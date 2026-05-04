Gaza 2026: il mistero dei 2.900 bambini scomparsi nel caos post-cessate il fuoco

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di Belen Fernandez - Middle East Eye

ll 23 aprile, il quotidiano israeliano Haaretz ha riportato che "decine di bambini scompaiono ogni settimana" nella Striscia di Gaza "nello sfondo del caos postbellico" - un curioso eufemismo, senza dubbio, per il genocidio in corso, sostenuto dagli Stati Uniti, nel territorio palestinese, che procede a ritmo serrato nonostante il cessate il fuoco apparentemente attuato l'anno scorso.

L'articolo inizia con Mohammed Ghaban, un bambino di quattro anni scomparso all'inizio di aprile nel nord di Gaza: "[Lui] stava giocando con suo fratello davanti alla tenda della sua famiglia sfollata. È entrato, ha chiesto un abbraccio, si è messo i sandali ed è uscito". E poi è sparito.

L'autore cita una stima del Centro palestinese per i dispersi e i deportati, secondo la quale 2.900 bambini sarebbero "scomparsi durante la guerra", con 2.700 corpi che si ritiene siano intrappolati sotto le macerie e i restanti 200 semplicemente dispersi.

Queste statistiche sono in linea con il modus operandi dell'esercito israeliano che, secondo il bilancio ufficiale delle vittime, ha ucciso più di 72.500 palestinesi a Gaza dall'inizio del genocidio nel 2023, con migliaia di altri ancora dispersi e presumibilmente morti sotto le macerie.

La relatrice speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese aveva avvertito già a settembre che il bilancio reale delle vittime avrebbe potuto aggirarsi intorno alle 680.000 unità.

A proposito di sparizioni, un'inchiesta di Al Jazeera Arabic ha rivelato a febbraio che almeno 2.842 palestinesi sono "scomparsi" nella Striscia di Gaza dall'inizio della guerra: un fenomeno che le squadre di protezione civile di Gaza attribuiscono all'uso da parte di Israele di armi termiche e termobariche di fabbricazione statunitense , che di fatto "vaporizzano" i corpi umani.

Il raccapricciante bilancio fu presto oscurato dalla folle guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. e dalla più ampia catastrofe regionale, che ha monopolizzato le notizie negli ultimi due mesi. Ma l'argomento rimane più che mai di sinistra attualità.

In dichiarazioni rilasciate ad Al Jazeera all'epoca, il portavoce della protezione civile Mahmoud Basal illustrò la procedura per determinare il numero di vittime vaporizzate nelle case colpite dai raid israeliani: "Se una famiglia ci dice che c'erano cinque persone all'interno e recuperiamo solo tre corpi intatti, consideriamo le due rimanenti come 'vaporizzate' solo dopo che una ricerca esaustiva non ha prodotto altro che tracce biologiche: schizzi di sangue sui muri o piccoli frammenti come scalpi".

Corpi vaporizzati

In seguito alla pubblicazione di queste macabre scoperte, l'esercito israeliano è andato su tutte le furie, scatenando un'ondata di odio e diffondendo un comunicato stizzito, presumibilmente per fare chiarezza sulla vicenda.

Respingendo la "falsa affermazione di Al Jazeera sulla vaporizzazione dei corpi dei gazawi", l'esercito ha insistito sul fatto di "utilizzare solo munizioni legali" e di "colpire obiettivi militari in conformità con il diritto internazionale e di adottare tutte le misure possibili per mitigare, per quanto possibile, i danni ai civili e alle proprietà civili".

Non è chiaro, ovviamente, perché un esercito che è stato accusato di aver potenzialmente ucciso quasi 700.000 persone e di aver sterminato intere famiglie e quartieri senza battere ciglio – si sia offeso così tanto per tutta la questione dell'"evaporazione".

Certo, far sparire i corpi nel nulla è un ottimo modo per nascondere la reale portata di un massacro.

E sebbene la vaporizzazione dei corpi palestinesi possa non rientrare nella definizione legale ufficiale di sparizione forzata, si tratta letteralmente proprio di questo.

Secondo il sito web dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, "per sparizione forzata si intende l'arresto, la detenzione, il rapimento o qualsiasi altra forma di privazione della libertà da parte di agenti dello Stato o di persone o gruppi di persone che agiscono con l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenza dello Stato, seguita dal rifiuto di riconoscere la privazione della libertà o dall'occultamento del destino o del luogo in cui si trova la persona scomparsa, ponendo così tale persona al di fuori della protezione della legge".

Alla luce della palese sparizione di Israele da Gaza, tuttavia, sembrerebbe opportuna un'espansione considerevole di tale definizione.

Eppure Israele è colpevole anche della tradizionale forma di sparizione forzata. Lo scorso agosto, esperti delle Nazioni Unite hanno denunciato le segnalazioni secondo cui civili palestinesi affamati, tra cui un bambino, venivano fatti sparire con la forza dai centri di distribuzione degli aiuti gestiti dalla famigerata Gaza Humanitarian Foundation. .

Sostenuta da Israele e dagli Stati Uniti, la fondazione si specializzò anche nel massacrare persone disperate che si erano radunate in cerca di cibo e altri beni di prima necessità per la sopravvivenza.

Nel frattempo, sia a Gaza che in Cisgiordania , le sparizioni forzate di personale medico, giornalisti e ogni sorta di altra persona da parte di Israele sono aumentate vertiginosamente dall'inizio del genocidio, anche se questo non è mai stato una novità.

Modello globale

Da parte sua, gli Stati Uniti hanno avuto un ruolo nelle sparizioni forzate in moltissime parti del mondo, anche aiutando e favorendo regimi di destra sanguinari in tutta l'America Latina. durante la Guerra Fredda.

Decine di migliaia di persone sono scomparse in Argentina e Guatemala. e altrove, mentre gli Stati Uniti e i loro alleati si adoperavano nobilmente per rendere l'emisfero un luogo sicuro per il capitalismo.

In Messico, oltre 130.000 persone sono scomparse, la stragrande maggioranza delle quali in seguito all'avvio, nel 2006, della "guerra alla droga" appoggiata dagli Stati Uniti, che sarebbe più appropriato definire una guerra contro i poveri.

Ma dal Messico al Medio Oriente , il numero degli scomparsi non rende minimamente l'idea della portata della vittimizzazione. Anche le famiglie degli scomparsi sono vittime, condannate come sono a un limbo psicologico indefinito in assenza di informazioni concrete sul destino dei loro cari, senza le quali è impossibile iniziare il processo di lutto o ottenere la chiusura emotiva necessaria per andare avanti con la propria vita.

Nel caso della "far evaporare" i palestinesi di Gaza da parte di Israele, è difficile dire se la consapevolezza che una persona cara sia stata fatta sparire sia sufficientemente concreta da permettere di elaborare il lutto. Dopotutto, non c'è nulla di concreto nell'essere fatti sparire con la forza senza lasciare traccia.

Al Jazeera riporta le parole di Rafiq Badran, padre palestinese, riguardo all'inconcepibile tormento psicologico causato dalla nuova, sinistra strategia israeliana sulle sparizioni forzate: "Quattro dei miei figli sono semplicemente svaniti nel nulla", ha detto Badran, trattenendo a stento le lacrime. "Li ho cercati un milione di volte. Non ne è rimasta traccia. Dove sono finiti?".

Ora, con la guerra regionale che infuria e l'industria delle armi che accumula enormi profitti, è diventato ancora più facile per il pubblico globale ignorare la difficile situazione dei palestinesi, il che significa che anche il genocidio sta di fatto scomparendo dai riflettori.

In definitiva, ovviamente, l'obiettivo israeliano non è altro che quello di far scomparire con la forza l'idea stessa di un popolo palestinese. Ma sfortunatamente per Israele, la sua sanguinosa eredità non sarà così facile da nascondere.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)