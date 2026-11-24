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Il 23 novembre l'organizzazione umanitaria britannica Oxfam ha diffuso uno studio che documenta come i raid aerei israeliani su Gaza, nel corso del genocidio dei palestinesi, abbiano ridotto l'enclave occupata a una "terra desolata e tossica, che minaccia la sopravvivenza umana".

Elaborato insieme all'ente britannico Conflict and Environment Observatory (CEOBS), il documento evidenzia che l'offensiva di bombardamento condotta da Israele ha interessato il 78% del territorio della Striscia, causando una possibile contaminazione di oltre il 99% dell'intera area. Secondo il dossier, "la distruzione di Gaza da parte di Israele attraverso l'uso estensivo di armi esplosive e incendiarie ha reso l'aria, il suolo e l'acqua pericolosi per i palestinesi, ora e per i decenni a venire".

A new study finds toxic contamination across 99% of Gaza’s territory, with heavy metals, explosive residues and biological hazards threatening Palestinians’ health and environment for decades. https://t.co/uZWQTb57Rc — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 23, 2026

Di conseguenza, le operazioni belliche israeliane hanno generato una "diffusione geografica pressoché totale dei rischi di inquinamento" in un'area dove quasi 2 milioni di abitanti continuano a sopravvivere tra le macerie.

"È terrificante rendersi conto dell'entità della contaminazione tossica che la popolazione si trova ad affrontare. Non hanno via di scampo né la possibilità di proteggersi adeguatamente da questi pericoli", ha affermato Amitabh Behar, direttore esecutivo di Oxfam International.

L'abbattimento delle infrastrutture civili di Gaza ad opera dell'esercito israeliano ha aggravato ulteriormente il degrado ecologico del territorio. "Le acque reflue non trattate si riversano in mare e si infiltrano nel terreno, mentre la distruzione dei sistemi fognari di Gaza ha lasciato i residenti praticamente senza alcuna protezione dalla contaminazione che li circonda", ha precisato Behar, aggiungendo che "le conseguenze sulla salute saranno gravi, con i bambini e le donne in gravidanza tra i soggetti più vulnerabili ai rischi", in particolare per quanto riguarda la maggiore esposizione alle malattie.

Oxfam ha inoltre sottolineato che, mentre l'attenzione globale è rivolta alla ricostruzione della Striscia tramite il cosiddetto Consiglio per la Pace voluto dal presidente americano Donald Trump, la bonifica ambientale di Gaza rappresenta una priorità imprescindibile da portare avanti contemporaneamente.

Lo studio offre una mappatura dettagliata dell'inquinamento prodotto dai bombardamenti israeliani incrociando rilevamenti satellitari, dati di telerilevamento e archivi geolocalizzati degli eventi bellici. L'organizzazione ha sollecitato il libero ingresso a Gaza per gli esperti incaricati di svolgere un'indagine indipendente e approfondita sul posto, allo scopo di individuare le sostanze tossiche presenti, la loro localizzazione e i livelli di concentrazione, valutandone l'impatto sulla salute umana e sull'ecosistema.

"Israele deve porre fine al genocidio e all'assedio di Gaza e consentire l'accesso senza restrizioni per gli aiuti, le valutazioni ambientali e le attrezzature essenziali", ha dichiarato Oxfam in chiusura.

Dall'avvio del genocidio nell'ottobre 2023, più di 75.000 palestinesi hanno perso la vita a causa degli attacchi israeliani. Circa il 90% dei residenti della Striscia è stato costretto ad abbandonare le proprie abitazioni e centinaia di migliaia di sfollati vivono in tendopoli di fortuna. Il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) calcola che l'attività militare di Israele abbia prodotto oltre 61 milioni di tonnellate di macerie in tutta l'enclave, trasformando quartieri, case e impianti distrutti in un immenso accumulo di rifiuti potenzialmente nocivi.

Parallelamente, le forze armate israeliane proseguono lo sfollamento forzato dei palestinesi e l'abbattimento delle loro abitazioni impiegando contenitori di esplosivo rilasciati da droni quadricotteri, come rivelato sabato da Middle East Eye (MEE).

La testata britannica ha raccolto la testimonianza della famiglia di Jaber Yaseen, residente nel quartiere di Al-Zaytoon a Gaza City. Yaseen ha raccontato che, mentre i familiari erano intenti a preparare il pranzo, hanno udito il ronzio di un motore in avvicinamento.

"Inizialmente ho pensato che fosse un carro armato israeliano. Ho guardato fuori dalla finestra e sono rimasto scioccato nel vedere un enorme drone quadricottero che trasportava due casse di esplosivo, sorvolando a bassa quota il nostro quartiere", ha riferito. "Ho visto il drone avvicinarsi a noi. Senza alcun preavviso, ha sganciato le due scatole di esplosivo sul nostro tetto. Ero terrorizzato per la vita dei miei figli".

Mentre i velivoli senza pilota lasciavano cadere ordigni sulle coperture degli edifici della zona, Yaseen, i suoi congiunti e i vicini sono scappati dalle abitazioni in preda al terrore. Pochi istanti dopo, i carichi esplosivi sui tetti hanno iniziato a esplodere. Una volta aperti dei varchi nei solai grazie alle prime deflagrazioni, grandi droni quadricotteri hanno continuato a calare quasi 60 casse di esplosivo all'interno di ciascun immobile.

Gli ordigni sono stati poi fatti brillare, radendo al suolo oltre 30 abitazioni e provocando ingenti danni a numerosi palazzi adiacenti nel rione di Yaseen. Secondo quanto scritto da MEE, il raid sul quartiere di Al-Zaytoon rappresenta un "nuovo sviluppo" nella strategia israeliana mirata alla pulizia etnica dei palestinesi da Gaza e al loro rimpiazzo con coloni ebrei.

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