondiale di Davos era considerato il cuore oligarchico di un capitalismo globalista e unipolare, questo più antico e discreto club degli stessi vertici, stavolta solo occidentali, ne ha assunto i compiti di programmazione operativa. Il 10 novembre di quest’anno ha pubblicato un progetto di pianificazione dal titolo “Pronti alla guerra del 2030”. Testuale: “Le analisi delle minacce e degli avvertimenti della NATO, della UE e di governi nazionali indicano che, entro il 2030 esiste il pericolo credibile di una guerra in Europa tra nemici di forza equivalente. Dal momento che l’Europa si è impegnata nel riarmo militare e sta investendo nel rafforzamento della capacità di intervento e di resistenza, non si tratta più della domanda se una guerra sia possibile, ma piuttosto se noi saremo pronti a porci questa sfida”.

Dando forza alle dicerie di un Crosetto e affini, la RAND afferma che la Russia avrebbe ultimamente potenziato le proprie “operazioni sotto soglia” contro il Regno Unito e i suoi alleati. A partire da attacchi cyber e sabotaggi contro rami critici della Difesa e dell’industria, fino a disturbare lo spazio aereo e delle comunicazioni dell’alleanza.

“Di conseguenza il Regno Unito e i suoi alleati devono prepararsi ad affrontare una molteplicità di minacce, senza appoggiarsi eccessivamente al contributo militare e industriale degli Stati Uniti”

.Ed ecco lo scenario preciso e dettagliato RAND per la guerra europea del 2030. Gennaio-marzo 2027, morte di Putin e lotta di successione; giugno 2027, la guerra in Ucraina viene momentaneamente congelata; gennaio 2028, i paesi NATO d’Europa subiscono gravi crisi sociali, con grave danno alle infrastrutture energetiche e ad altre strategiche; giugno 2029, successione di crisi in America Latina e tensioni tra Cina e USA nell’Indopacifico; gennaio-aprile 2030, si passa alla guerra aperta in Europa, con innesco nello spazio Baltico.

Crosetto che ha dormito male per aver mangiato troppo? No, Merz, Macron, Burnham, i capi baltici e scandinavi che queste cose le ripetono da tempo. Chi li ha imbeccati? Forse la RAND che ha previsto (pianificato?) quasi tutte le maggiori guerre dal 1946 a questa parte? Intanto si è scoperto e non smentito che truppe francesi sono ufficialmente impegnate in Ucraina. SI aggiungono a quelle NATO, colombiani e israeliani compresi, che, dall’inizio della guerra, si trovano sotto traccia nella famosa Legione Straniera corsa in aiuto a Zelensky. E su cui tutti acqua in bocca.