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Gaza, rivolta a Google DeepMind: "La nostra IA non deve essere complice di genocidio"

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Gaza, rivolta a Google DeepMind: "La nostra IA non deve essere complice di genocidio"

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Il 6 maggio, i dipendenti di Google DeepMind nel Regno Unito hanno chiesto alla dirigenza di riconoscere il Communication Workers Union (CWU) e Unite the Union come loro rappresentanti sindacali, in vista di una possibile protesta contro l'utilizzo della tecnologia di intelligenza artificiale di Google da parte degli eserciti statunitense e israeliano.

"Non vogliamo che i nostri modelli di intelligenza artificiale siano complici di violazioni del diritto internazionale, ma stanno già contribuendo al genocidio dei palestinesi da parte di Israele", ha affermato un dipendente di DeepMind. 

«Anche se il nostro lavoro viene utilizzato solo per scopi amministrativi, come ci è stato ripetutamente detto dalla leadership, contribuisce comunque a rendere il genocidio più economico, più rapido e più efficiente. Tutto ciò deve finire immediatamente, così come deve finire qualsiasi danno arrecato agli iraniani e alla vita umana ovunque si trovi.»

Questa iniziativa fa seguito a una votazione interna tenutasi ad aprile, in cui il 98% dei membri del sindacato CWU di DeepMind ha espresso il proprio sostegno alla sindacalizzazione, in quanto i lavoratori chiedono la fine dell'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale di Google nelle operazioni militari, compresi i sistemi messi a disposizione di Israele e del Pentagono.

I sindacalisti chiedono a Google di ripristinare la promessa, abbandonata in precedenza, di non sviluppare armi basate sull'intelligenza artificiale o strumenti di sorveglianza, di istituire un organismo etico indipendente e di consentire ai dipendenti di rifiutare progetti per motivi morali. 

La lettera concede a Google 10 giorni lavorativi per riconoscere volontariamente i sindacati o avviare una mediazione prima che venga avviato un procedimento legale formale.

Secondo i funzionari sindacali, il riconoscimento riguarderebbe almeno 1.000 dipendenti della sede londinese di Google DeepMind.

La decisione arriva pochi giorni dopo che il Pentagono ha raggiunto un accordo con Google e altre sei importanti aziende tecnologiche —  Microsoft, Amazon, Nvidia, OpenAI, Reflection e SpaceX — per utilizzare i loro sistemi di intelligenza artificiale su reti militari classificate. 

Il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti ha affermato che l'accordo contribuirà a "migliorare il processo decisionale dei militari in ambienti operativi complessi".

Oltre 600 dipendenti di Google hanno firmato una lettera in cui si oppongono all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale dell'azienda per lavori riservati.

La campagna fa seguito ad anni di proteste interne a Google, tra cui l'opposizione dei dipendenti al  Progetto Nimbus, il contratto cloud da 1,2 miliardi di dollari con il governo israeliano, e precedenti proteste contro il Progetto Maven, il progetto di analisi dei droni del Pentagono che Google non ha rinnovato nel 2019.

Per anni, le grandi aziende tecnologiche statunitensi hanno fornito sistemi di intelligenza artificiale, capacità di archiviazione cloud pressoché illimitate, strumenti di sorveglianza e infrastrutture di elaborazione dati che hanno amplificato e accelerato il genocidio israeliano dei palestinesi a Gaza e, più recentemente, sostenuto la guerra di aggressione illegale di Washington contro l'Iran.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

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