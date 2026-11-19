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di Fulvio Grimaldi per l'Antidiplomatico

Eravamo in quattro, due italiani, una statunitense francesizzata, un austriaco.

C’erano anche tanti altri, in quella funesta e grandiosa primavera di Belgrado, con le bombe all’uranio impoverito della Nato, sganciate anche dal duo D’Alema-Mattarella, premier e vice, che piovevano su scuole, treni, borghi, quartieri, ospedali con conseguente spegnimento delle incubatrici. C’era mezzo mondo ad assistere alla fine della pace in Occidente, decretata da un’alleanza che si fingeva difensiva ed aveva iniziato a essere la più aggressiva macchina di guerra e sterminio della Storia. E noi quattro eravamo lì e ci saremmo tornati e ritornati, dalla resistenza alla resurrezione e, finalmente, al destino deciso in Occidente, ma perpetrato dai vendipatria in casa.

Eravamo quattro che avevamo in comune il fatto di essere corsi lì, abbandonando mestieri (io la RAI), famiglie, incombenze, sicurezze. Due italiani, compagni e poi amici, impegnati a infrangere il muro di connivenza e menzogna degli italioti mercenari dell’aggressione. Io diedi un’intervista al quotidiano serbo Borba che il giornale, giocando sulle assonanze. titolarono “Siamo serbi, non servi” e per me fu l’inizio della fine al quotidiano PRC “Liberazione”. Il caporedattore, Cannavò, in sintonia automatica con il segretario Bertinotti, cestinò quasi tutti i miei reportage (carinamente senza dirmelo, mentre io continuavo a lavorare e inviare).

Enrico Vigna

L’altro italiano è Enrico Vigna, analista geopolitico, con particolare esperienza nelle regioni slave e mediorientali. Illuminante un suo recente saggio sulle ONG serbe, in occasione della vittoria del cosiddetto “Movimento degli studenti”. Qui riesce a raddrizzare le storture, strumentali e pro domo loro che ci hanno voluto imporre a proposito del Movimento degli Studenti coloro che l’hanno glorificato.

Cito: “Riuscite a immaginare rovesciamenti e destrutturazioni di massa, orchestrati da semplici studenti durante le pause di studio? A pensare che migliaia di giovani studenti, impregnati di aspirazioni di giustizia e con rivendicazioni spesso giuste, siano stati in grado di abbattere materialmente e moralmente un regime definito autoritario e con profonde ombre di corruzione? In queste documentazioni pubbliche e verificabili… qualche traccia di dubbio può emergere”. Dubito, ergo sum.

Autore di testi su Serbia, Ucraina, Siria, Afghanistan, Enrico è rimasto quanto me “serbo” negli anni e decenni ed è oggi portavoce in Italia del “Forum di Belgrado”, fronte della resistenza serba fondato e guidato da un grande patriota, Zivadin Jovanovic, ministro degli esteri nel governo resistente di Slobodan Milosevic, nostro amico e riferimento da allora.

Peter Handke

Poi c’era (e per fortuna c’è ancora) l’austriaco Peter Handke, Premio Nobel della Letteratura nel 2019 per varie opere, compreso il libro di poesie Canto alla durata, una personale ricerca sul concetto di durata, l’entità che fornisce contorno a quanto ha la tendenza a dissolversi. Il rapporto tra lo scrittore austriaco e la Serbia è segnato da viaggi, opere letterarie e forti polemiche legate alle guerre jugoslave degli anni Novanta, compreso il mega-inganno di Srebrenica.

“So di non sapere. Non conosco la verità. Ma guardo. Ascolto. Percepisco. Mi ricordo. Per questo sono oggi qui presente, vicino alla Jugoslavia, vicino alla Serbia, vicino a Slobodan Miloševi?”. Ho avuto il privilegio di ascoltare queste parole di Peter Handke al funerale di Miloševi?, il 18 marzo 2006, a Požarevac, città natale del presidente serbo.

La sua vicinanza con la resistenza serba – a suo tempo vincitrice, da sola, dell’occupazione tedesca - era già cosa nota. Nel 1996 aveva pubblicato sulle colonne del Süddeutsche Zeitung, “Un viaggio d’inverno ovvero giustizia per la Serbia” (uscito in Italia per Einaudi). I capolavori per i quali venne premiato sono “Il giorno e le opere” e “Infelicità senza desideri”. Logica conseguenza del suo amore per la Serbia, maturato nel suo viaggio invernale, ha fortemente condannato i bombardamenti Nato contro la Jugoslavia del 1999 ed il suo coinvolgimento lo ha condotto, negli anni 2000, a visitare le enclave serbe del Kosovo, in particolare quella di Velika Ho?a.

Diana Johnstone

La quarta componente del nostro “gruppo ideale serbo” ci ha lasciato pochi giorni fa, a 92 anni, il 15 novembre. Ed è per me e credo per il popolo per il quale si è battuta una perdita amarissima. Con Diana Johnstone, statunitense di nascita, parigina di elezione e, come noi altri tre, serba di passione, Enrico Vigna e Peter Handke, ci siamo trovati a Belgrado nei giorni dell’aggressione NATO. E anche dopo, all’Aja, davanti al carcere e, infine, attorno alla bara di Slobodan Milosevic.

Per conoscere e comunicare una verità che la curia militare-mediatica della NATO stava uccidendo e che i suoi pontefici, vescovi, chierici alla Don Abbondio, volgevano nel suo contrario, in tre di noi ci saremmo poi ritrovati a Parigi e in tante conferenze, in giro per l’Europa. Logica conseguenza del suo Viaggio invernale, è stata la forte condanna di Diana, davanti a vari fori internazionali, dei bombardamenti Nato contro la Jugoslavia nel 1999 e la successiva normalizzazione di un paese impoverito e preso alle spalle da una quinta colonna formata e addestrata dalla CIA.

Giornalista, analista geopolitica, scrittrice, Diana era stata, dal 1989 al 1996. la portavoce del Gruppo Verde nel Parlamento europeo. Nel suo libro più recente, il cui titolo traduco dall’inglese “Cerchio nell’oscurità, memorie di un’osservatrice del mondo”, racconta la metamorfosi dei verdi tedeschi da partito di pace a partito di guerra. Un classico che verrà letto e citato finchè ci sarà chi lotta per pace e giustizia. E’ l’angosciato racconto personale del terrificante declino della nostra sotto-civiltà, con tanto di testimonianze di orrori e perfidie, a partire da quelle degli strangolatori della Jugoslavia, manuale di base per coloro che studiano la storia e ambiscono non solo a smantellare il mostro, ma a prepararci per ciò che verrà dopo.

Sul tema che ha unito noi quattro aveva scritto, tra l’altro “A Fool’s crusade (La crociata di un ciarlatano) e “Jugoslavia, NATO e illusioni Occidentali”. Fondamentale per disegnare una figura centrale della strategia criminale con cui certi USA affrontano il mondo, è “Regina del Caos: Le Disavventure di Hillary Clinton”, che strappano il velo agiografico dalle politiche golpiste e dai magheggi machiavellici dell’allora candidata presidenziale.

Diana, di cui non posso vantare una lunga e stretta amicizia, ma solo il privilegio di avere compiuto qualche passo sulla stessa strada, uscendone dalla parte giusta, quella alla quale entrambi abbiamo poi cercato di tener fede. E’ stata corrispondente del settimanale radicale di Chicago, “In These Times” e lì ha spiegato l’Europa come pochi negli USA erano dai media indotti a percepirla, riservando anche molto spazio al fenomeno nostrano dell’eurocomunismo.

Al nostro trovarci a Belgrado, tra l’altro in una memorabile sfida che quotidianamente, durante i 79 giorni di bombardamenti, i cittadini di Belgrado opposero ai cacciabombardieri NATO riunendosi sul ponte Branko sulla Sava, bersaglio strategico per gli aggressori (come gli ospedali nei quali la distruzione della rete elettrica nazionale mi fece assistere allo svuotamento delle incubatrici), seguirono altri appuntamenti.

Processo a Milosevic. Carla Dal Ponte sghignazza.

Appuntamenti come quelli nella sua Parigi, nella grande assemblea alla Sorbona di denuncia dei crimini Nato e di sostegno allo sforzo di resistenza e ricostruzione della Serbia di Slobodan Milosevic. Quelli annuali, del “Forum di Belgrado per un Mondo di Uguali”, allestiti dall’irriducibile partigiano della resistenza e rinascita, Zivadin Jovanovic, fino ai giorni tragici e infami della solidarietà all’uomo processato per delitti di difesa della Patria, Slobodan Milosevic. Eravamo sotto un palco eretto in faccia al carcere dell’Aja in cui lo aveva rinchiuso un tribunale di salariati del Dipartimento di Stato USA su input dell’agente CIA, in veste di procuratrice a indirizzo esclusivo antiserbo, Carla Dal Ponte.

E fino a quel maledetto giorno in cui Milosevic, cui gli scherani giudiziari della Del Ponte non erano riusciti a imputare crimini contro l’umanità, o di guerra, fu lasciato morire in cella, affetto da patologia cardiaca, senza cure (invano offertegli dai russi in una loro clinica). Da quel palco davanti al carcere ascoltai Handke pronunciare parole di protesta, indignazione e verità. Pronunciò l’orazione funebre alla sepoltura nella città natale di Milosevic, Požarevac

Credo di essere stato l’ultimo ad aver intervistato Milosevic presidente. A casa sua, a Belgrado, in mezzo alla famiglia, tre giorni prima che venisse sequestrato e poi deportato all’Aja. Ne ricavai un racconto lucido e dettagliato di una cospirazione anti-jugoslava e anti-serba, le cui radici, ampiamente rafforzate dalla NATO, con Germania, Austria e Vaticano in testa, affondano nella storia dei Balcani e dell’Europa e continuano a produrre frutti velenosi. Anche nella contemporaneità, pensando a cosa si continua ad architettare contro la Serbia in Bosnia, Kosovo, Croazia, Occidente.

Quell’intervista, se non altro di notevole valore storico, venne rifiutata dal giornale “Liberazione”, ma pubblicata, pur parzialmente censurata, dal Corriere della Sera.

Guerra contro l’Est come dottrina politica

In un’intervista del settembre 2022, Diana Johnstone affermava, prima ancora che fosse lanciato il demenziale riarmo in vista di un attacco alla Russia (detto “aggressione dalla”), che l’Unione Europea si stava preparando a una prolungata guerra a quel paese. Guerra che sarebbe risultata esiziale per gli interessi economici e la stabilità sociale del continente. Spiegava che questa guerra, all’apparenza del tutto irrazionale e autolesionista già nei prodromi, ha profonde radici emotive (il mai sopito revanscismo), ma pretende di vantare una giustificazione ideologica.

Si tratterebbe di guerre difficili da terminare giacchè tracimano oltre i confini della razionalità, pur albergando mire egemoniche e ritorni mercantisti che dalla frantumazione e spoliazione della Russia si pensa di poter ricavare. Del resto, rilevava la scrittrice, nei circoli del potere britannico e statunitense non è mai mancata una robusta aspirazione a completare la guerra di Hitler all’Unione Sovietica.

Incominciando magari dai Balcani, dalla Jugoslavia e dalla Serbia, suo cuore pulsante. Obiettivo preliminare ricorrente ancora oggi. A partire da quel cancelliere tedesco, il socialdemocratico Olaf Scholz, che il 29 agosto del 2022, giorno prima della morte di Gorbaciov, a Praga concionava i colleghi su un’Unione espansa e militarizzata, sotto leadership tedesca: “Bisogna stabilire la prossima linea di divisione tra la libera Europa e una nuova autocrazia neo-imperiale, che ci deve vedere impegnati all’allargamento dell’Unione, fino a includere Ucraina, Moldova, Georgia e… i Balcani Occidentali” (intendendo la Serbia, data la già realizzata incorporazione in NATO degli staterelli scaturiti dalla disgregazione della Jugoslavia).

Scholz e Merz

E partirono 100 miliardi di euro per ammodernare la Bundeswehr, la nuova Wehrmacht, e farne la forza armata leader del continente. Il successore di Scholz, Friedrich Merz, tedesco della Blackstone, ha ribadito e potenziato.

Nella sua denuncia del militarismo d’aggressione tedesco e UE, Diana Johnstone non trascurava la dinamicissima presenza dell’allora ministra degli Esteri di Scholz, la verde (!) Annalena Baerbock, alle cui scorribande in mimetica ovunque potesse affiancarsi a generali o ammiragli, dedicò particolare attenzione (ripeto che era stata portavoce a Strasburgo dei verdi verdi). Ne citò una dichiarazione d’impegno: alla National Endowment for Democracy (NED, lo strumento “civile” della CIA per i regime change) al forum 2000 di Praga: “Do la promessa al popolo dell’Ucraina che vi staremo a fianco, costi quel che costi, finchè avrete bisogno di noi”.

Al che, ricordando tra sé e sè che il 77% dei tedeschi avversa la guerra, aggiunse:”Non me ne importa niente di ciò che l’elettore tedesco possa pensare quando si lamenta dei prezzi dell’energia. A me interessa sostenere il popolo ucraino”. Ovviamente, come continuiamo a vedere da 12 anni, da Maidan, fino all’ultimo ucraino.

Una “difesa” di popoli che assomiglia all’eutanasia

Un “interesse” come a suo tempo Germania, USA e sottoposti avevano nutrito per i popoli jugoslavo e poi serbo. Con la differenza che oggi a Kiev regna un autocrate corrotto, emulo del nazista Stephan Bandera, che è disposto a sacrificare all’Occidente imperialista fino all’ultimo ucraino. Mentre allora, quando noi quattro eravamo a Belgrado sul ponte Branko accanto ai serbi “non servi”, con sul petto il mitico “Target” esibito al mirino degli F-15 e D’Alema e Mattarella offrivano aeroporti e porti per massacrare la Serbia, a Belgrado c’era il socialista Slobodan Milosevic e tutto un popolo pronto a sacrificarsi alla patria fino all’ultimo serbo.

In quel suo intervento del settembre 2022 a Parigi, ripercorrendo la storia dei Balcani e citando un ministro della Difesa tedesco, Rupert Scholz, secondo il quale “la Jugoslavia è costruzione artificiale incompatibile con l’autodeterminazione”, Johnstone dice:

“L’intervento dell’Occidente continua tutt’oggi in forma massiccia. La Germania, gli USA, la NATO non sono ancora soddisfatti del risultato disastroso ottenuto. Abbiamo una mezza dozzina di piccoli Stati disfunzionali e interamente dipendenti dai poteri occidentali, la Bosnia Herzegovina sotto occupazione militare (gli elicotteristi italiani lì precipitati) e governata da un autocrate esterno, tedesco, chiamato “Alto Rappresentante”, con metà della popolazione emigrata. Il Kosovo è solo una grande base USA e questi brandelli di Jugoslavia sono in mano a criminalità varie. Ecco come si è espansa l’UE.

La strategia di ricorrere a diversità etniche o religiose per frantumare la Jugoslavia è ora utilizzata per imporre lo stesso destino alla Russia. Nei Balcani, solo la Serbia, pur colpita da vari travagli, dà provai di indipendenza, sovranità, dignità. Rifiuta di adottare sanzioni contro Mosca.

La Storia può aiutare a comprendere eventi, ma il culto della memoria degrada facilmente in culto della vendetta e la vendetta è una parabola senza fine. Utilizza il passato per uccidere il futuro. L’Europa ha bisogno di menti libere che guardino al futuro e comprendano il presente”