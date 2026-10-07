Gaza, le prove della complicità britannica e il trucco contabile per negare i crimini d'Israele

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di Peter Oborne* - Middle East Eye

Sono trascorsi venticinque anni da quando il sociologo Stanley Cohen si è posto una domanda che rimane urgente oggi quanto allora: come è possibile che istituzioni, governi e persone comuni siano a conoscenza di atrocità, stermini di massa e violazioni dei diritti umani, ma allo stesso tempo riescano a rimuoverli dalla propria mente?

Il suo brillante studio, States of Denial: Knowing About Atrocities and Suffering, si basava sulle sue stesse inchieste relative a insabbiamenti, sparizioni e torture nella sua terra natale, il Sudafrica. Tuttavia, l'esame dei modi in cui fingiamo a noi stessi che certi eventi terribili non stiano accadendo era più ampio, abbracciando l'America Latina, il genocidio in Ruanda, l'Olocausto, il Medio Oriente e altri esempi.

Cohen ha distinto i diversi modi in cui politici, giornalisti e altri soggetti hanno soffocato la conoscenza della verità. Ha identificato ciò che ha definito "negoziazione letterale" (o literal denial): la sfacciata affermazione che i crimini non stiano avvenendo.

Il recente discorso del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu alle Nazioni Unite ha fornito numerosi esempi di negoziazione letterale. Ha sostenuto che il rapporto tra vittime civili e combattenti a Gaza fosse eccezionalmente basso, che Israele non stesse bloccando gli aiuti umanitari e che Hamas fosse da ritenere responsabile delle carenze. Ha inoltre reso la tesi assurda secondo cui la violenza dei coloni nella Cisgiordania occupata sia da attribuire a una "manciata di giovani delinquenti".

Un proverbio palestinese, Yaktheb al-kithbah wa yusadikaha, si traduce all'incirca con: "Racconta una bugia e finisce per crederci". Descrive lo stato mentale di chi ha ripetuto la stessa falsità così tante volte da finire per considerarla un fatto reale. Questo può spiegare non solo il comportamento di Netanyahu, ma anche quello dell'esercito di apologeti che ripetono ciechi le sue parole.

Cohen ha rivolto la sua attenzione anche a una forma di diniego più sofisticata, che non contesta i fatti fondamentali, ma li rielabora e sanitized per farli apparire ragionevoli o accettabili. Ha chiamato questo fenomeno "negoziazione interpretativa" (o interpretative denial).

Licenze di esportazione

Channel 4 ha pubblicato di recente un documentario di un'ora che esplora come i ministri britannici abbiano impiegato la tecnica identificata da Cohen per avallare la distruzione di Gaza da parte di Israele.

È evidente alla maggior parte delle persone che Israele commetta regolarmente crimini contro l'umanità, con le ultime immagini di Google Maps che mostrano la devastazione totale nell'enclave. Eppure, durante tutto questo periodo, i ministri britannici hanno negato i crimini di guerra israeliani. Come hanno gestito questo livello di dissonanza cognitiva?

Il film di Channel 4, Britain’s Gaza Secrets Exposed, ha fatto un grande passo avanti nel fornire una risposta. Negli ultimi tre anni, le aziende britanniche hanno esportato armi per milioni di sterline verso Israele mentre questo rasava al suolo Gaza e massacrava civili.

Tutte quelle armi necessitano di licenze di esportazione. Secondo il diritto interno e internazionale, al Regno Unito non è consentito esportare armi in alcun Paese che si abbia motivo di sospettare commetta crimini di guerra. Questo spiega perché, negli ultimi tre anni, l'unità del Ministero degli Esteri che indaga sulle potenziali violazioni del diritto umanitario sia stata occupata a valutare le azioni militari israeliane a Gaza.

La giornalista di Channel 4 Ramita Navai ha ottenuto le valutazioni interne del Ministero degli Esteri sulla condotta di Israele durante le prime fasi della guerra, relative a centinaia di casi famigerati. La sua inchiesta dimostra che, volta dopo volta, il Ministero degli Esteri britannico non ha preteso che l'esercito israeliano rendesse conto delle proprie azioni. Si prenda il caso di Hind Rajab, la bambina di cinque anni rimasta intrappolata in un'auto con i familiari morti dopo che i soldati israeliani avevano aperto il fuoco contro di loro. Ha trascorso tre ore al telefono chiedendo aiuto. Alla fine è arrivata l'autorizzazione per i soccorritori, ma al loro arrivo i soldati hanno ucciso sia i soccorritori sia la stessa Hind.

Un fatto inenarrabile e orribile; eppure i valutatori del Ministero degli Esteri hanno citato prove insufficienti per concludere che i soldati israeliani avessero violato il diritto internazionale.

O si prenda l'attacco aereo sulla scuola di Al-Fakhoura nel campo profughi di Jabalia nel novembre 2023, che ha ucciso decine di persone, tra cui donne e bambini. Il Ministero degli Esteri non lo ha definito un crimine di guerra, anche se le Nazioni Unite avevano chiaramente contrassegnato la scuola come rifugio per sfollati civili e le sue coordinate erano state trasmesse all'esercito israeliano.

I funzionari britannici sono riusciti a raggiungere la stessa conclusione dopo che 48 membri della famiglia Elian sono stati massacrati a Nuseirat, e dopo che Israele ha colpito un complesso di Medical Aid for Palestinians che ospitava quattro medici britannici.

In un solo caso il Ministero degli Esteri ha concluso che si fosse verificata una "possibile" violazione del diritto internazionale: l'attacco israeliano che ha ucciso sette operatori umanitari di World Central Kitchen, tra cui tre cittadini britannici.

L'inchiesta ha rivelato che, mentre Israele prometteva un'indagine "completa, urgente e trasparente" sulla tragedia della World Central Kitchen, l'allora ministro degli Esteri David Cameron stava firmando un altro lotto di autorizzazioni per l'esportazione di armi, senza attendere il completamento dell'inchiesta israeliana.

Conclusioni di comodo

Non c'è dubbio che questi continui giudizi del Ministero degli Esteri fossero di comodo. In tutto questo periodo, il Regno Unito è stato un convinto alleato di Israele e non voleva scontentare gli Stati Uniti.

Il processo legale britannico è stato quindi piegato a favore di Israele? Channel 4 suggerisce che potrebbe essere andata così. La rete si è assicurata un'intervista con Mark Smith, l'unico funzionario britannico ad essersi dimesso a causa della situazione a Gaza.

I suoi commenti sono stati devastanti: «Abbiamo visto tutti le riprese aeree di interi quartieri letteralmente rasi al suolo. Hanno distrutto la stragrande maggioranza degli edifici residenziali a Gaza. Non ho mai visto nulla di simile nella mia carriera, né nella mia vita».

Smith ha proseguito: «Quindi, anche senza far parte della squadra e senza avere accesso alle valutazioni effettuate, potevo vedere nei telegiornali, alla luce del sole e a occhio nudo, i più terribili attacchi svolgersi su base quotidiana. Voglio dire, quasi ogni singola scuola e quasi ogni singolo ospedale a Gaza sono stati danneggiati o distrutti. Come stiamo giustificando le nostre esportazioni di armi? Se ci si chiede, a livello interno o internazionale, se uno Stato a cui stai vendendo armi possa stare conducendo un genocidio, allora il momento di discutere se possa essere in violazione del diritto internazionale umanitario è superato da un pezzo».

Smith afferma di essersi dimesso dopo essere stato testimone di «illegalità e complicità con crimini di guerra» nel cuore del governo. Channel 4 ha chiesto a William Schabas, uno dei principali esperti di diritti umani proveniente da una famiglia di superstiti dell'Olocausto, un commento sulla valutazione del Ministero degli Esteri riguardo alla tragedia di Hind Rajab. Ha risposto: «Quando un bambino viene ucciso in questo modo, penso che debba esserci una presunzione molto forte che normalmente non possa esserci alcuna giustificazione o spiegazione militare per quanto accaduto».

Channel 4 ha parlato anche con Dearbhla Minogue, un'avvocata del Global Legal Action Network che, insieme alla ONG palestinese Al-Haq, ha citato in giudizio il governo del Regno Unito per le sue esportazioni di armi a Israele. Le organizzazioni hanno perso la causa, ma il procedimento ha portato alla divulgazione delle valutazioni del Ministero degli Esteri analizzate da Channel 4.

Minogue afferma che il governo britannico ha utilizzato una metodologia manipolata che rendeva quasi impossibile identificare le violazioni israeliane. Secondo l'avvocata, il team legale del Ministero degli Esteri ha creato una situazione d'incastro: per dimostrare che un attacco violava il diritto internazionale umanitario, richiedeva informazioni esatte sulle intenzioni israeliane. Poiché Israele si rifiutava di fornire tali informazioni, il Ministero degli Esteri non era in grado di giungere a una conclusione su alcun incidente, il che significava che la vendita di armi poteva proseguire.

Questo mi porta a un punto finale.

L'inchiesta di Channel 4 ha reso di pubblico dominio una gran quantità di nuove informazioni che ci aiutano a comprendere la complicità britannica nella distruzione di Gaza. Eppure non ho trovato un solo organo di informazione mainstream che riportasse queste rivelazioni. La spiegazione di questa omertà mediatica è semplice: non è solo il governo britannico a essere colpevole della negoziazione interpretativa descritta da Cohen quando si tratta dell'annientamento di Gaza. La maggior parte dei media britannici ne è ugualmente complice.

(Traduzione de l'Antidiplomatico)

*Il nuovo libro di Peter Oborne, "Complicit: Britain's Role in the Destruction of Gaza", è stato pubblicato di recente da Or Books. Oborne ha vinto il premio per la migliore rubrica/blog sia nel 2022 sia nel 2017, ed è stato nominato freelancer dell'anno nel 2016 ai Drum Online Media Awards per gli articoli scritti per Middle East Eye. È stato inoltre nominato editorialista dell'anno ai British Press Awards nel 2013. Svolgeva il ruolo di principale editorialista politico del Daily Telegraph, incarico da cui si è dimesso nel 2015. Il suo penultimo libro è "The Fate of Abraham: Why the West is Wrong about Islam", pubblicato nel maggio del 2022 da Simon & Schuster. Tra i suoi libri precedenti figurano "The Triumph of the Political Class", "The Rise of Political Lying", "Why the West is Wrong about Nuclear Iran" e "The Assault on Truth: Boris Johnson, Donald Trump and the Emergence of a New Moral Barbarism".