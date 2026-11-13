Gaza, raid israeliano contro l'ospedale Nasser: sei morti, tra cui un chirurgo

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Nelle prime ore del 12 novembre, un bombardamento israeliano ha colpito l'ospedale Nasser di Khan Yunis, nella parte meridionale della Striscia di Gaza, causando la morte di diversi palestinesi. Secondo quanto dichiarato da Tel Aviv, l'operazione aveva come bersaglio un esponente di Hamas. Il bilancio di questo nuovo raid è di sei vittime, tra cui il dottor Rizq Abu Shaeera, oltre ad altri operatori sanitari e alcuni pazienti ricoverati nella struttura.

A funeral was held this morning for Dr. Rizq Abu Shaeera, who was killed in an indiscriminate Israeli strike on Nasser Medical Complex in Khan Yunis, southern Gaza, in the early hours of Thursday. Israel has once again claimed it was targeting Hamas members inside the hospital, recycling the same justification used to attack Gaza’s healthcare system throughout its genocidal war. — The Cradle (@TheCradleMedia) November 12, 2026

Il Ministero della Salute di Gaza ha reso noto che il raid ha provocato anche un "elevato numero" di feriti, confermando le prime stime che parlavano di oltre venti persone coinvolte. Condannando l'accaduto come una "flagrante violazione", il dicastero ha rivolto un appello alla comunità internazionale e alle organizzazioni per i diritti umani affinché decidano di "intervenire con urgenza, fornire protezione agli ospedali, al personale medico e ai pazienti e adoperarsi per fermare questi attacchi e assicurare alla giustizia i responsabili". Alcuni video circolati sui social network hanno documentato gli effetti del raid, mostrando i gravi danni strutturali riportati da una parte del complesso ospedaliero.

Da parte sua, l'esercito israeliano ha sostenuto che l'azione fosse mirata a colpire il comandante della Brigata Khan Yunis delle Brigate Qassam, l'ala militare di Hamas, "insieme ad altri terroristi che si nascondevano all'ospedale Nasser", aggiungendo inoltre che "sono state prese misure per mitigare i danni ai civili". Immediata la replica di Hamas, che in una nota ufficiale ha respinto la ricostruzione israeliana definendola senza mezzi termini: "queste false narrazioni non sono altro che un palese tentativo di insabbiare un nuovo crimine di guerra commesso contro una struttura medica civile protetta dal diritto internazionale".

Dall'inizio del genocidio, il 7 ottobre 2023, l'ospedale Nasser di Khan Yunis è stato più volte bersaglio dei bombardamenti israeliani, subendo anche un'incursione da parte delle truppe di terra nel febbraio 2024. Più in generale, nel corso dell'intero conflitto, le forze israeliane hanno portato avanti una sistematica campagna di assalti, raid aerei e irruzioni contro i presidi sanitari di Gaza, giustificando tali operazioni con l'accusa che gli edifici venissero impiegati come basi operative e rifugi dalla resistenza palestinese.

In questo contesto, oltre una decina di medici sono stati prelevati e portati via dai militari israeliani. Tra questi figura il dottor Hussam Abu Safia, direttore dell'ospedale Kamal Adwan, situato nel nord della Striscia, catturato nel dicembre 2024 durante una delle numerose incursioni subite dalla struttura nel corso della guerra. Secondo quanto denunciato dall'organizzazione Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, nel corso di quello stesso raid diverse persone, tra cui membri dello staff sanitario e civili sfollati che avevano cercato riparo all'interno dell'edificio, sarebbero state sottoposte a esecuzioni sommarie.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it