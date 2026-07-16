Gaza, raid di Israele senza sosta: oltre 1.100 morti dal piano USA

Khan Yunis: Un attacco nel pomeriggio di mercoledì ha provocato il ferimento di sei persone, una delle quali versa in condizioni gravi.

Al-Mawasi: Un civile è rimasto ferito mentre si trovava all'interno di una tenda nell'area che ospita gli sfollati, costantemente nel mirino di droni, artiglieria e incursioni aeree.

Deir al-Balah: Un raid aereo ha completamente raso al suolo un edificio residenziale nella parte centrale di Gaza. Tra le vittime accertate figurano Omar Abu Qassem, sua moglie Asma e la loro figlia di sei anni, Habeeba. Il fratellino di quattro anni, Sami, è sopravvissuto ma ha riportato gravi ferite.