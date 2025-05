Gaza e la necropolitica di Israele: la sovranità si misura con lo sterminio

di Rasha Reslan* - Al Mayadeen

Traduzione a cura di Alessandra Ciattini

Articolo pubblicato dal canale televisivo arabo «Al Mayadeen», situato a Beirut, in cui si delinea il terribile quadro dell’attuale situazione a Gaza, scritto in occasione dell’Anniversario della Nabka. La politica di Israele viene giustamente definita “necropolitica”, una strategia deliberata di distruzione e di sacrificio degli altri, in base a cui la sovranità di Tel Aviv è definita mediante la cancellazione della vita palestinese. L’autrice mette in guardia contro la possibilità che essa diventi un modello per future guerre di conquista e di annichilimento.

Mentre il bilancio delle vittime di Gaza si avvicina a 53.000 , con la maggior parte dei martiri donne e bambini, e ospedali, scuole e campi profughi in rovina, il mondo assiste a una catastrofe che sfida il linguaggio convenzionale della guerra. Questa non è una guerra combattuta per il territorio o per obiettivi militari. È qualcosa di più sistematico, più sinistro. È necropolitica nella sua forma più cruda: la gestione calcolata della morte.

“Si tratta di un tentativo di cancellare non solo la vita palestinese, ma anche le prove della sua esistenza”, ha affermato il famoso medico e filantropo britannico-palestinese Dr. Ghassan Abu Sitta, che ha prestato servizio negli ospedali di Gaza durante le prime settimane del genocidio israeliano in corso.

Coniata dal filosofo camerunense Achille Mbembe, la necropolitica amplia il concetto di biopolitica di Michel Foucault, il potere di regolare la vita, concentrandosi sul potere dello Stato di determinare chi può morire. Mbembe ha scritto di “mondi-morte”: spazi in cui le popolazioni vengono rese sacrificabili. Gaza è diventata un caso da manuale. Ciò che “Israele” inquadra come necessità militare è, in realtà, un’architettura dell’abbandono. Prendere di mira ospedali , linee di rifornimento di carburante e i cosiddetti “corridoi sicuri” non è un danno collaterale; è politica.

“La fame è diventata arte di governo”, ha affermato Mustapha Ibrahim, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Al-Dameer per i Diritti Umani. “E il silenzio del mondo lo rende complice di uno sterminio lento e deliberato”.

L’assedio di Gaza, in vigore ormai da quasi vent’anni, ha trasformato la Striscia in un laboratorio di precarietà ingegnerizzata. In una inquietante dimostrazione di calcolo necropolitico, i funzionari israeliani hanno parlato apertamente di voler rendere Gaza “inabitabile”. Quando le scuole gestite dalle Nazioni Unite vengono bombardate e le infrastrutture elettriche e idriche vengono deliberatamente smantellate, la sovranità viene dichiarata non attraverso il governo , ma attraverso la cancellazione.

“Pane e proiettili”: l’umanitarismo come spettacolo

La pretesa del Primo Ministro israeliano Netanyahu di “sradicare” i palestinesi per la loro sicurezza, pur continuando a occupare la loro terra, non è umanitarismo; è la strumentalizzazione dello sfollamento. Come ha dichiarato ad Al Mayadeen English , l’accademico e scrittore di affari internazionali, il Dr. Mohammad Sweidan , “Questa è necropolitica in versione XXI secolo: la circolazione simultanea di pane e proiettili”.

Questa contraddizione performativa è ulteriormente messa a nudo dalle stesse potenze occidentali che una settimana spediscono armi a “Israele” e la settimana successiva aprono “corridoi umanitari”. Questa non è diplomazia. È una coreografia di vita e di morte.

Gli Stati Uniti, l’Unione Europea e gli altri governi occidentali non sono semplici spettatori. Sono complici, armando “Israele”, impedendogli di rendere conto delle proprie azioni e permettendo che il diritto internazionale venga trasformato in uno strumento di governo d’assedio.

Persino l’approccio transazionale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha eluso la Palestina e corteggiato i regimi del Golfo , non ha messo in discussione questa logica necropolitica. Anzi, l’ha riaffermata. “Le vite palestinesi rimangono merce di scambio; una prova della tesi di Mbembe secondo cui la sovranità si esercita ora attraverso gradazioni dell’usa e getta”, ha osservato Sweidan.

Lo sfollamento forzato come strategia, la carestia come politica

La narrazione umanitaria stessa è diventata un teatro. Lo spettacolo mediatico che circonda il rilascio di un prigioniero israeliano-americano , mentre mezzo milione di abitanti di Gaza avanza lentamente verso la carestia , non è compassione. È distrazione. “Si mette in luce una singola vita”, ha detto Sweiden ad Al Mayadeen English , “per mascherare una popolazione rinchiusa in zone di morte”.

Lo sfollamento di massa a Gaza non è casuale. È strategico. “Frammenta la società palestinese e crea un vuoto territoriale più facile da controllare per le forze israeliane”, ha affermato Sweiden. La necropolitica trasforma interi popoli in soggetti mobili e precari, cancellati da una mappa e ridisegnati come minacce su un’altra.

Nell’aprile del 2024, una tragedia silenziosa ma devastante si è consumata tra le macerie di Gaza. Un attacco aereo israeliano ha colpito l’Al Basma IVF Center , la più grande clinica per la fertilità della Striscia, distruggendo cinque serbatoi criogenici che conservavano oltre 4.000 embrioni e 1.000 altri materiali genetici. I serbatoi, che facevano affidamento sull’azoto liquido per preservare questi fragili inizi di vita, si sono rotti quando l’unità di embriologia della struttura è stata bombardata. I coperchi sono saltati via e il futuro si è dissolto in fumo.

“È stato un massacro di vite potenziali”, ha affermato la dottoressa Bahaeldeen Ghalayini, ginecologa laureata a Cambridge che ha fondato la clinica nel 1997. “Sappiamo perfettamente cosa queste 5.000 vite, o potenziali vite, abbiano significato per i genitori, sia per il futuro che per il passato”.

Per molte coppie palestinesi, gli embrioni e il materiale riproduttivo conservato rappresentavano l’unica possibilità rimasta di avere figli, soprattutto in una popolazione sempre più segnata da sterilità, sfollamenti e traumi legati alla guerra. “Il mio cuore è diviso in un milione di pezzi”, ha aggiunto Ghalayini.

La corrispondente palestinese Nadra El Tibi ha dichiarato ad Al Mayadeen English: “Quando la sovranità di uno Stato si trasforma nel diritto di distribuire la morte, le cliniche per la fertilità in un territorio assediato diventano la testimonianza di una logica necropolitica che misura la forza non dalla costruzione, ma dalla capacità di distruggere”.

Questo attacco deliberato o collaterale a quella che forse è la sfera più intima e fragile della vita e della riproduzione umana richiede più di una sterile terminologia militare. Ci costringe a confrontarci con un calcolo più oscuro. Ancora una volta, questa è necropolitica: il potere di determinare non solo chi può vivere o morire, ma anche chi ha il diritto di nascere.

Quando un attore esercita questa forma di controllo, la sua strategia bellica si estende oltre gli obiettivi sul campo di battaglia ed entra nel dominio dell’esistenza biologica. Gli embrioni distrutti non erano certamente combattenti, né tantomeno minacce. Erano speranze congelate, futuri pianificati da coppie che già navigavano nell’impossibile. La loro cancellazione rappresenta non solo una perdita di vite umane, ma un sistematico attacco alla capacità di generare vita.

E così, la guerra di “Israele” contro Gaza non si limita più alla terra, all’acqua o alle infrastrutture. Ora è una guerra alla riproduzione stessa, un silenzioso genocidio della possibilità. È esistenziale.

Nel calcolo della necropolitica, le vittime non sono solo coloro che vengono uccisi, ma anche coloro a cui non è mai stato permesso di nascere .

Secondo El Tibi, “A Gaza non vengono presi di mira solo i corpi viventi, ma vengono bombardati anche gli embrioni congelati nelle cliniche per la fertilità, come se l’occupazione cercasse di cancellare il futuro prima ancora che nasca”.

Il crollo dei diritti umani

L’ultimo rapporto dell’IPC avverte che la carestia a Gaza è ormai “sempre più probabile”. In risposta, Oxfam ha rilasciato una dichiarazione schiacciante: “La carestia a Gaza non è casuale, è deliberata, interamente orchestrata, e ha creato la più grande popolazione al mondo che rischia la fame”.

Migliaia di camion di aiuti umanitari restano fermi ai confini di Gaza, mentre intere comunità muoiono di fame.

“Il personale e i partner di Oxfam stanno assistendo a scene incredibili: famiglie che si consumano per la fame, bambini malnutriti troppo deboli per piangere e intere comunità che sopravvivono senza cibo né acqua pulita. In un campo profughi, solo cinque famiglie su 500 avevano ancora un po’ di farina per fare il pane”, ha dichiarato Mahmoud Al Saqqa, coordinatore per la sicurezza alimentare di Oxfam a Gaza.

La militarizzazione degli aiuti, una palese violazione del diritto internazionale umanitario, è ora uno strumento di guerra. Oxfam invita la comunità internazionale a esigere un cessate il fuoco permanente, un accesso umanitario illimitato e l’assunzione di responsabilità per l’ uso della fame come arma .

Commentando la questione, Ibrahim ha dichiarato ad Al Mayadeen English: “Gaza è l’unico posto sulla Terra dove le bombe entrano liberamente, ma il latte è bloccato alla frontiera”.

Ciò a cui stiamo assistendo non è la nebbia della guerra. È la sua architettura, meticolosamente progettata da un’entità che ha trasformato l’occupazione in dottrina, l’assedio in normalità e l’umanitarismo in spettacolo . Gaza non è solo una crisi umanitaria, è una crisi necropolitica: un luogo in cui la sovranità si esprime non attraverso la diplomazia, ma attraverso la deliberata negazione del respiro.

Se il mondo continuerà ad accettare questa logica, Gaza non sarà più l’eccezione. Diventerà il modello.

*Giornalista Al Maydeen English