Funzionari israeliani e arabi esortano Trump a "frenarsi" dall'attaccare l'Iran

Funzionari israeliani e arabi stanno esortando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a "astenersi" dall'attaccare l'Iran finché la Repubblica islamica non sarà ulteriormente indebolita dai disordini, hanno riferito alcune fonti alla NBC News il 13 gennaio.

"Negli ultimi giorni, funzionari israeliani e arabi hanno dichiarato all'amministrazione Trump di credere che il regime iraniano potrebbe non essere ancora indebolito al punto che gli attacchi militari statunitensi rappresenterebbero il colpo decisivo per rovesciarlo", secondo le fonti.

Le fonti hanno aggiunto che i funzionari hanno suggerito a Trump di "astenersi per ora dagli attacchi su larga scala", preferendo che Washington "aspetti che il regime sia ancora più sotto pressione".

Una fonte araba ha precisato che c'è "una mancanza di entusiasmo da parte del vicinato" per gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran, mentre un'altra ha affermato che ci sono preoccupazioni che "qualsiasi attacco o escalation da parte di Israele o degli Stati Uniti possa unire gli iraniani".

"I funzionari israeliani hanno detto all'amministrazione Trump che, pur sostenendo pienamente il cambio di regime in Iran e gli sforzi degli Stati Uniti per facilitarlo, sono preoccupati che un intervento militare esterno in questo momento potrebbe non portare a termine il lavoro iniziato dai manifestanti... gli israeliani hanno suggerito che altri tipi di azioni statunitensi volte a destabilizzare il regime e a sostenere i manifestanti potrebbero contribuire a indebolire ulteriormente il regime al punto che attacchi più ampi potrebbero quindi essere decisivi", hanno ribadito altre fonti.

Tra queste possibili azioni rientrano nuove sanzioni, attacchi informatici, il blocco del blackout di Internet in Iran o attacchi mirati ai leader iraniani, hanno aggiunto le fonti.

Un altro articolo, pubblicato dal Wall Street Journal (WSJ), ha confermatoche gli stati arabi guidati dall'Arabia Saudita e dall'Oman stavano cercando di impedire un attacco all'Iran.

"Arabia Saudita, Oman e Qatar stanno dicendo alla Casa Bianca che un tentativo di rovesciare il regime iraniano scuoterebbe i mercati petroliferi e, in ultima analisi, danneggerebbe l'economia statunitense. Soprattutto, temono le conseguenze in patria", hanno riferito alcune fonti al WSJ. "I funzionari sauditi hanno assicurato a Teheran che non si sarebbero coinvolti in un potenziale conflitto né avrebbero permesso agli Stati Uniti di usare il loro spazio aereo per attacchi aerei".

Gli Emirati Arabi Uniti "non hanno preso parte alle attività di lobbying".

Secondo quanto riportato dai media ebraici durante la guerra di 12 giorni tra Israele e Iran, durata giugno, l'Arabia Saudita ha fornito supporto di intelligence a Israele e ha aperto il suo spazio aereo ai jet israeliani per attaccare la Repubblica islamica.

All'epoca, anche alcuni organi di stampa israeliani affermarono che gli aerei da guerra di Tel Aviv avevano abbattuto droni iraniani nello spazio aereo saudita.

Le nuove notizie giungono mentre Trump minaccia un attacco all'Iran.

