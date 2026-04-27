Gaza 2026: la stima shock di Polya: 875.000 morti tra violenza e privazioni

di Gideon Polya*

Sulla base di dati e metodologie precedentemente pubblicati su The Lancet, si stima che 875.000 abitanti di Gaza siano morti a causa della violenza (175.000) e delle privazioni imposte (700.000) durante i due anni di uccisioni israeliane sioniste. Tuttavia, The Lancet ha appena pubblicato un articolo nell'aprile 2026 che richiede una correzione perché fornisce una stima per difetto di 134.241 morti a Gaza in due anni a causa della violenza (120.551) e delle privazioni (contate come 13.690 morti in eccesso dovute alle privazioni). I principali media riportano circa 70.000 morti a Gaza.

Come descritto in questo articolo dell'aprile 2026 su The Lancet, Spagat et al. hanno tentato di stimare i decessi a Gaza nei primi 456 giorni del massacro di Gaza tramite un'indagine sulle famiglie: "Il Ministero della Salute di Gaza (MoH) ha fornito aggiornamenti regolari sul numero di morti violente nella Striscia di Gaza dopo il 7 ottobre 2023, ma questi rapporti hanno suscitato sia critiche che sostegno. Erano necessarie stime indipendenti sia delle morti violente che non violente... Abbiamo condotto un'indagine rappresentativa della popolazione sulle famiglie, la Gaza Mortality Survey, tra il 30 dicembre 2024 e il 5 gennaio 2025... Abbiamo stimato 75.200 morti violente (95% CI 63.600–86.800) tra il 7 ottobre 2023 e il 5 gennaio 2025 [456 giorni]... Abbiamo anche stimato 16.300 morti non violente (12.300–20.200), di cui 8.540 (4.540–12.500) rappresentano un eccesso morti superiori alle proiezioni pre-conflitto.

La cifra del Ministero della Salute per questo periodo (49.090 morti violente) era inferiore del 34,7% rispetto alla nostra stima centrale... le morti violente hanno superato sostanzialmente le cifre ufficiali... Le morti in eccesso non violente, sebbene consistenti, sono inferiori a quanto suggerito da alcune proiezioni” [1].

Questi dati indicano 75.200 morti violente, 16.300 morti non violente e 8.570 morti non violente in eccesso in 456 giorni. Spagat et al. hanno preso le morti violente (75.200) più le morti non violente in eccesso (8.850) per ottenere un totale di 83.770 morti a Gaza per violenza e privazione in 456 giorni. Ipotizzando lo stesso tasso di uccisioni, si stima (83.770 x 731 giorni)/456 giorni = 134.241 morti a Gaza imposte da Israele nei primi 2 anni, questo include 120.551 morti violente e 13.690 morti non violente in eccesso dovute alla privazione.

La stima di Spagat et al. di un totale di 134.241 morti a Gaza in 2 anni è quasi 2 volte maggiore della stima di 69.750 morti in 2 anni riportata dal Ministero della Salute di Gaza e dai media occidentali, tra cui la BBC del Regno Unito [2]. Tuttavia, Spagat et al. sottostimano i morti a Gaza in 2 anni dovuti alla violenza di un fattore pari a 175.000/120.551 = 1,5 volte, sottostimano i morti dovuti alla privazione imposta in 2 anni di un fattore pari a 700.000/13.690 = 51 volte e sottostimano il totale dei morti dovuti a violenza e privazione in 2 anni di un fattore pari a 875.000/134.241 = 6,5 volte. Si noti che le uccisioni violente si sono ridotte sostanzialmente dopo il cessate il fuoco di metà ottobre 2025 (ovvero dopo 2 anni di uccisioni) e i decessi dovuti a privazioni sono continuati, ma in misura sconosciuta.

Le stime e le affermazioni di Spagat et al. riguardo a (a) morti non violente a Gaza, (b) morti violente a Gaza e (c) “morti dovute a violenza e privazioni” a Gaza (cerca questa frase su Google) sono in contrasto con altre stime di esperti pubblicate su The Lancet, come indicato di seguito.

(a). Morti non violente a Gaza. Spagat et al. “hanno stimato 16.300 morti non violente”, ma questo dato è in netto contrasto con i dati globali sulla mortalità annuale [3]. Pertanto, 16.300 morti non violente in 456 giorni corrispondono a (16.300 morti x 731 giorni)/456 giorni = 26.130 morti non violente in 2 anni o 13.065 morti non violente all'anno. Ipotizzando una popolazione di 2,4 milioni di abitanti di Gaza prima del 7 ottobre 2023, ciò indica un tasso di mortalità non violenta a Gaza pari a (13.065 x 100 all'anno)/2,4 milioni = 0,544% all'anno. Secondo l'Australian Bureau of Statistics (ABS) nel 2024 ci sono stati 187.268 decessi [3] su una popolazione australiana di 27,2 milioni [4], ovvero un tasso di mortalità di (187.268 x 100 all'anno)/27,2 milioni = 0,688% all'anno (va notato che si tratta quasi esclusivamente di morti non violente, essendoci stati 264 omicidi in Australia nel 2024-2025 [5]). Gaza è stata in gran parte demolita dai bombardamenti e la popolazione è stata soggetta a 2,5 anni di orribili e mortali privazioni in relazione ad acqua, cibo, alloggio, servizi igienico-sanitari, igiene, fognature, vestiti, lavoro, istruzione, medicine e servizi medici. In netto contrasto, l'Australia è estremamente prospera, pacifica e ha uno dei migliori sistemi sanitari universali al mondo. Eppure Spagat et al. affermano sorprendentemente che il tasso di mortalità non violenta è inferiore nella Gaza devastata che nella ricca e pacifica Australia. L'aspettativa di vita è di 84,34 anni (Australia, n. 10 nel mondo) rispetto a 77,42 anni (Stato di Palestina, n. 93, prima del 7 ottobre 2023) [6]. Guillot et al. "L'aspettativa di vita nella Striscia di Gaza è diminuita di 34,9 anni durante i primi 12 mesi di guerra, circa la metà (-46,3%) del livello prebellico di 75,5 anni" [7]. Il Guardian del Regno Unito ha riportato scioccanti risultati di un sondaggio sui bambini di Gaza (12 dicembre 2024): "La sensazione di essere condannati è diventata pervasiva. Quasi tutti i bambini (96%) sentivano che la loro morte era imminente e il 49% desiderava effettivamente morire, un sentimento molto più diffuso tra i maschi (72%) che tra le femmine (26%)" [8].

(b). Morti violente a Gaza. Spagat et al. “hanno stimato 75.200 morti violente (95% CI 63.600–86.800) tra il 7 ottobre 2023 e il 5 gennaio 2025” [456 giorni] [11. Supponendo lo stesso tasso di uccisioni, ciò implica (75.000 x 731 giorni)/456 giorni = 120.551 morti violente in 2 anni. Tuttavia Jamaluddine et al. hanno stimato che 64.260 abitanti di Gaza siano morti violentemente tra il 7 ottobre 2023 e il 30 giugno 2024 (giorno 269 delle uccisioni) e quindi (ipotizzando lo stesso tasso di uccisioni) che 64.260 x 731)/269 = 175.000 abitanti di Gaza siano morti violentemente entro il 7 ottobre 2025 (giorno 731, ovvero dopo 2 anni di uccisioni), 1,5 volte di più di quanto stimato da Spagat et al. nella loro analisi [9].

(c). Gaza “morti dovute a violenza e privazione”. Spagat et al.: “Le informazioni sulle morti in eccesso non violente nella Striscia di Gaza rimangono scarse. Un’analisi [Khatib et al. [10]] ha stimato che le morti non violente potrebbero essere quattro volte superiori alle morti violente, mentre i medici che lavorano nella Striscia di Gaza hanno affermato che decine di migliaia di morti sono dovute alla fame e alle sue complicazioni. Tuttavia, queste stime non hanno fondamento empirico” [1]. Questa affermazione di Sagat et al. è contraddetta da un’enorme mole di prove. Fondamentalmente, che un bambino venga ucciso da bombe, proiettili e percosse o da privazioni imposte, la morte è altrettanto definitiva e i responsabili altrettanto colpevoli. Pertanto, le morti evitabili (morti in eccesso) dovute alla deprivazione sono facilmente determinate a partire dal 1950 dai dati demografici della Divisione Popolazione delle Nazioni Unite come la differenza tra le morti effettive in un paese e le morti previste per un paese pacifico e ben governato con le stesse caratteristiche demografiche (tasso di natalità e proporzione di bambini) (vedi il mio corposo libro, Gideon Polya, "Body Count. Global avoidable mortality since 1950" che include una storia relativa alla mortalità evitabile di tutti i paesi [11]).

In relazione a Gaza, Khatib et al. hanno applicato “una stima prudente di quattro morti indirette per ogni morte diretta” [10], una posizione sostenuta dall’eminente epidemiologo britannico Professor Devi Sridhar (presidente, Salute Globale, Università di Edimburgo) [12], che ha sostenuto con fermezza la necessità di includere le numerose morti indirette nella valutazione dei morti di Gaza [12-14]. Infatti, un'ampia indagine condotta da UNHCR Refworld ha concluso: "Nella maggior parte dei conflitti a partire dai primi anni '90 per i quali sono disponibili dati affidabili, il numero di morti indirette è stato compreso tra tre e quindici volte il numero di morti dirette. La variazione del rapporto tra morti dirette e indirette dipende dal livello di sviluppo del paese prima del conflitto, dalla durata dei combattimenti, dall'intensità degli scontri, dall'accesso alle cure e ai servizi di base e dagli sforzi di soccorso umanitario. Il numero di vittime del conflitto armato nel periodo 2004-2007 è stato molte volte superiore al numero di morti dirette dovute al conflitto. Una stima media ragionevole sarebbe un rapporto di quattro morti indirette per ogni morte diretta nei conflitti contemporanei, il che rappresenterebbe almeno 200.000 morti indirette dovute al conflitto all'anno, e forse molte di più. Potrebbero esserci state fino a 400.000 morti indirette dovute al conflitto all'anno solo nella RDC dal 2002. Esistono metodi appropriati per arrivare a una stima più accurata del numero di morti indirette nelle zone di conflitto; questi dovrebbero essere applicato sistematicamente, ove possibile, ai singoli conflitti” [15]. Il rapporto in tempo di guerra tra morti indirette dovute a privazioni imposte e morti dirette e violente varia da 2 (Guerra in Iraq, 1990-2011) a 16 (Guerra in Afghanistan, 2001-2021) [16-23].

In sintesi, Jamaluddine et al. hanno stimato che 64.260 abitanti di Gaza erano morti violentemente entro il 30 giugno 2024 (giorno 269 delle uccisioni), il che implica (ipotizzando lo stesso tasso di uccisioni) che 64.260 x 731)/269 = 175.000 abitanti di Gaza erano morti violentemente entro il 7 ottobre 2025 (giorno 731, ovvero dopo 2 anni di uccisioni) [9]. Ipotizzando "in modo conservativo" 4 morti per privazione imposta a Gaza per ogni morte violenta [10, 12], ciò indica 175.000 x 4 = 700.000 morti non violente per privazione e 875.000 abitanti di Gaza in totale uccisi dalla violenza e dalla privazione imposta entro il 7 ottobre 2025 (ovvero in 2 anni di uccisioni) [16]. Supponendo, in assenza di altri dati, che le proporzioni di bambini, donne e uomini tra i decessi indiretti rispecchino quelle riportate dalle autorità sanitarie di Gaza per i decessi violenti, il totale di 875.000 morti includerebbe circa 325.000 bambini, 207.000 donne e 342.000 uomini [16]. Queste cifre, tuttavia, sottostimano la mortalità infantile, poiché non tengono conto dell'estrema vulnerabilità dei bambini sotto i cinque anni, che rappresentano circa il 70% dei decessi evitabili dovuti alla privazione nei paesi impoveriti [11]. Infatti, all'inizio del 2025 il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto riferimento a "1,7 milioni" di gazawi sopravvissuti e quindi 2,5 milioni - 1,7 milioni = 0,7 milioni di gazawi "scomparsi" [14].

Commenti finali e conclusioni.

Nella mia carriera scientifica, lunga mezzo secolo, ho valutato attentamente elaborati d'esame universitari, tesi di dottorato, proposte di finanziamento per la ricerca e articoli scientifici presentati. Tuttavia, in questo caso sto esaminando un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista medica The Lancet. È sorprendente che Spagat et al. [1] affermino che il tasso di mortalità non violenta sia inferiore nella devastata Gaza rispetto alla ricca e pacifica Australia, che possiede uno dei migliori sistemi sanitari universali al mondo. Così facendo, sottostimano erroneamente di 6,5 volte gli 875.000 decessi a Gaza dovuti alla violenza e alle privazioni imposte nei primi 2 anni del genocidio di Gaza.

Il continuo olocausto e genocidio di Gaza (Gaza rasa al suolo e 875.000 gazawi morti a causa di violenze e privazioni in due anni) è una macchia per l'umanità, che rimane inerte di fronte alle gravi violazioni dei diritti umani e alle uccisioni. Il minimo che l'umanità possa fare è testimoniare con onestà l'atrocità e il massacro di massa di bambini, madri, donne e uomini palestinesi perpetrato dagli israeliani sionisti, con il sostegno degli Stati Uniti.

La cessazione della violenza e dell'occupazione straniera illegale della Palestina, come richiesto dalla Corte Internazionale di Giustizia [24-28] e dal mondo civilizzato, consentirà una valutazione accurata del costo umano del genocidio di Gaza. L'umanità decente deve (a) informare tutti coloro che può (i media mainstream occidentali, razzisti e mendaci, certamente non lo faranno) e (b) sollecitare e applicare draconiane misure di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni (BDS) contro Israele, paese dell'apartheid sostenuto dagli Stati Uniti, e contro tutte le persone, i partiti, i politici, i collettivi, le aziende e i paesi che sostengono questo stato canaglia sionista razzista e genocida.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Il dottor Gideon Polya ha insegnato scienze all'Università La Trobe di Melbourne, in Australia, per oltre 4 decenni. Ha pubblicato circa 130 lavori nel corso di una carriera scientifica durata 5 decenni, tra cui spicca l'imponente testo di riferimento farmacologico "Biochemical Targets of Plant Bioactive Compounds" (2003). Ha inoltre pubblicato “Body Count. Global avoidable mortality since 1950” (2007, 2021), “Jane Austen and the Black Hole of British History” (1998, 2008, 2022), “US-imposed Post-9-11 Muslim Holocaust & Muslim Genocide” (2020), “Climate Crisis, Climate Genocide & Solutions” (2020), “Free Palestine. End Apartheid Israel, Human Rights Denial, Gaza Massacre, Child Killing, Occupation and Palestinian Genocide” (2024) e ha contribuito al volume di Soren Korsgaard (a cura di) “The Most Dangerous Book Ever Published – Dangerous Deception Exposed!” (2020). Per le immagini dei grandi dipinti di Gideon Polya dedicati al Pianeta, alla Pace, alla Madre e al Bambino, vedere: http://sites.google.com/site/artforpeaceplanetmotherchild/ .

Riferimenti.

[1]. Michael Spagat et al., “Conto delle vittime violente e non violente del conflitto di Gaza: nuove prove primarie da un'indagine sul campo rappresentativa della popolazione”, The Lancet, 14 (4), aprile 2026: https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(25)00522-4/fulltext .

[2]. James Cook, “Più di 70.000 morti a Gaza dall’inizio dell’offensiva israeliana, afferma il ministero della salute gestito da Hamas”, BBC News, 30 novembre 2025: https://www.bbc.com/news/articles/c8e97kl240lo .

[3]. Australian Bureau of Statistics (ABS), “Deaths Australia”, 26 settembre 2025: https://www.abs.gov.au/statistics/people/population/deaths-australia/latest-release .

[4]. Australian Bureau of Statistics (ABS), “Popolazione australiana per paese di nascita”, 30 aprile 2025: https://www.abs.gov.au/statistics/people/population/australias-population-country-birth/jun-2024 .

[5]. Samantha Bricknell e Hannah Miles, "Omicidi in Australia 2024-25", Australian Institute of Criminology: https://www.aic.gov.au/sites/default/files/2026-02/sr58_homicide_in_australia_2024-25.pdf .

[6]. Worldometer, “ Paesi classificati in base all’aspettativa di vita (2026)”: https://www.worldometers.info/demographics/life-expectancy/ .

[7]. Guillot et al., “Perdite di aspettativa di vita nella Striscia di Gaza nel periodo da ottobre 2023 a settembre 2024”, The Lancet, Volume 405, Numero 10477, pp. 478-485, 8 febbraio 2025: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)02810-1/abstract .

[8]. Julian Borger, “La morte sembra imminente per il 96% dei bambini a Gaza, secondo uno studio”, The Guardian, 12 dicembre 2024: https://www.theguardian.com/world/2024/dec/11/death-feels-imminent-for-96-of-children-in-gaza-study-finds .

[9]. Zeina Jamaluddine, Hanan Abukmail, Sarah Aly, Oona MR Campbell e Francesco Checchi, “Mortalità per lesioni traumatiche nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023 al 30 giugno 2024: un'analisi di cattura-ricattura”, The Lancet, 9 gennaio 2025: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)02678-3/fulltext .

[10]. Rasha Khatib, Martin McKee e Salim Yusuf, “Contare i morti a Gaza: difficile ma essenziale”, The Lancet, Volume 404, Numero 10449, pp. 237-238, 10 luglio 2024: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)01169-3/fulltext .

[11]. Gideon Polya, “Body Count. Mortalità globale evitabile dal 1950”, 2a edizione, Korsgaard Publishing, 2021.

[12]. Devi Sridhar, “Gli scienziati si stanno avvicinando alla vera, orribile portata di morte e malattia a Gaza”, The Guardian, 5 settembre 2024: https://www.theguardian.com/commentisfree/article/2024/sep/05/scientists-death-disease-gaza-polio-vaccinations-israel .

[13]. Devi Sridhar, “Non si tratta solo di proiettili e bombe. Non ho mai visto organizzazioni sanitarie così preoccupate per le malattie come lo sono a Gaza”, Guardian, 29 dicembre 2023: https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/dec/29/health-organisations-disease-gaza-population-outbreaks-conflict .

[14]. Kevin Maimann, “'1,7 milioni' di palestinesi a Gaza? La dichiarazione di Trump solleva interrogativi sul bilancio delle vittime”, Canadian Broadcasting Corporation, 22 febbraio 2025: https://www.cbc.ca/news/world/trump-gaza-population-relocation-1.7457559 .

[15]. UNHCR, Refworld, “Il peso globale della violenza armata”, 2008: https://www.refworld.org/reference/research/gds/2008/en/64390 .

[16]. Gideon Polya, “Gaza Holocaust: Submission To UN Special Rapporteur Investigation Into Gaza Journalist Deaths & Media Reportage”, Countercurrents, 16 aprile 2026: https://countercurrents.org/2026/04/gaza-holocaust-submission-to-un-special-rapporteur-investigation-into-gaza-journalist-deaths-media-reportage/ .

[17]. Gideon Polya, “20° anniversario dell’invasione dell’Iraq: 5 milioni di morti nell’olocausto iracheno”, 19 marzo 2023: https://countercurrents.org/2023/03/iraq-invasion-20th-anniversary-5-million-dead-in-iraqi-holocaust/ .

[18]. Gideon Polya, “Olocausto afghano – La terribile verità contro le bugie dell’alleanza statunitense”, Countercurrents, 22 agosto 2021: https://countercurrents.org/2021/08/afghan-holocaust-the-awful-truth-versus-us-alliance-lies/ .

[19]. “Menti e censura dei media mainstream australiani”: https://sites.google.com/site/mainstreammedialying/australian-mainstream-media-lying-censorshp .

[20]. Gideon Polya, “Olocausto musulmano e genocidio musulmano imposti dagli Stati Uniti dopo l’11 settembre”, Korsgaard Publishing, 2020.

[21]. Gideon Polya, “Jane Austen e il buco nero della storia britannica”, 3a edizione, Korsgaard Publishing, 2022.

[22]. “Segnala un genocidio”: https://sites.google.com/site/reportgenocide/ .

[23]. Gideon Polya, “Racist Mainstream Ignores “US-Imposed Post-9/11 Muslim Holocaust & Muslim Genocide”, Countercurrents, 17 luglio 2020: https://countercurrents.org/2020/07/racist-mainstream-ignores-us-imposed-post-9-11-muslim-holocaust-muslim-genocide/ .

[24]. Richard Falk, “Perché la sentenza della Corte internazionale di giustizia sull’occupazione israeliana della Palestina è importante”, Countercurrents, 26 luglio 2024: https://countercurrents.org/2024/07/why-the-icj-ruling-on-israels-occupation-of-palestine-matters/ .

[25]. Gideon Polya, “Svolta: la Corte Internazionale di Giustizia dichiara illegale l’occupazione israeliana del territorio palestinese occupato”, Countercurrents, 20 luglio 2024: https://countercurrents.org/2024/07/breakthrough-icj-rules-israels-occupation-of-occupied-palestinian-territory-unlawful/ .

[26]. Corte internazionale di giustizia, “Sintesi del parere consultivo del 19 luglio 2024”: https://www.icj-cij.org/node/204176 .

[27]. ONU per i diritti umani, Ufficio dell'Alto Commissario, “Gli esperti salutano la dichiarazione della CIG sull'illegalità della presenza di Israele nei territori palestinesi occupati come “storica” per i palestinesi e per il diritto internazionale”, 30 luglio 2024: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/07/experts-hail-icj-declaration-illegaility-israels-presence-occupied .

[28]. Gideon Polya, “ICJ Gaza Peace Plan Versus Racist Peace Plan Of Genocidal War Criminals Trump & Netanyahu”, Countercurrents, 4 ottobre 2025: https://countercurrents.org/2025/10/icj-gaza-peace-plan-versus-racist-peace-plan-of-genocidal-war-criminals-trump-netanyahu/ .