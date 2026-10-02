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Gaza distrutta dall'alto: il video che interroga chi ancora non vede il genocidio

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Gaza distrutta dall'alto: il video che interroga chi ancora non vede il genocidio

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L'impatto visivo delle nuove riprese aeree pubblicate da Sarah Wilkinson di TRT Word su Gaza mostra la portata della distruzione causata dalle operazioni militari condotte da Israele.

Interi quartieri appaiono rasi al suolo, con infrastrutture e abitazioni ridotte a distese di macerie. Queste immagini non raccontano soltanto l'azione dell'esercito israeliano, ma sollevano anche una responsabilità diretta degli Stati Uniti e dei governi occidentali. La fornitura continua di armamenti, unita al sostegno politico e diplomatico offerto a Tel Aviv, rende infatti l'Occidente co-responsabile delle conseguenze materiali e umane del conflitto. La mappa delle rovine visibile dall'alto documenta il crollo di ogni condizione minima di vivibilità per la popolazione civile.

L'evidenza visiva delle città cancellate pone l'intera comunità internazionale di fronte alle proprie responsabilità storiche ed etiche. Queste immagini sono un'accusa diretta non solo contro chi ha sganciato le bombe, ma anche contro chi ne ha garantito la fornitura e la copertura.

Eppure c’è chi nega ancora che a Gaza ci sia stato un genocidio. Effettivamente, come ha scritto nel suo post Wilkinson, dopo queste ulteriori immagini, “se non credete che gli israeliani abbiano perpetrato un genocidio, avete bisogno di occhiali o di aiuto psicologico.”

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