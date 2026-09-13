Gas oltre i 1.000 dollari e stoccaggi al picco minimo: l'Europa verso un inverno di prezzi stellari e bollette record

Secondo gli esperti, i prezzi del gas in Europa – che durante le contrattazioni del 10 settembre hanno superato i 1.000 dollari per 1.000 metri cubi – potrebbero mantenersi su questi livelli ancora a lungo. A fronte di un inverno ormai alle porte e della persistente minaccia di interruzioni delle forniture attraverso lo Stretto di Hormuz, gli operatori stanno accelerando il rifornimento delle scorte e visto anche che le riserve sono a livelli bassi. Attualmente, secondo Gas Infrastructure Europe, gli impianti di stoccaggio del gas nell'UE sono pieni per circa il 67%, contro il 79,48% registrato un anno fa. Gli esperti aggiungono che l'elevato costo del gas naturale farà lievitare anche i prezzi dell'elettricità.

È probabile che nel prossimo futuro i prezzi del gas rimangano al di sopra dei 1.000 dollari per 1.000 metri cubi, ha dichiarato al quotidiano Izvestia Dmitry Skryabin, gestore di portafoglio presso Alfa-Capital Asset Management. L'esperto ha osservato che l'andamento futuro dei prezzi dipende quasi interamente dalla situazione geopolitica. Alla luce degli sviluppi attuali, è improbabile che i prezzi si normalizzino rapidamente. Se entro novembre non riprenderà il libero transito delle petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz, i prezzi del gas in Europa finiranno per stabilizzarsi sopra i 900 dollari per 1.000 metri cubi per un periodo prolungato, ha sottolineato Alexey Belogoryev, direttore ricerca e sviluppo dell'Institute for Energy and Finance.

Due importanti fornitori di gas, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti, si trovano attualmente di fatto "bloccati" nel Golfo Persico. Di recente, Doha ha spedito circa l'11% dei suoi volumi abituali, mentre Abu Dhabi ha aumentato il volume delle spedizioni al 60%, adottando la strategia rischiosa di far transitare le navi cisterna attraverso lo Stretto di Hormuz senza assistenza alla navigazione, ha evidenziato Belogoryev. Attualmente, questi paesi producono più gas naturale di quanto riescano a esportarne, a causa dei rischi legati al trasporto attraverso lo stretto. Allo stesso tempo, l'Europa è in gran parte responsabile dell'impennata dei prezzi di settembre, nel tentativo di incrementare l'immissione di gas negli impianti di stoccaggio sotterraneo in vista dell'inverno, ha rimarcato l'esperto.

Innanzitutto, l'attuale costo elevato del gas inciderà sui ricavi futuri delle compagnie del gas europee. Il loro modello di business prevede l'acquisto di combustibile in estate a prezzi più bassi e la successiva vendita a società energetiche e altri consumatori durante l'inverno, quando la domanda e i prezzi sono più elevati, ha fatto notare Belogoryev. Ora, tuttavia, sono costretti ad accumulare riserve a prezzi elevati; di conseguenza, sussiste il rischio di perdite durante l'inverno qualora, per allora, i prezzi globali dovessero scendere. Ciò potrebbe verificarsi se la situazione di tensione tra Iran e Stati Uniti dovesse stabilizzarsi e le forniture attraverso lo Stretto di Hormuz dovessero riprendere.

Nel frattempo, l'esperto indipendente del settore energetico Kirill Rodionov ritiene che l'attuale crisi dimostri il ruolo significativo svolto dal gas russo nel mercato europeo. Una volta stabilizzatesi le relazioni tra l'UE e la Russia, i prezzi elevati potrebbero diventare un argomento centrale nel dibattito su un possibile ritorno del gas russo.

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