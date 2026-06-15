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Gaza, l'allarme della Croce Rossa: "Migliaia di corpi rischiano di restare senza nome"

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Gaza, l'allarme della Croce Rossa: "Migliaia di corpi rischiano di restare senza nome"

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Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) ha avvertito che migliaia di palestinesi sepolti sotto le macerie di Gaza potrebbero non essere mai identificati, poiché le operazioni di recupero procedono a rilento e Israele continua a bloccare l'ingresso nella Striscia di attrezzature di cui c'è disperatamente bisogno, come riportato dal Guardian il 14 giugno.

"Non c'è dubbio che presto potrebbe diventare difficile identificare questi corpi", ha affermato Pat Griffiths, portavoce del CICR a Gerusalemme.

“Più tempo ci vuole per recuperare i resti umani, più difficile diventa identificarli. Più a lungo i defunti giacciono sotto le macerie, più è probabile che si trovino in uno stato avanzato di decomposizione, persino ridotti a scheletri, al momento del recupero.”

Ha aggiunto che, con il passare del tempo, gli esperti forensi perdono l'accesso alle prove circostanziali che aiutano a confermare l'identità della vittima.

Israele ha bombardato Gaza senza pietà per due anni prima che venisse raggiunto un cessate il fuoco tra Hamas e Israele nell'ottobre dello scorso anno. I bombardamenti hanno lasciato circa 10.000 persone sepolte sotto le macerie di case, edifici, ospedali e scuole distrutti, secondo il Ministero della Salute di Gaza.

Secondo alcuni esperti, il numero di corpi ancora da recuperare potrebbe arrivare a 14.000, ha riportato il Guardian.

Dopo il cessate il fuoco, i palestinesi hanno iniziato l'estenuante compito di rimuovere circa 61 milioni di tonnellate di detriti.

I progressi sono lenti poiché le squadre di soccorso sono state costrette a utilizzare strumenti rudimentali, come pale, picconi, carriole, rastrelli, zappe e persino le mani nude, per dissotterrare i corpi.

Israele ha rifiutato ripetutamente le richieste di consentire l'ingresso di escavatori e altri macchinari pesanti necessari per rimuovere le macerie, rendendo l'imponente operazione molto più lenta e difficile.

"Le squadre di ricerca e recupero hanno bisogno di accedere a tutti i siti in cui si ritiene si trovino resti umani", ha dichiarato il portavoce del CICR. "Sappiamo che gran parte di questi macchinari e attrezzature sono al momento quasi impossibili da far arrivare a Gaza".

Con il passare del tempo, le possibilità di confermare l'identità delle vittime diminuiscono. Le caratteristiche fisiche che possono aiutare nell'identificazione, tra cui età, sesso, altezza, impronte digitali, cartella clinica dentale e oggetti personali, vanno presto perdute, afferma il CICR.

Anche il materiale genetico necessario per l'identificazione del DNA si deteriora nel tempo. "Una corrispondenza genetica che poteva essere rapida e altamente affidabile poche settimane prima può diventare molto più complessa mesi dopo", ha spiegato la dottoressa Cristina Cattaneo, docente di patologia forense all'Università di Milano.

Gli ospedali devastati di Gaza sono inoltre sprovvisti delle attrezzature necessarie per i test del DNA, e Israele si rifiuta di consentire l'ingresso nella Striscia di materiali per tali analisi.

La situazione è aggravata dai bulldozer militari israeliani che lavorano per demolire sistematicamente le strutture a Gaza, nel tentativo di impedire ai palestinesi di tornare alle proprie case. Durante la demolizione degli edifici, i bulldozer potrebbero spostare e danneggiare i corpi ancora sepolti sotto le macerie, o seppellirli ulteriormente.

Per i palestinesi, non conoscere la sorte di una persona cara scomparsa, che sia morta o detenuta nelle prigioni israeliane note per le orribili torture, è devastante.

Saed al-Yazji ha dichiarato al Guardian che suo fratello, Sameh, di 40 anni, è scomparso il 7 ottobre 2023, quando Israele ha iniziato la campagna di bombardamenti a Gaza, durata due anni e presto riconosciuta in tutto il mondo come un genocidio.

«Da quel giorno non abbiamo più avuto sue notizie», ha detto Yazji, 52 anni. «Continuiamo ad aggrapparci alla speranza che sia vivo, perché non c'è stata alcuna conferma che sia stato ucciso o arrestato. Aspettiamo ogni giorno notizie che possano finalmente portare pace ai nostri cuori».

Secondo il Ministero della Salute di Gaza, le forze israeliane hanno ucciso oltre 72.000 palestinesi nella Striscia. La maggior parte sono donne e bambini.

Tuttavia, stime indipendenti suggeriscono che il bilancio delle vittime sia di gran lunga superiore. Un team di ricercatori tedeschi e spagnoli del Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR) e del Center for Demographic Studies (CED) ha stimato che, a novembre 2025, il numero di morti violente avesse probabilmente superato le 100.000 unità.

Alcuni studiosi e scienziati stimano che il bilancio delle vittime a Gaza possa superare le 600.000 unità, considerando anche gli effetti indiretti della guerra, come la distruzione delle infrastrutture, la malnutrizione e le malattie.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

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