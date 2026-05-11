Gaza, il calvario del dottor Abu Safia: 'Irriconoscibile dopo le torture nelle carceri israeliane'

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Secondo quanto riportato da Asra Media il 7 maggio, alcuni ex prigionieri palestinesi hanno fornito inquietanti testimonianze dirette sulle torture sistematiche e sul grave declino fisico subiti dal dottor Hussam Abu Safia, direttore dell'ospedale Kamal Adwan di Gaza, durante la sua detenzione in una prigione israeliana.

L'ex detenuto Rami Abu Amira ha descritto di aver visto gli agenti di polizia "spogliare completamente il dottor Hussam e aizzare i cani poliziotici sul suo corpo fragile", lasciandogli profonde ferite e graffi.

Ahmad Qaddas ha affermato che "nelle celle del carcere risuonavano le urla del medico, che veniva picchiato brutalmente", mentre altri detenuti hanno dichiarato di non essere autorizzati ad avvicinarsi alla sua cella né a chiedere informazioni sulle sue condizioni di salute.

Qaddas ha aggiunto di non essere più in grado di riconoscere Abu Safia a causa della grave perdita di peso e dello stato mentale alterato, poiché le torture lo avevano lasciato "fisicamente distrutto e quasi privo di sensi".

L'ex prigioniero Hamza Abu Amira ha raccontato che Abu Safia era stato sottoposto a "umiliazioni incessanti" e a torture fisiche e verbali perpetrate da unità carcerarie israeliane specializzate.

Le guardie carcerarie israeliane hanno costretto Abu Safia a ripetere frasi degradanti infliggendogli al contempo un dolore estremo, nel deliberato tentativo di spezzarlo psicologicamente.

Abu Amira ha descritto ripetute incursioni nella zona notte di Abu Safia, con il lancio di granate stordenti e bombolette di gas nella sua cella chiusa.

Il peggioramento delle condizioni del medico, a seguito della deliberata negazione delle cure, ha spinto le Nazioni Unite a intervenire ufficialmente a marzo, quando i relatori speciali Tlaleng Mofokeng e Ben Saul hanno confermato di aver ricevuto segnalazioni di torture e di sistematica negazione di esami medici.

Gli esperti hanno avvertito che la sua vita era in pericolo e hanno chiesto che gli stati che esercitano influenza su Israele la utilizzino.

Amnesty International ha definito il suo arresto e la sua detenzione "il riflesso del sistematico attacco di Israele contro gli operatori sanitari palestinesi e della decimazione del sistema sanitario a Gaza, al fine di imporre condizioni di vita calcolate per provocare la distruzione fisica dei palestinesi".

Abu Safia è in prigione dal 27 dicembre 2024, giorno in cui è stato rapito dalle forze israeliane durante l'assalto a Kamal Adwan, all'epoca l'ultimo ospedale funzionante nel nord della Striscia di Gaza.

È detenuto in base alla legge israeliana sui combattenti illegali, che consente la detenzione a tempo indeterminato senza accusa né processo, nel carcere di Ketziot, nel deserto del Negev.

Il 28 aprile, un tribunale israeliano ha prorogato la sua detenzione a tempo indeterminato.

Prima del suo arresto, Abu Safia si era rifiutato di abbandonare la carica di direttore dell'ospedale, anche dopo che suo figlio era stato ucciso da un raid aereo israeliano.

Gli esperti delle Nazioni Unite hanno ripetutamente condannato la legge, definendola una violazione dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Lui è uno dei 737 operatori sanitari rapiti arbitrariamente dalle forze israeliane dall'inizio del genocidio a Gaza nell'ottobre del 2023.

Secondo Medical Aid for Palestinians, tra l'ottobre del 2023 e l'ottobre del 2025 almeno 1.722 operatori sanitari sono stati uccisi a Gaza, con una media di oltre due al giorno.

L'OMS ha registrato oltre 930 attacchi contro il settore sanitario di Gaza nello stesso periodo, con tutti i 36 ospedali della Striscia danneggiati o distrutti e solo la metà parzialmente funzionante: un tentativo deliberato di annientare le infrastrutture sanitarie di Gaza nell'ambito della campagna genocida di Israele.

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