Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS

Gaza, oltre 1.000 morti dopo il "cessate il fuoco". Israele controlla più territorio e gli ospedali sono al collasso

388
Gaza, oltre 1.000 morti dopo il "cessate il fuoco". Israele controlla più territorio e gli ospedali sono al collasso

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Dalla firma della tregua a oggi, a Gaza si continuano a contare i morti: sono oltre 1.000 le vittime registrate dall'accordo di "cessate il fuoco" mediato dagli Stati Uniti tra Hamas e Israele lo scorso ottobre. Nel frattempo, le condizioni umanitarie all'interno dell'enclave sotto assedio restano drammatiche. Secondo i dati diffusi mercoledì dal Ministero della Salute palestinese, i raid israeliani hanno provocato la morte di 1.005 persone proprio a partire dall'entrata in vigore del patto.

"Siamo di nuovo a lutto per l'ennesimo, tragico traguardo di sangue a Gaza. Migliaia di persone, a cui era stato promesso che il peggio fosse ormai alle spalle, si ritrovano ancora una volta a seppellire i propri cari", ha dichiarato Fikr Shalltoot, direttore per Gaza dell'organizzazione Medical Aid for Palestinians.

Se da un lato l'intesa ha congelato gli scontri su larga scala, dall'altro manca ancora un accordo per far scattare la seconda e più complessa fase del piano, che prevederebbe il ritiro delle truppe israeliane e il disarmo di Hamas. Al contrario, da ottobre Israele ha esteso il proprio controllo territoriale nella Striscia, passando dal 53% stabilito dagli accordi al 64% attuale.

La scorsa settimana, l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) ha segnalato la fuga di decine di famiglie nella zona orientale di Gaza City. L'evacuazione forzata è scattata dopo il posizionamento di blocchi di cemento gialli da parte dell'esercito israeliano, un intervento che di fatto sposta verso ovest la cosiddetta "Linea Gialla". Sul fronte opposto, Husam Badran, esponente dell'ufficio politico di Hamas, ha ribadito ad Al Jazeera che il gruppo non intende cedere le armi nell'immediato, specificando che il futuro dell'arsenale militare verrà concordato solo in seguito a un confronto con le altre fazioni palestinesi.

Il cessate il fuoco avrebbe dovuto gettare le basi anche per la ricostruzione del territorio e la rinascita del sistema sanitario. La realtà descritta dall'OCHA è però ben diversa: dei 37 ospedali della Striscia, nessuno è pienamente operativo e solo 20 riescono a garantire un servizio parziale.

"Mentre i bombardamenti proseguivano e Gaza restava intrappolata in un assedio quasi totale, i leader mondiali si sono illusi che un pezzo di carta potesse bastare a garantire la giustizia, a revocare il blocco e a portare farmaci a chi ne ha disperato bisogno", ha incalzato Shalltoot. "E anche ora, con gli aiuti usati come arma contro una popolazione ridotta alla fame e gli accessi blindati, il silenzio della comunità internazionale non si interrompe".

Dall'inizio dell'offensiva israeliana su Gaza, scattata il 23 ottobre, il bilancio complessivo ha superato le 73.000 vittime, lasciando la Striscia in macerie e costringendo quasi 1,9 milioni di persone a sfollare.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

Fine della guerra USA-Iran? Tucker Carlson svela l'inganno dietro il conflitto

Fine della guerra USA-Iran? Tucker Carlson svela l'inganno dietro il conflitto

18 Giugno 2026 09:00
La polizia israeliana strappa i pantaloni agli ebrei ultraortodossi (VIDEO)

La polizia israeliana strappa i pantaloni agli ebrei ultraortodossi (VIDEO)

18 Giugno 2026 07:00
Zakharova: "Kiev prende di mira i civili, soprattutto i bambini"

Zakharova: "Kiev prende di mira i civili, soprattutto i bambini"

17 Giugno 2026 16:04
L'Ucraina ha attaccato un autobus con a bordo una squadra di calcio giovanile bielorussa

L'Ucraina ha attaccato un autobus con a bordo una squadra di calcio giovanile bielorussa

17 Giugno 2026 14:43
Accordo USA-Iran. Cosa si sono detti al telefono Lavrov e Araqchi

Accordo USA-Iran. Cosa si sono detti al telefono Lavrov e Araqchi

17 Giugno 2026 14:30
"Niente cibo e torture con i cani": il calvario del medico di Gaza Abu Safia fa tremare Israele

"Niente cibo e torture con i cani": il calvario del medico di Gaza Abu Safia fa tremare Israele

17 Giugno 2026 12:00
Trump critica Israele: "Non c'è bisogno di demolire un edificio residenziale ogni volta che si cerca qualcuno"

Trump critica Israele: "Non c'è bisogno di demolire un edificio residenziale ogni volta che si cerca qualcuno"

16 Giugno 2026 18:32
Lavrov: "Se l'UE vuole smantellare la sua struttura economica, inviti Zelensky"

Lavrov: "Se l'UE vuole smantellare la sua struttura economica, inviti Zelensky"

16 Giugno 2026 17:07
ASIA

"Distrutti F-35 e F-15". L'Iran bombarda con missili balistici la base dei caccia USA

12047
CINA

Pechino annuncia il fallimento della controffensiva statunitense

11947

Le esultanze de il Corriere per il “Supermissile Flamingo” (e i pruriti del PD)

9844
RUSSIA

Consigliere di Putin ai paesi baltici: "Non tirate i baffi a un gatto dagli artigli nucleari"

9643
NORD-AMERICA

Alberto Negri: "La Signora Meloni mi deve spiegare perché le sanzioni alla Russia o all'Iran vanno bene e ad Israele no?"

8836

La «lobby ebraica» ha ingannato Putin – Lukashenko

8686

Obama si esprime sull'accordo tra Stati Uniti e Iran

8058
NORD-AMERICA

Intelligence USA conferma: i biolaboratori esistono e sono pericolosi

7605
ASIA

Fine della guerra USA-Iran? Tucker Carlson svela l'inganno dietro il conflitto

Gaza, oltre 1.000 morti dopo il "cessate il fuoco". Israele controlla più territorio e gli ospedali sono al collasso

MEDITERRANEO

La polizia israeliana strappa i pantaloni agli ebrei ultraortodossi (VIDEO)

RUSSIA

Zakharova: "Kiev prende di mira i civili, soprattutto i bambini"

RUSSIA

L'Ucraina ha attaccato un autobus con a bordo una squadra di calcio giovanile bielorussa

ASIA

Accordo USA-Iran. Cosa si sono detti al telefono Lavrov e Araqchi

MEDITERRANEO

"Niente cibo e torture con i cani": il calvario del medico di Gaza Abu Safia fa tremare Israele

ASIA

Trump critica Israele: "Non c'è bisogno di demolire un edificio residenziale ogni volta che si cerca qualcuno"

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet di Alessandro Bartoloni Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet

Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet

  • 15 Giugno 2026 16:19
Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Il seggio che vale tutto: cosa è (veramente) in palio nel Regno Unito. Intervista a Francesco Castelli di Loretta Napoleoni Il seggio che vale tutto: cosa è (veramente) in palio nel Regno Unito. Intervista a Francesco Castelli

Il seggio che vale tutto: cosa è (veramente) in palio nel Regno Unito. Intervista a Francesco Castelli

  • 15 Giugno 2026 16:38
Intelligence USA conferma: i biolaboratori esistono e sono pericolosi di Fabrizio Verde Intelligence USA conferma: i biolaboratori esistono e sono pericolosi

Intelligence USA conferma: i biolaboratori esistono e sono pericolosi

  • 13 Giugno 2026 15:39
Pechino annuncia il fallimento della controffensiva statunitense di Giuseppe Masala Pechino annuncia il fallimento della controffensiva statunitense

Pechino annuncia il fallimento della controffensiva statunitense

  • 15 Giugno 2026 10:00
Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra di Michelangelo Severgnini Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

  • 29 Maggio 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Festival di Duanwu: sport, cultura e passione, un ponte che avvicina i popoli   Una finestra aperta Festival di Duanwu: sport, cultura e passione, un ponte che avvicina i popoli

Festival di Duanwu: sport, cultura e passione, un ponte che avvicina i popoli

  • 16 Giugno 2026 14:30
Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

  • 27 Maggio 2026 14:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”? di Francesco Santoianni Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

  • 25 Maggio 2026 07:00
Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe? di Raffaella Milandri Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe?

Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe?

  • 09 Giugno 2026 09:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus) di Paolo Desogus 2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

  • 02 Giugno 2026 11:00
Cuba-Venezuela. Il fucile, la penna e il dovere di non tradire: giugno, mese di esempi e rotture di Geraldina Colotti Cuba-Venezuela. Il fucile, la penna e il dovere di non tradire: giugno, mese di esempi e rotture

Cuba-Venezuela. Il fucile, la penna e il dovere di non tradire: giugno, mese di esempi e rotture

  • 14 Giugno 2026 14:04
Fulvio Grimaldi - Quinte Colonne dell’imperialismo. GLI AGITPROP DELLA DISSIDENZA. I casi Satrapi e Navalny Fulvio Grimaldi - Quinte Colonne dell’imperialismo. GLI AGITPROP DELLA DISSIDENZA. I casi Satrapi e Navalny

Fulvio Grimaldi - Quinte Colonne dell’imperialismo. GLI AGITPROP DELLA DISSIDENZA. I casi Satrapi e Navalny

  • 16 Giugno 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
CIABATTE E GINOCCHIERE di Alessandro Mariani CIABATTE E GINOCCHIERE

CIABATTE E GINOCCHIERE

  • 15 Giugno 2026 07:00
Il futuro del gasdotto russo "Power of Siberia 2" di Marinella Mondaini Il futuro del gasdotto russo "Power of Siberia 2"

Il futuro del gasdotto russo "Power of Siberia 2"

  • 15 Giugno 2026 07:00
La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze di Giuseppe Giannini La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze

La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze

  • 13 Giugno 2026 18:30
Remigrazione e traditori della patria di Antonio Di Siena Remigrazione e traditori della patria

Remigrazione e traditori della patria

  • 16 Giugno 2026 12:30
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Salari fermi, sanità al collasso e giovani in fuga: il declino economico mascherato dalla propaganda di Michele Blanco Salari fermi, sanità al collasso e giovani in fuga: il declino economico mascherato dalla propaganda

Salari fermi, sanità al collasso e giovani in fuga: il declino economico mascherato dalla propaganda

  • 15 Giugno 2026 17:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti